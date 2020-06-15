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Азербайджанцы восстали в лагере "самоизоляции" в российском Дагестане - ранено 7 силовиков
10:46 16.06.2020

ПРОИСШЕСТВИЯ
Семь силовиков пострадали в беспорядках в лагере азербайджанцев в Дагестане

Семь сотрудников правоохранительных органов пострадали во время беспорядков в пункте временного размещения граждан Азербайджана в Дагестане. Об этом сообщили в следственном управлении СК по республике 16 июня.

Конфликт в лагере произошел накануне из-за списков с фамилиями граждан, которым разрешено перейти границу в ближайшее время, документ был направлен азербайджанской стороной. Граждане соседней страны оказались недовольны перечнем, начались беспорядки. Уладить ситуацию прибыли российские правоохранители, однако подверглись нападению.

По данным ведомства, около 400 азербайджанцев пытались блокировать движение по федеральной автодороге "Кавказ", бросали в силовиков камни и другие предметы. Их действия расценены как насилие в отношении представителей власти, не опасное для жизни и здоровья.

Для пресечения беспорядков пришлось привлечь силы и средства близрасположенных территориальных органов внутренних дел.

"В результате совершенных противоправных действий пострадали семь сотрудников правоохранительных органов, повреждены пять служебных автомобилей", - говорится в сообщении ведомства.

Нарушителей доставили в местный отдел полиции, число зачинщиков беспорядков не уточняется, пишет "Газета.ру". Проводится доследственная проверка.

В пресс-службе Дербентского района ранее в этот день сообщили, что в ходе конфликта также пострадали трое граждан Азербайджана. Ситуацию удалось нормализовать еще ночью.

Пункт временного размещения для граждан Азербайджана был построен два месяца назад из-за ситуации с коронавирусом. В нем разместились те, кто не смог покинуть Россию до закрытия границ. В настоящее время там находятся около 800 человек.

Источник - известия
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