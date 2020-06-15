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|Догоев ушел сам. Новым главой Госкоминформа Киргизии станет А.Исмаилов
11:42 16.06.2020
Главой Госкомитета информационных технологий и связи предлагается Алтынбек Исмаилов, сообщил 16 июня кандидат на пост премьер-министра Кубатбек Боронов на заседании коалиции парламентского большинства о планах в сфере экономики.
По его словам, Алтынбек Исмаилов - директор Парка высоких технологий предлагается вместо Дастана Догоева, который написал заявление об уходе с поста главы Госкомсвязи по собственному желанию.