 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 16.06.2020
09:38  Русские как часть единой нации Казахстана, - П.Своик
09:36  Третья мировая война может начаться с конфликта в Корее, - В.Скосырев
09:32  Россия готова платить Туркменистану за лояльность, - В.Панфилова
09:12  Ошмякский генерал с образованием сельского строителя стал новым 33 премьер-министром Киргизии
00:35  Американскую стратегию на Китае в настоящее время "заклинивает", - В.Павленко
00:28  Демократию в США спасут лишь технологии цветных революций, - Foreign Policy
00:15  Жалал-Абадские нравы. Муж на видео издевается над своей женой

Понедельник, 15.06.2020
23:44  Черный майдан в центре Сиэтла и не думает сдаваться
21:43  Си Цзиньпину стукнуло 67! Поздравляем
21:29  Задержан за взятки бывший глава "Кыргызских железных дорог" Канатбек Абдыкеримов
21:22  Абылгазиев ушел с поста премьер-министра Кыргызстана. Вридом премьера остался Кубат Боронов
20:34  Рахмон передвинул кресла в ТаджМВД, Минздраве и Госкомтелерадио
17:10  УзбВласть. Закон "О госслужащих" превращается в "воровской закон", - А.Волосевич
17:08  Демократический нацизм - новая утопия Запада. Новая книга Рона Инглхарта
17:07  Трамп – Эрдоган: кто кого водит за нос, - Ст.Тарасов
16:26  США создают этническое оружие? Об американских биолабораториях в странах СНГ, - Лев Золотко
14:33  Вертолет с Каз-премьером Маминым едва не разбился об Таразские кучугуры. Гидравлика отказала...
14:29  Вуфули вам в... Матраимовы пытаются отмазаться от Кыргыз-гейта
14:24  Куда пропала курдская ополченка Асия Сантар, поразившей многих своей красотой - "курдская Джоли". Пала в бою...
14:22  Оборона Самарканда: как 650 русских солдат сдержали тысячи нападавших шахрисябо-кипчакских джихадистов
14:19  "Мы были как братья": 31 год погромам в Фергане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Ошмякский генерал с образованием сельского строителя стал новым 33 премьер-министром Киргизии
09:12 16.06.2020

16 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Кубатбек Боронов будет техническим премьером

Лидер парламентской коалиции большинства Иса Омуркулов заявил сегодня на заседании, что в связи с отставкой Мухаммедкалыя Абылгазиева с поста премьер-министра выдвинут на вакантную должность и. о. первого вице-премьера Кубатбек Боронов.

Парламентский альянс выдвинул и утвердил кандидатуру Кубатбека Боронова на должность технического главы правительства.

"Уход Мухаммедкалыя Абылгазиева был политически верным шагом в сложившейся ситуации. Как вы все знаете, Кубатбек Боронов будет возглавлять правительство только до выборов в Жогорку Кенеш. Он будет техническим премьером. Не каждый бы решился на такое", - сказал Иса Омуркулов.

Сам Кубатбек Боронов пообещал, что будет придерживаться действующей политики.

Накануне, напомним, Мухаммедкалый Абылгазиев подал в отставку . Он проработал на посту главы кабмина два года. За это время, отметим, на 90 процентов сменился практически весь состав правительства.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592287920
Новости Казахстана
- Маулен Ашимбаев провел заседание Бюро
- Нурлан Нигматулин выступил на заседании Парламентской Ассамблеи ОДКБ
- Премьер-министр Казахстана не пострадал в результате инцидента с вертолетом Ми-171
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 июня 2020 года №367
- О демографической ситуации за январь-апрель 2020 года
- Кадровые перестановки
- Предельные цены на сжиженный газ в Казахстане будут снижены до уровня 2017 года
- Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проводятся проверки ломбардов, онлайн-компаний и микрофинансовых организаций
- В МИИР РК подписано соглашение, предусматривающее регулирование рынка лома
- Министр обороны Казахстана перешел на режим самоизоляции
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  