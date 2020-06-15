Россия готова платить Туркменистану за лояльность, - В.Панфилова

09:32 16.06.2020

Бердымухамедов едет в Москву на парад

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

15.06.20



Гурбангулы Бердымухамедов собирается на Парад Победы в Москву.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит с визитом РФ. По приглашению Владимира Путина он будет на Параде Победы 24 июня. Предполагается, что в ходе визита он встретится с Путиным и обсудит вопросы сотрудничества. Накануне посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин рассказал о торгово-экономических отношениях двух стран, о ситуации с коронавирусом, а также опроверг сообщения оппозиционных СМИ о голоде в Туркменистане.



"Отношения России и Туркменистана находятся на самом высоком уровне, по крайней мере за время моего пребывания здесь", – сказал Александр Блохин на брифинге в Ашхабаде. На днях Владимир Путин наградил дипломата орденом Почета, отметив его "большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу".



По словам российского посла, главу Туркменистана ожидают с визитом в Москве на военном параде в честь 75-летия Победы. Кстати, Туркменистан – одна из стран СНГ, которая в разгар коронавируса не отказалась от проведения военного парада 9 Мая. Правда, власти при этом настаивают, что в стране эпидемическая ситуация нормальная, зарегистрированных случаев заболевания COVID-19 нет.



Российский посол поддержал эти заявления туркменских властей, отметив, что в стране действительно нет коронавируса. "По косвенным признакам мы это видим", – сказал Блохин на брифинге. По его словам, при наличии в стране зараженных информация об этом немедленно появилась бы "на Текинке или на Русском базаре", но этого нет. "Поэтому мы склонны верить туркменской стороне, но на 100% никто никогда гарантировать ничего не может, тем более в таком деле, как эпидемия", – отметил посол.



Однако независимые источники сообщают, что в стране – вспышка острой пневмонии, инфекционные больницы переполнены пациентами с симптомами COVID-19, в течение последних месяцев резко повысилась смертность, врачи работают в защитных костюмах, чего раньше не было.



Александр Блохин также опроверг слухи о дефиците продуктов в Туркменистане. "Достаточно просто по магазинам посмотреть – все есть на полках. А то, что некоторые СМИ пишут, мол, в Туркменистане чуть ли не голод, это глупости", – заявил посол. Хотя косвенно подтвердил, что проблема в госмагазинах все-таки есть: "Другое дело – госцены, это уже иной вопрос".



Напомним, что с начала экономического кризиса в 2015 году в госмагазинах Туркменистана периодически не бывает базовых продуктов питания: муки, яиц, масла, сахара. В частных торговых центрах есть все, но в несколько раз дороже, а покупать продукты по таким ценам в Туркменистане могут позволить себе далеко не все – неважно с работой, с оплатой, в стране нарастает тихое недовольство властью.



Посол РФ на брифинге рассказал о расширении двустороннего сотрудничества: товарооборот растет и по итогам 2019 года увеличился в 1,5 раза, составив 695 млн долл. "Если приплюсовать газ, то получается около 1 млрд долл.", – дипломат впервые раскрыл детали газового соглашения между странами, сообщив, что Россия в 2019 году импортировала туркменский газ на 300 млн долл. При этом цена за 1 тыс. куб. м газа обнародована не была. Исходя из открытых данных на сайте "Газпрома", с апреля по июль 2019 года было импортировано 1,2 млрд куб. м газа. В июле 2019 года был заключен пятилетний контракт на импорт 5,5 млрд куб. м газа в год. По подсчетам экспертов, Туркменистан экспортировал в Россию 3,95 млрд куб. м газа по 76 долл. за 1 тыс. куб. м.



По словам Блохина, есть и другие крупные проекты: "В частности, компания "Возрождение" выиграла тендер на строительство селезащитных сооружений в Ашхабаде. Очень неплохо идут дела у КамАЗа. "Татнефть" работает с "Туркменнефтью"… Наши трубные заводы осуществляют поставки и т.д. Мы подписали целый ряд соглашений: о стратегическом партнерстве, об информационной безопасности, сейчас разрабатывается соглашение о биобезопасности. Отношения на очень хорошем уровне".



"Совершенно очевидно, что вся история о туркменском газе – это не про газ и бизнес. Это про политику… При этом ни о какой системной политике речи не идет, никакого "туркменского кейса" у Москвы нет", – сказал "НГ" доктор политических наук, заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко. По его словам, Москва готова платить Ашхабаду за лояльность. "Это вполне, чего уж там греха таить, нормальная ситуация – международная практика в отношении целого ряда восточных режимов. Но когда одна сторона просто навязывает эту плату, а другая встречает это частоколом встречных требований, выполнение которых перечеркивает перспективы сотрудничества или нейтралитета для первой стороны, – это, простите, называется уже по-другому. Например, Россотрудничество в Туркменистане даже не аккредитовано, а USAID работает здесь много лет", – сказал Панкратенко, отметив, что в отношении Туркменистана выработался какой-то синдром – Ашхабад может подчас откровенно пренебрегать российскими интересами при полном непротивлении Москвы.



По мнению туркменского эксперта Сердара Айтакова, посольство РФ могло хотя бы по вопросам, связанным, например, с миграцией, культурой, занимать более принципиальную позицию, "это повысило бы как авторитет самого посольства, так и России в глазах туркменского общества. Неумение и нежелание работать с обществом, в том числе и с гражданами России, проживающими в Туркменистане, так сильно подорвало авторитет посольства и через него авторитет России, что исправить его может только чудо. И ведь речь не идет о какой-либо агрессивной политике, вовсе нет! Речь идет о наличии политики посольства в принципе, а ее как не было, так и нет", – сказал "НГ" Айтаков. По словам эксперта, на сайте посольства до сих пор нет информации по поводу проведения всероссийского референдума 1 июля. Также не решен вопрос двойного гражданства. После односторонней денонсации договора в 2003 году туркменские власти отказываются признавать законным приобретение российского гражданства гражданами Туркменистана, согласно договору 1993 года. Напомним, согласие властей России на разрыв договора почти все наблюдатели связывают с почти одномоментным подписанием долгосрочного контракта по поставкам газа из Туркменистана в Россию и подписанием протокола о прекращении действия института двойного гражданства по договору 1993 года. Тем временем, признавая договор 1993 года действующим, посольство РФ продолжало оформлять вступление в гражданство РФ граждан, проживающих в Туркменистане. На эту категорию ополчились уже туркменские власти, требуя отказа от российского гражданства. При начале замены властями Туркменистана заграничных паспортов на новые эта категория граждан, получивших гражданство после 2003 года, снова подверглась давлению туркменских властей, им было отказано в выдаче заграничного паспорта. Российские власти обещали решить проблему, но по ряду причин вопрос остается открытым.



Эксперт Радио "Свобода" по Центральной Азии Брюс Панниер считает, что отрицание российским дипломатом тяжелейшего экономического кризиса в Туркменистане может быть показателем попыток Москвы вернуть Ашхабад в сферу своего влияния. "По-моему, Кремль такими заявлениями дает знать Ашхабаду и президенту Гурбангулы Бердымухамедову, что "мы не будем даром помогать тебе, поэтому придется вести лояльную политику в отношении России", – считает Панниер.



По мнению, Игоря Панкратенко, такое предположение не является безосновательным. "Для некоторых аспектов политики России в Центрально-Азиатском регионе Туркменистан действительно имеет важное значение. Сотрудничество с ним не было бы лишним для Москвы. Но теми средствами, которые используют для этого российские дипломаты, находящиеся в Туркменистане, достичь цели невозможно", – сказал Панкратенко.