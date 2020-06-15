Ошмякский генерал с образованием сельского строителя стал новым 33 премьер-министром Киргизии

09:12 16.06.2020

16 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Кубатбек Боронов будет техническим премьером



Лидер парламентской коалиции большинства Иса Омуркулов заявил сегодня на заседании, что в связи с отставкой Мухаммедкалыя Абылгазиева с поста премьер-министра выдвинут на вакантную должность и. о. первого вице-премьера Кубатбек Боронов.



Парламентский альянс выдвинул и утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на должность технического главы правительства.



"Уход Мухаммедкалыя Абылгазиева был политически верным шагом в сложившейся ситуации. Как вы все знаете, Кубатбек Боронов будет возглавлять правительство только до выборов в Жогорку Кенеш. Он будет техническим премьером. Не каждый бы решился на такое", - сказал Иса Омуркулов.



Сам Кубатбек Боронов пообещал, что будет придерживаться действующей политики.



Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку . Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.