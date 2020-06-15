В 1-е вице-премьеры нового КырПравительства двинули депутата-нарынца Алмаза Баатырбекова (по квоте "северян")"

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11:53 16.06.2020
Кубатбек Боронов назвал кандидатуру нового первого вице-премьера и рукаппарата правительства
Вторник, 16 июня 2020 11:51Прочитано 772 раз
Также стало известно, кто может сменить уволившегося Дастана Догоева
Руководитель аппарата правительства Самат Кылжыев написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом на заседании коалиции парламентского большинства сообщил первый вице-премьер-министр, кандидат на пост премьера Кубатбек Боронов.
- Вместо него предлагаю кандидатуру Таалайбека Темиралиева, - сказал он. - На пост первого вице-премьер-министра предлагаю кандидатуру вашего бывшего коллеги Алмазбека Батыралиева. На пост ранее уволившегося главы Государственного комитета информационных технологий и связи КР Дастана Догоева - Алтынбека Исмаилова.
Темиралиев Таалайбек Асанбекович - экс-статс-секретарь министерства чрезвычайных ситуаций КР
Алмазбек Баатырбеков - экс-депутат Жогорку Кенеша VI созыва
Алтынбек Исмаилов - директор Парка высоких технологий
Зулайка Эркимбаева