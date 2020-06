New York Times: из-за вируса гастарбайтеры в России оказались без денег и не могут уехать

Гастарбайтеры выстроились в очередь у консульского отдела посольства Таджикистана



Коронавирус в очередной раз подчеркнул, что мигранты в России - люди второго сорта. Оставшись без работы, а порой и без медицинской помощи, многие хотят уехать домой, но не могут. Автор рассказывает о тяжелой ситуации, в которой оказались десятки тысяч гастарбайтеров в Москве.

The New York Times (США): из-за вируса гастарбайтеры в России оказались без денег и не могут уехать

Коронавирус в России



Иван Нечепуренко (Ivan Nechepurenko)

Москва - Презрев всякий риск заразиться коронавирусом, гастарбайтеры из Средней Азии каждый день осаждали посольства своих стран в Москве, стучали во все двери и заборы, требуя, чтобы им объявили, когда будут организованы чартерные рейсы домой.



Регулярные рейсы отменены, и чартеры для трудовых мигрантов из бывших советских республик - единственный выход из сложившегося положения. Их в России свыше пяти миллионов, и многие оказались в тяжелой ситуации.



Россия сильно пострадала от вируса и по числу заболевших занимает третье место в мире после США и Бразилии, но особенно сильно кризис ударил по трудовым мигрантам: они первыми потеряли работу, а медицинскую помощь нередко получают последними.



У многих не хватает денег даже на еду, и, заразившись коронавирусом, они остаются в переполненных общежитиях без всякой поддержки. Многие хотели бы вернуться на родину.



Но не могут.



До пандемии из Москвы в разные города Узбекистана, самой густонаселенной страны Средней Азии, вылетало по 15 и более рейсов каждый день. Сегодня осталось лишь два чартерных рейса, а в списке очередников узбекского посольства более 80 тысяч имен.



Один из них - Ботир Мухаммадиев. Он живет в Москве с мамой Гулей. Он работал баристой в крупнейшей российской сети кофеен, она - няней.



"Первыми уволили мигрантов, - сказал 26-летний господин Мухаммадиев. - Хотя у меня есть все документы, даже диплом российского университета, найти работу я не могу".



Он сказал, что они с матерью ждут рейса уже два месяца, деньги кончились и они боятся, что их выселят из съемной квартиры.



По сравнению с нищими бывшими советскими республиками в Средней Азии Россия преуспевает, но ее население тает, и на трудовых мигрантов у нее огромный аппетит. Это идет вразрез как с политикой правительства, так и с националистическими, а порой и откровенно расистскими настроениями российской общественности.



Хотя Кремль признавать это упорно отказывается, демографы говорят, что России нужно по меньшей мере 500 тысяч мигрантов каждый год, чтобы компенсировать низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности.



С 2005 года основным направлением российской миграционной политики России было возвращение на родину всех этнических русских из бывших советских республик, после распада СССР превратившихся в ближнее зарубежье. Но этот ресурс истощается, считает исследователь проблем мигрантов в Высшей школе экономики в Москве Екатерина Деминцева.



"То, что мы видели последние 20 лет, когда вернулись многие русские, больше не увидим", - говорит госпожа Деминцева.



Мигрантам в России всегда было нелегко. Соблазнившись зарплатой повыше, безвизовым режимом и общим советским наследием, гастарбайтеры из Средней Азии живут в тесных квартирах и общежитиях, часто по десять человек в комнате. Их преследует полиция. Многие русские их презирают. Если их увольняют, работодатели не всегда выплачивают зарплату сполна.



Точных официальных данных нет, но считается, что мигранты производят до 10% российского ВВП. Средняя зарплата в России впятеро выше, чем в Таджикистане, и по меньшей мере вдвое выше, чем в Узбекистане и Киргизии, и гастарбайтеры в Москве соглашаются работать за 600 долларов в месяц (прим. 42 000 рублей) - то есть дешевле, чем россияне.



Многие московские таксисты, курьеры, официанты, дворники, привратники приехали из Средней Азии или Закавказья. Некоторые состоятельные россияне нанимают мигрантов в свои загородные дома целыми семьями.

"Трудовые мигранты вносят значительный вклад в развитие России, - сказал посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов. - В отличие от мигрантов, которые приезжают в Европу, получают статус и некоторые социальные гарантии, наши работники просто работают и платят налоги".



Эпидемия коронавируса усугубила низкий статус гастарбайтеров. Так, полиция закрывала целые общежития, если заражался хотя бы один человек.



В Москве из-за карантина работы лишились 76% гастарбайтеров, а 58% потеряли все доходы, гласит опрос Евгения Варшавера, руководителя группы исследований миграции и этничности. Для сравнения, говорит Варшавер, среди россиян эти цифры составляют 42% и 23%.



Сегодня многие мигранты выживают только благодаря помощи благотворительных организаций и посольств.



Глава московского отделения Узбекского государственного агентства по трудовой миграции Саиднумон Мансуров говорит, что его телефон разрывается от сообщений мигрантов, которые просят еду и другую помощь. Благодаря правозащитным группам и благотворительным организациям его агентство кормит до 750 человек в день.



Последние несколько лет приток гастарбайтеров сокращается. Ослабление рубля и дурное обращение побудили многих уроженцев Средней Азии осваивать другие направления. Так, многие узбеки уже работают в Южной Корее.



Но даже на фоне этого спада некоторые призывают Россию ввести со странами Средней Азии визовый режим. Этого добивается даже оппозиционер Алексей Навальный, самый громкий критик президента Владимира Путина.



Трудовые мигранты сталкиваются с дискриминацией, хотя у России и Средней Азии долгая общая история.



Российские СМИ нередко выставляют мигрантов из этого региона непрошеными чужаками. За последние месяцы некоторые издания высказывали предположения, что у безработных мигрантов не останется иного выбора, кроме как объединиться в банды и грабить этнических русских, - хотя число преступлений, совершенных мигрантами, в первые три месяца этого года, сократилось, как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"Я считаю, что всякой идеологии нужен внешний враг, - говорит узбекский адвокат по правам человека Зарнигор Омониллаева, которая помогает мигрантам. - Из мигрантов делать врага удобно".



Но дискриминация, которую мигрантам приходится терпеть, за время эпидемии коронавируса лишь усугубилась. Некоторым из них отказывали даже в элементарной медицинской помощи.



Как выяснила узбечка Гульнара Дженгабаева, кареты скорой помощи часто отказываются везти мигрантов в больницу, хотя это и незаконно. 56-летняя госпожа Дженгабаева работала сиделкой и ухаживала за больными в русских семьях. В апреле она сидела с двумя пожилыми людьми, которые впоследствии скончались от covid-19. Вскоре она заболела сама.



Она вызвала скорую помощь, но везти ее в больницу водитель отказался. Затем она пошла в поликлинику, но врачи отказались ее лечить и там. Наконец, она обратилась за советом к врачу в узбекской столице Ташкенте.



"Правительство поддерживает среди россиян империалистические и шовинистические настроения, - считает адвокат по правам человека госпожа Омониллаева. - Мигрантофобия в России - реальность".



В конце апреля после требований правозащитников мэр Москвы Собянин призвал службы здравоохранения обеспечить мигрантам необходимую помощь.



"Это люди, которые живут в Москве, работали в Москве, но в силу обстоятельств попали в такую ситуацию. Им не позавидуешь", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия-24".



Оригинал публикации: For Migrants in Russia, Virus Means No Money to Live and No Way to Leave