Демократию в США спасут лишь технологии цветных революций, - Foreign Policy

00:28 16.06.2020 В США сложилась такая ситуация, при которой они едва ли могут считаться эталоном демократического строя. В этих условиях для спасения народовластия в стране его руководству необходимо обратиться к тем же технологиям продвижения демократии, которые Вашингтон обычно применяет за рубежом.

МАКСИМ ИСАЕВ, 15 июня 2020, 16:18 - REGNUM Страна в огне, этнические меньшинства и их союзники наводняют крупные города, протестуя против нарушений прав человека и социального неравенства. Во главе этого государства стоит демагог, который открыто поддерживает насилие против своих оппонентов, стремясь укрепить свои ослабшие позиции. СМИ, которые раньше пользовались авторитетом, теперь становятся объектом давления, в правоохранительных органах видят больше не гарантию сохранения принципа верховенства закона, а угрозу общественной безопасности.



Над столицей развевается дым, правительственные здания и центральные кварталы все исписаны лозунгами против истеблишмента, горят штаб-квартиры полиции, окна магазинов побиты. Ревут сирены полиции и скорой помощи, над головой гудят вертолеты. В городах введен комендантский час. Такой обычно предстает страна, на развитие демократии в которой США вкладывают миллионы долларов. Однако сегодня речь идет не о Демократической Республике Конго, Филиппинах или Венесуэле, а о самих США, пишут основатель некоммерческой организации, занимающейся продвижением демократии, Vanguard Africa Джеффри Смит и профессор демократии в Бирмингемском университете Ник Чизман в статье, опубликованной 14 июня в Foreign Policy.



Ирония заключается в том, что правительство США сейчас отчаянно нуждается в той же демократической помощи, которую оно регулярно предоставляет "там", в так называемых развивающихся странах. Безусловно, противоречия, заложенные в ДНК американской демократии, не являются чем-то новым. И хотя произошедшее - убийство чернокожего Джорджа Флойда белым полицейским и последовавшая за этим вспышка общественного недовольства - носит вопиющий характер, считать его чем-то невообразимым не стоит.



Систематический расизм и социальное неравенство, все большие противоречия между имущими и неимущими, а также корыстная политическая система на протяжении многих лет подрывали демократические позиции США в мире. И эти проблемы возникли не в одночасье. Они стали неизбежным результатом отказа державы, провозгласившей себя "самой могущественной в мире демократией", от необходимости признавать и по-настоящему решать возникающие на ее территории проблемы.



США срочно нужна такая программа продвижения демократии, которую Вашингтон давно поддерживает за рубежом. Самоуспокоенность американского политического класса уходит корнями очень глубоко. Особенно это заметно в Вашингтоне, где чиновники всех мастей, как ни странно, чувствуют себя комфортно, наблюдая за тем, как в стране ослабевают демократические нормы. В основе этой болезни лежит представление об американской исключительности, в рамках которой граждане США считают себя лучше жителей других стран и выше всякой критики.



Идеализации американской демократии способствует и работа ряда организаций, занимающихся анализом глобальных демократических тенденций. Такие учреждения на протяжении слишком долгого времени считали американский проект эталонным воплощением того, как должна выглядеть демократия. Они считали, что американская система - это стандарт, по которому нужно судить другие страны. Несмотря на то, что многие, кто занимается продвижением демократии за рубежом, в последнее время выражают серьезную обеспокоенность в связи с ослаблением народовластия в США, а также глобальными последствиями этого процесса, американской нации еще предстоит признать этот факт.



Из-за этого порочного круга несовершенства выстроенной в США системы и убежденности в силе и добрых намерениях ее институтов оказалось крайне сложным увидеть фундаментальные недостатки страны. В частности, за последние несколько лет в США продолжается экономическая и политическая маргинализация меньшинств, женщинам с трудом удается принимать участие в электоральном процессе, идет чехарда вокруг избирательных округов, из-за чего определенные кандидаты оказываются часто в выигрышных позициях. Кроме того, все большее влияние в политике получают большие деньги.



На этом фоне проще понять, почему в США произошли странные процессы, затрагивающие, в том числе, и выборы. Самым ярким примером было одобрение политическим истеблишментом США кандидатуры Брайана Кемпа в качестве губернатора штата Джорджия в 2018 году, несмотря на явные нарушения и систематическую дискриминацию и бесправие, которые обеспечили его победу. Кемп, который одновременно занимал пост госсекретаря штата, баллотируюсь на должность, явно старался сделать голосование менее доступным для сторонников своего соперника. Особенно это касалось цветных людей, которые в подавляющем большинстве выступали за противника Кемпа - Стейси Абрамс. Неудивительно, что только на прошлой неделе Джорджия снова оказалась объектом критики за то, каким отвратительным образом там прошли местные выборы.



Невзирая на то, что такие меры наносят ущерб демократии, американские политики принимают все меры, чтобы не допустить принятия необходимых реформ. Так, законопроект "За людей" (For The People Act), принятый в 2019 палатой представителей и расширяющий доступ простых граждан к электоральному процессу, снижающий значение крупного капитала в политике и укрепляющий правила этики для государственных служащих, был заблокирован в Сенате. Лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл открыто издевался над законопроектом и поклялся не допустить голосования по его существу - продемонстрировав явно антидемократическое поведение, которое правительство США часто осуждает за границей.



