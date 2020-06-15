Жалал-Абадские нравы. Муж на видео издевается над своей женой

00:15 16.06.2020

Факт семейного насилия в Сузакском районе Жалал-Абадской области взят под контроль правительства. Об этом сообщила пресс-служба Аппарата правительства.



Накануне в соцсетях распространилось видео, как мужчина издевается над своей женой. Он обливает ее водой и периодически наносит ей побои.



Позже женщина обратилась в милицию, и данный факт был зарегистрирован в ЕРПП по ст. 144 ("Истязание") УК КР. Мужчину водворили в ИВС ОВД Сузакского района.



Также 15 июня состоится заседание Национального совета по делам женщин и гендерному развитию, на котором данный случай семейного насилия будет рассмотрен.





