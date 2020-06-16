Второй вдруг: откуда в Пекине вновь появился коронавирус, - Н.Портякова

12:49 16.06.2020

16 июня 2020,



И почему китайцы резко отказались от семги

Наталия Портякова



В то время как целый ряд европейских стран с 15 июня снял очередные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, в столице Китая была зафиксирована новая вспышка COVID-19. Ее источником вновь стал рынок - на этот раз, правда, торгующий не дикими животными, как печально известный в Ухане, а мясом и овощами. И хотя число внезапно заболевших к началу этой недели составило менее 100 человек - малость по сравнению с тем, что творится в ряде европейских стран, власти Пекина предпочли не рисковать и опять поместили под строгий карантин несколько столичных районов, а в некоторых и вовсе ввели военное положение.



В Пекине заявили об очень высоком риске распространения COVID-



Ничто не предвещало

Еще полтора-два месяца назад китайские информационные агентства то и дело рапортовали о том, что очередной день обошелся без новых заболеваний коронавирусом в Китае. На каком-то этапе нулевой прирост заболеваемости, казалось, стал для китайцев настолько привычным, что о нем перестали ежедневно отчитываться в прессе.



Пекин, например, успел прожить без новых случаев заболевания коронавирусом 55 дней подряд. Единственным исключением были разве что единичные вернувшиеся из-за границы сограждане, тут же отправленные на карантин.



- За последние недели люди, конечно, расслабились: если в спальных районах многие по-прежнему ходят в масках, то в центре народ стал передвигаться уже с открытыми лицами без всякой защиты, - рассказал "Известиям" житель Пекина Чжан Липинь. - Да и в общественном транспорте стало опять многолюдно, почти все офисы открылись, транспортный поток резко вырос и о социальном дистанцировании речь уже не идет.



Коронавирус обнаружили на одном из крупнейших оптовых рынков Пекина

Однако 11 июня в столице Китая был неожиданно обнаружен новый инфицированный - мужчина, который не летал за границу и не контактировал ни с кем, кто вернулся из-за рубежа. Когда заболевших стало двое, выяснилось - вирус пришел с гигантского оптового продуктового рынка Синьфади на юге города. К 15 июня число заразившихся коронавирусом пекинцев достигло уже 79 человек.



Шире круг



Уже с субботы рынок, занимающий площадь 107 га и обеспечивающий большую часть нужд столицы в овощах, фруктах, а также мясе, рыбе и морепродуктах, был закрыт для дезинфекции. За несоблюдение мер предосторожности парочку руководителей рынка уволили, а около 10 тыс. его работников отрядили проверяться на наличие вируса.



Массовые тесты на COVID-19 начались и в столичном районе Сичэн, где жил первый заболевший. Для проверки его населения спортивный стадион моментально переоборудовали в громадную лабораторию. А всех жителей Пекина, посещавших рынок Синьфади с 30 мая, попросили остаться дома на 14 дней.



Между тем 13 июня столичные власти объявили о пересмотре планов по открытию с 15 числа младших классов. По новой предпочли закрыться и некоторые пекинские объекты культуры, например, Национальный театр и один из самых посещаемых храмов столицы Юнхэгун.



Тем не менее, несмотря на достаточно оперативное реагирование столичных властей на новую вспышку, случаи заболевания успели распространиться на другой рынок. И к утру 15 июня свыше 20 жилых компаундов в столице вновь ушли в локдаун.



Вирусолог опроверг распространение второй волны коронавируса в Пекине

А в районе Фэнтай, где и расположен рынок Синьфади, и городе Баодин - в 140 км от Пекина - ввели военное положение. Впрочем, жесткие упреждающие меры социальных ограничений во время пандемии были свойственны КНР и раньше.



Ну и гадость эта ваша импортная рыба

Как рассказал в телеэфире исследователь пекинского Центра профилактики и контроля заболеваний Ян Пэн, секвенирование генома вируса показало, что его источником стала Европа (нынешний штамм вируса оказался не идентичен штамму, зафиксированному в начале года в изначальном эпицентре COVID-19 в Ухане). Как предположили ученые, вирус мог попасть в КНР через импортированные европейские замороженные морепродукты или мясо, на поверхности которых вирус может жить в течение трех месяцев. Из-за этого жителям Пекина тут же настоятельно рекомендовали воздержаться на время от импортных сельскохозяйственных и замороженных продуктов.



Позднее у этой версии появилась большая конкретика - вирус обнаружили на разделочных досках, где разрезали импортную семгу. Это тут же привело к тому, что все крупные супермаркеты Пекина в одночасье убрали эту рыбу со своих полок. "Персоной нон-грата" зарубежная семга оказалась даже на некоторых сельскохозяйственных оптовых рынках в других китайских городах, расположившихся от столицы на многие сотни километров.



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- Закрывшийся оптовый рынок поставлял овощи, рыбу, мясо в кучу столичных супермаркетов и мелких лавок, и сейчас с прилавков действительно резко пропали многие морепродукты и другая заморозка. Зато тут же вернулись "коды здоровья" - в любой супермаркет опять пускают только при показе QR-кода, - рассказал "Известиям" живущий в Пекине россиянин Семен, признавший, что на волне общей паники он и сам решил повременить с употреблением семги.



Урок для всех

Локдауны - слово, ставшее привычным в последние несколько месяцев подавляющему большинству жителей планеты, - всегда ударяли по экономике, но были чрезвычайно эффективны для снижения передачи вируса, сказал "Известиям" заведующий отделом эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета Бен Каулинг.



- Если в ближайшие несколько дней будут выявлены новые случаи заболевания, я ожидаю, что нынешняя частичная блокировка будет расширена и охватит весь Пекин. Не удивлюсь, если власти решат протестировать каждого жителя города и сохранят запрет до тех пор, пока не сочтут передвижения людей снова безопасными, - отметил врач-эпидемиолог.



При этом он признал, что ни одна страна не застрахована от второй волны коронавируса, пусть и локального характера, вслед за тем, как действующие пока меры будут окончательно ослаблены. Даже при соблюдении карантина для приезжающих из-за рубежа и очень тщательном наблюдении рано или поздно COVID-19 всегда найдет лазейку, пессимистично резюмировал Бен Каулинг в разговоре с "Известиями".