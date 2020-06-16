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Беженцы чеченцы ставят на ножи французский Дижон, - Le Figaro
11:18 16.06.2020

16 июня 2020 г.
Жан Шишизола | Le Figaro
Невероятная карательная экспедиция чеченцев в Дижоне
"Община выходцев из Чечни утверждает, что она защищается от наркодилеров. Власти говорят о "территориальных войнах": Ницца и Дижон в эти выходные, а также Труа в апреле или Руан в мае... в последние несколько недель отмечался всплеск мобилизации или карательных экспедиций, проведенных членами чеченской общины. В пятницу вечером в столице Бургундии разыгрывались сюрреалистические сцены с участием "находящихся в дозоре" десятков человек, иногда с закрытыми капюшонами лицами, вооруженных арматурой, ножами, молотками, отвертками и бейсбольными битами", - пишет Le Figaro.

"Эти выходцы из Чечни съехались на машинах со всей Франции, чтобы "отомстить" за избиение своего 16-летнего собрата. Предположительно юный чеченец хотел помочь балканским друзьям (сербам или албанцам, в зависимости от версии) защититься от предполагаемых торговцев наркотиками из общины выходцев из стран Магриба... Карательная экспедиция длилась три вечера, особенно в районе Грезиль, известном своим наркобизнесом, в результате чего 12 человек получили ранения и была разрушена кальянная, владелец которой обвинялся в том, что он стоял у истоков избиения юноши. По состоянию на вечер пятницы вмешалась полиция и была вынуждена применить слезоточивый газ. В воскресенье в Дижоне были мобилизованы отряд полиции специального назначения и дополнительно бригады по борьбе с преступностью. С понедельника прибыло 110 человек из мобильных подразделений силовиков для восстановления порядка. Вечером около 150 человек, "уроженцев Дижона", по словам префекта, некоторые с закрытыми капюшонами лицами, вооруженные арматурой и личным оружием, снова собрались в квартале Грезиль, чтобы защитить свои окрестности от возможного вторжения чеченцев. Они подожгли мусорные баки и автомобиль, несколько человек стреляли в воздух, нацеливаясь на камеры видеонаблюдения. (...) Около 20:30 вечера вмешались 60 человек из мобильных подразделений, 40 человек из полицейского спецназа и подкрепление из бригады по борьбе с преступностью, они положили конец насилию, и провели четыре ареста", - говорится в статье.

"Заместитель мэра-социалиста Франсуа Ребсамена и депутат от квартала Грезиль Хамид эль-Хассуни отреагировал так: "Я обвиняю префекта в том, что он оставил жителей Грезиля! Я обвиняю определенные средства массовой информации в том, что они лгали и передавали послание ненависти, оглашая измышления: речь идет вовсе не о незаконном обороте наркотиков или о войне между общинами! За последние три дня, 8000 жителей [Грезиля] пережили ад".

"(...) В понедельник в распространенном коммюнике министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер выразил свою поддержку силам правопорядка на местах. (...) Началось полицейское расследование для выяснения обстоятельств, при которых произошло это насилие", - пишет Le Figaro.

"(...) В последние недели "самооборона" в кавказском стиле наблюдалась и в других местах Франции. 30 апреля в Труа около 50 человек изгнали трех чеченцев из центра для беженцев, так как они сражались против африканцев, обвиняемых в нападении на кавказского ребенка. В мае в Руане десятки людей готовы были противостоять предполагаемым похитителям молодого человека из общины, которые старались не появляться. Полиция уже годами наблюдает за этой межобщинной напряженностью и упоминает о "территориальных войнах", подчеркивая существование кавказских преступных группировок", - говорится в публикации.

"Представители чеченской диаспоры говорят о "войне против наркодилеров". Шамиль Албаков, бывший председатель Ассоциации кавказцев в Страсбурге, глава пресс-службы Ассамблеи чеченцев Европы, объясняет, что "эти карательные экспедиции, не имеющие ничего общего с войной банд, конечно, не должны становиться правилом. Но мы почувствовали себя брошенными полицией во время карантина. Всякий раз, когда заключалась очередная торговая сделка, возникали проблемы: нам приходилось постоянно жить под управлением наркодельцов. Чеченцы сумели дать отпор России, и мы не собираемся подчиняться какому-то отребью...".

"Французским правоохранительным органам и судьям трудно прислушиваться к подобным аргументам", - резюмирует Жан Шишизола.

Источник: Le Figaro

Источник - Инопресса
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