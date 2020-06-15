Третья мировая война может начаться с конфликта в Корее, - В.Скосырев

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09:36 16.06.2020

Пхеньян подозревает, что посылки с Юга содержат коронавирус

Владимир Скосырев

15.06.2020



Пентагон заявил, что США готовы защищать Южную Корею. Это предупреждение было сделано после того, как сестра лидера КНДР Ким Чен Ына пригрозила возмездием Сеулу за то, что он позволяет перебежчикам запускать через демилитаризованную зону воздушные шары с пропагандистскими материалами и едой. В Пхеньяне это считают нарушением межкорейских соглашений. По мнению экспертов, слухи о перестановках в верхах Северной Кореи лишены оснований.



В ответ на вопрос репортера представитель американского Министерства обороны Джон Сапл сказал, что если понадобится, то США дадут ответ на угрозу своему союзнику – Республике Корея – со стороны Севера. Этот комментарий был явно адресован Пхеньяну. Ведь главный орган Трудовой партии КНДР – газета Rodong Sinmun – сообщил, что вооруженные силы страны готовят акт возмездия за то, что с Юга на Север посылают провокационные листовки и пищевые продукты. А ранее на эту тему сделала заявление младшая сестра руководителя страны Ким Е Чжон, занимающая пост заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии.



По ее словам, все отношения с южнокорейской стороной должны быть прерваны. А дальнейшее слово принадлежит армии. Конкретным результатом выступления влиятельной женщины стала блокировка линий связи с Республикой Корея; были отключены канал для общения военных двух стран, а также горячая линия между ЦК Трудовой партии и резиденцией президента Южной Кореи.



В воскресенье ситуацию обсудил Национальный совет безопасности Южной Кореи. Министерство обороны и Министерство объединения опубликовали заявления, в которых содержится просьба к КНДР соблюдать межкорейские соглашения, подписанные ранее. Как отмечает Reuters, эскалация напряженности возникла накануне 20-й годовщины первого межкорейского саммита, участники которого – Ким Чен Ир и Ким Дэ Чжун – обещали укрепить сотрудничество двух государств. А в 2018 году их нынешние лидеры подписали декларацию, где говорилось о необходимости начать работу ради полного освобождения Корейского полуострова от ядерного оружия.



Как пишет пресса на Западе, угрозы со стороны Северной Кореи не только развеивают надежды на разрядку на полуострове, но и могут послужить прологом к третьей мировой войне. А английская газета Express утверждает, что столь агрессивные заявления на деле, вероятно, представляют собой попытку скрыть, что высший руководитель серьезно болен. В апреле Ким Чен Ын исчез из поля зрения СМИ на три недели. 1 мая его сфотографировали на церемонии открытия завода по производству удобрений. Но эти снимки могли легко быть "отредактированы". И вот теперь сестра вождя участвует в важных мероприятиях и делает от имени государства заявления, чего раньше никогда не было.



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов отметил: "Есть несколько версий того, как толковать предупреждение в адрес Южной Кореи. При худшем варианте можно ожидать разрыва отношений в военной сфере между Севером и Югом, усиления военной активности Севера в приграничной зоне или запуска ракеты, дальность действия которой превышает малый радиус. При наилучшем варианте КНДР может ограничиться пуском ракеты малой дальности или демонстрацией подводной лодки, которая может нести баллистические ракеты. Но скорее всего стрелять подводные лодки особенно не будут. Нужно иметь в виду, что северные корейцы, как и китайцы, сначала предупреждают, а потом дают более чем жесткий ответ. Перебежчики из КНДР трижды в этом году запускали листовки на Север, хотя соглашения двух государств предусматривают прекращение всех враждебных действий. Тут есть еще один осложняющий момент. Официального подтверждения нет, но есть сообщения, что с Юга на шарах в КНДР пытались забросить COVID-19"



Как бы то ни было, листовки всегда запускают из приграничной зоны Юга. Туда требуется специальный допуск. Местные жители пытались этих активистов оттуда прогнать, а власти делали это очень редко.



Нужно иметь в виду, что свобода действий у Сеула и Пхеньяна не безгранична. На фоне обострения американо-китайского противостояния и на Сеул, и на Пхеньян давят, чтобы они встали на сторону одной из двух держав, полагает эксперт. Южнокорейцы виляют, ведь они зависят от экономических связей с Китаем. Но у американцев хватка сильнее. "Поэтому президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в конце концов сядет на американский стул. А Северная Корея – это все-таки союзник Китая. И северокорейская пресса стала критиковать США за вмешательство в дела Китая, Гонконга. Раньше этого не было. Иными словами, нынешний всплеск напряженности на Корейском полуострове в какой то мере связан с действиями двух великих держав", – заключил Асмолов.