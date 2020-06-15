Власти нет... Авторитет местной власти в Кыргызстане равен нулю - депутат Акаев

10:20 16.06.2020

Акаев считает, что многие вопросы могли быть решены на уровне полномочных представителей правительства в областях и районных акимов.



БИШКЕК, 16 июн - Sputnik. Авторитет местной власти в Кыргызстане сведен к нулю, заявил на заседании Жогорку Кенеша депутат Жанар Акаев.



"Власти нет. Вот в Нарынской области два села конфликтуют из-за пастбищ. Правительство вводит милицию, хотя инцидент мог решиться на уровне местных властей. Губернаторы, акимы чем занимаются? У нас есть власть или нет? Авторитет местной власти ничтожен, никто не слушается", - сказал Акаев.

Он также призвал правительство привлекать достойные молодые кадры.



Кандидат на пост премьер-министра Кубатбек Боронов отметил, что сейчас, учитывая ситуацию в стране, смена кадров будет неправильным шагом.



Напомним, в начале июня между жителями Нарынского и Кочкорского районов Нарынской области вспыхнул конфликт из-за права пользования пастбищем.