Президент Трамп - лидер, чьей единственной неизменной чертой было попрание принципов демократии и прав человека как на словах, так и на деле, - помог ускорить отступление США от идеалов народовластия. Слишком часто, однако, комментаторы сосредотачиваются на Трампе, как будто им одним можно объяснить демократический упадок страны. В действительности нынешний глава Белого дома является скорее симптомом, чем причиной раскола политической системы, которая на протяжении многих лет была отмечена растущей поляризацией и недоверием.



В свете очевидного упадка демократии в США поразительно, что в последние годы правительство США потратило значительно больше времени, энергии и ресурсов, пытаясь заставить "демократию работать" за пределами своих границ, а не дома. Так, в настоящее время расходы на продвижение демократии достигают примерно $8−10 млрд в год. Безусловно, эти инвестиции не являются чем-то плохим - при правильном их применении можно добиться безопасности и улучшения качества жизни миллионов людей во всем мире.



Тем не менее если бы американские дипломаты, продвигающие демократию за рубежом, вернулись бы на родину и выступили в качестве наблюдателей на выборах в таких штатах, как Северная Каролина, Джорджия и Висконсин, они наверняка сделали бы вывод, что многие из проектов, которые они реализуют за границей, могли бы поспособствовать укреплению политической системы США.



Сегодня США нужна именно программа демократического обновления, в основу которой должен быть положен лучший мировой опыт. Такой подход должен включать в себя немедленные меры, направленные на снижение риска политической нестабильности - и потенциального насилия - вокруг предстоящих ноябрьских выборов и более долгосрочного процесса реформ, направленных на восстановление доверия к политической системе.



Во-первых, США нужна программа по установлению истины, справедливости и достижению примирения для решения проблемы жестокости в отношении расовых меньшинств со стороны полиции и других сил безопасности. В таких странах, как ЮАР, в которой межрасовые противоречия усугублялись апартеидом, подобные программы способствовали выздоровлению и определили дальнейшие реформы, которые необходимы странам для продвижения вперед.



В идеале эта инициатива должна сопровождаться мирным соглашением, принятым основными политическими партиями. Тот или иной договор бы обязывал их придерживаться демократических принципов и не подстрекать - молчаливо или иным образом - к насилию в преддверии ноябрьских выборов. Такой подход, например, был эффективным в предотвращении политического насилия во время выборов в Гватемале.



Во-вторых, ясно, что крупные электоральные реформы необходимы, чтобы положить конец предвыборным махинациям и предотвратить практику создания преград для участия в выборах некоторым категориям граждан с помощью преднамеренного использования неоправданно жестких требований. Как документально подтвердили Центр юстиции Бреннана и Центр американского прогресса, за последнее время в США стали еще более решительным образом создавать преграды на пути участия в выборах представителей расовых меньшинств.



До ноябрьских выборов осталось слишком мало времени, чтобы провести действительно системную реформу электоральной системы. Тем не менее самые негативные последствия этого голосования можно смягчить. Например, благодаря тщательно продуманным и хорошо финансируемым кампаниям по увеличению явки избирателей в таких странах, как Кот-д"Ивуар, удалось добиться значительных успехов в повышении уровня регистрации среди исторически бесправных групп населения. В США также есть опыт проведения подобных кампаний. Однако в 2020 году проводить их нужно более масштабно и с меньшими издержками.



И, наконец, необходимо положить конец разобщающему использованию социальных сетей и нападкам на все виды СМИ. Так, в Кении после интенсивного насилия, последовавшего за выборами 2007 года, была введена программа обучения "мирной журналистике", чтобы побудить специалистов задуматься о последствиях своих заявлений.



Конечно, подобные меры необходимо принимать осторожно, чтобы они не привели к цензуре. Тем не менее наряду с обширными кампаниями по повышению цифровой грамотности, которые должны преподаваться в школах, а также на телевидении, с помощью таких мер можно уменьшить масштаб дезинформации и ее разрушающее воздействие. Вместе с тщательным мониторингом средств массовой информации и судебным преследованием тех, кто участвует в разжигании ненависти или подстрекательстве, это может снизить риск беспорядков на выборах.



В долгосрочной перспективе укрепление системы сдержек и противовесов в отношении исполнительной власти также будет иметь решающее значение. Годы правления Трампа продемонстрировали, что система не всегда может справиться с лидером, который готов идти против нее и против закона. В результате аналитическая компания Economist Intelligence Unit уже перенесла США из категории "полной демократии" и отнесла страну к "несовершенным демократиям" - наряду с такими разными странами, как Намибия, Сальвадор и Таиланд - после того, как американское государство просело по ряду показателей, включая борьбу с неравенством, политический авторитаризм и недоверие к правительству.



Такое развитие событий негативно скажется на США и остальном мире. Подвергающиеся давлению со стороны властей за границей активисты по-прежнему смотрят на Вашингтон, каким бы несовершенным ни была его политика, в надежде на его солидарность в своей демократической борьбе. Предать эти чаяния и не справиться с вопиющими недостатками демократии у себя дома - значит предать дело демократии, которое американские лидеры на протяжении поколений проповедовали миру и собственным гражданам.



15 июня 2020

Максим Исаев Источник - regnum.ru

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