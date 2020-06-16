Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет

14:01 16.06.2020

Сколько еще ковидных волн предстоит пережить России в ближайшие три года



Андрей Захарченко

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Анатолий Альтштейн

Игорь Гундаров



Согласно одному из последних заявлений президента России, страна уверенно и "с минимальными потерями" выходит пандемии коронавирус. По его словам, хотя проблемы еще есть, но "ритмичная работа" в этом направлении налицо. "Дай Бог, чтобы так и дальше было", - сказал Владимир Путин, выражая надежду на то, что стабильный выход из пандемии продолжался и впредь.



Этому оптимистичному заявлению придется пройти серьезнейшую проверку на прочность. Так, 13 июня стало известно, что на крупнейшем оптовом рынке "Синьфади" в столице Китая власти зафиксировали новую вспышку коронавируса. Как заявил глава пресс-службы пекинского правительства Сюй Хэцзянь, власти намереваются принимать самые решительные меры, поскольку риск нового распространения инфекции очень высок.



Так, в столичном районе Фэнтай уже введен режим военного времени, а уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения вновь повышен до второго. В находящемся в соседней провинции Хэбэй городе Баодин (население 11 млн. чел.), имеющем с Пекином активное транспортное сообщение, также введено военное положение.



На этом фоне может возникнуть вопрос: а не рановато ли тогда Россию начали выводить из режима самоизоляции, готовя, например, Москву к проведению массовых мероприятий, а в Приморье отменили 14-дневный карантин для приезжающих в регион граждан? Тем более что академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев, в частности, предупредил - коронавирус может мутировать, и в результате изменений появится его более агрессивная форма.



По его словам, это может произойти по двум причинам. Во-первых, из-за выработки коллективного иммунитета, к которому вирусу необходимо адаптироваться. Во-вторых, из-за жаркой погоды, которая способствует повышению человеческого иммунитета и снижению заболеваемости воздушно-капельными инфекциями. А поскольку мутации происходят не в РНК вируса, а в его белковом рецепторе, это, в свою очередь, ставит под сомнение эффективность создающихся сегодня вакцин.



"Я бы не делал ставку на вакцинацию. Недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается 35 кандидатных вакцин. Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать. К тому же любая нормальная вакцина проходит много стадий испытания, на которые потребуется полтора-два года, и надо четко ориентироваться на этот срок. Поэтому я бы рассчитывал на естественный иммунитет населения", - предположил профессор, при этом уточнив, что любая эпидемия, а особенно пандемия, длится от года до трех лет.



Интересно, что доктор медицинских наук, профессор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с "СП" совсем недавно признавал - хотя "вторая волна" коронавирусной инфекции весьма вероятна, но вместе с тем очень велика вероятность того, что она будет более легкой.



- Скорее всего, будут просто распространяться те варианты COVID-19, которые более приспособлены к размножению, но куда менее патогенные - отмечал тогда эксперт.



Так кто же из экспертов прав, и к какому варианту "второй волны" - жесткому или мягкому - нужно готовиться россиянам?



- В наше время в медицине и биологии много чего возможно, и то, о чем говорит Михаил Александрович [Пальцев], тоже может быть, - считает академик РАЕН, доктор медицинских наук, профессор, специалист в области эпидемиологии и профилактической медицины Игорь Гундаров. - В отличие от западной школы с ее узкогенетическим подходом, существует и более широкий взгляд на проблему, который, в частности, разделяла и советская биология.



Так вот, в нем мир представлялся как сложная система биоценоза, в котором вирусы представлялись огромной армией, живущей и развивающейся по своим собственным внутренним законам. Отсюда вполне допустимо либо вытеснение одного вируса его более агрессивным "собратом", либо мутация вируса, опять же, в более агрессивную форму.



"СП": - То есть сценарий, обрисованный академиком Пальцевым, вполне возможен?



- Теоретически это вполне вероятно. И отсюда сразу же следует важный вывод, что современная ориентация на разобщение и блокаду людей - дело, конечно, хорошее, но в деле общей борьбы с инфекцией занимающее от силы процентов 30. Важен человеческий иммунитет, но вот как раз этим почти никто не занимается.



Что же касается вакцины, то Михаил Александрович [Пальцев], крупнейший специалист в этой области, совершенно точно все говорит. И о сроках ее выпуска, потому что делать это раньше, чем через год-два, я полагаю, преступно. И о ее неэффективности, потому что вирусологи отмечают - белковая составляющая коронавируса, на основании которой разрабатываются вакцины, мутирует.



Согласно последней информации, коронавирус изменяется со скоростью до двух мутаций в месяц, и вполне возможно, что в следующие годы мы столкнемся уже с совершенно новыми его серотипами, которые разработанным вакцинам не подчинятся.



"СП": - Выходит, рассуждения о высокой степени опасности "второй волны" COVID-19 - это отнюдь не "детские страшилки"?



- Что касается вопроса о пресловутых волнах, необходимо отметить один момент. Коронавирус заставил наше сообщество более пристально изучать эту сферу, и мы с коллегами выяснили - для инфекций характерны целых три волны, причем повторяющихся из года в год в определенной последовательности.



Для того, чтобы очертить их границы, в качестве точки отсчета нужно принимать не календарный Новый год, а какое-то иное явление.



Так вот, если брать в качестве старта день летнего солнцестояния, 22 июня, совершенно четко видно, что первая волна заболевания стартует примерно в октябре. Она сравнительно небольшая, а вот уже резкий рост смертности и подскок числа зараженных приходится на январь, когда начинается, собственно, вторая волна. В феврале она идет на спад, а потом вдруг в марте происходит следующий подскок, и это, как вы понимаете, есть уже третья волна инфекции.



Так что ожидаемое в октябре повышение уровня заболеваемости - это никакая не "вторая волна" из-за того, что мы якобы плохо изолировались, а очередная первая волна нового года. Это закономерная цикличность, существующая веками.



"СП": - И все же можно ли с какой-то определенностью говорить о том, что грядущий октябрьский подскок будет по своей тяжести и показателям летальности больше, чем мартовский?



- Первое, что можно сказать, так это то, что октябрьская волна с высокой долей вероятности будет все же небольшой. При этом задам встречный вопрос: а кто, собственно, сказал, что нынешняя волна заболеваемости была именно "большой"? Большой была волна поднятой вокруг коронавирусной инфекции паники. Большой была волна диагностических тестов, которые в массе своей оказались неточными.



"СП": - А как же смертность от пневмонии?



- Я всегда говорю о том, что этот показатель должен быть главным, потому что в людей, в конечном счете, интересует только одно - останутся они живы или нет. Цифры вокруг коронавирусной инфекции накручиваются, а между тем, смертность от пневмонии, согласно данным Роспотребнадзора, эпидемиологические пороги не превысила. То есть никакой эпидемии, а тем более пандемии нет, и это говорит нам, повторюсь, наш Роспотребнадзор.



"СП": - Получается, кто-то использует ситуацию вокруг коронавируса в каких-то личных целях?



- Природа вспышки паники вокруг коронавирусной инфекции кроется в том, что при наличии огромного количества социальных сетей все человечество всего за один день легко можно сделать одним коллективным мозгом и погрузить его в состояние заразной эмоции либо идеи.



Сейчас у нас идет самая настоящая пандемия страха (здесь, кстати, надо сказать коронавирусу спасибо за то, что он показал, насколько наш социум от этого незащищен). Изначально, я считаю, она возникла случайно, но уже потом к ней быстренько подключились заинтересованные финансовые и политические круги.