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Догоев ушел сам. Новым главой Госкоминформа Киргизии станет А.Исмаилов
11:42 16.06.2020

Главой Госкомитета информационных технологий и связи предлагается Алтынбек Исмаилов, сообщил 16 июня кандидат на пост премьер-министра Кубатбек Боронов на заседании коалиции парламентского большинства о планах в сфере экономики.

По его словам, Алтынбек Исмаилов - директор Парка высоких технологий предлагается вместо Дастана Догоева, который написал заявление об уходе с поста главы Госкомсвязи по собственному желанию.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
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