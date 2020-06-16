Красный комкор Виталий Примаков - "революционизатор" Китая и Афганистана (история)

14:02 16.06.2020

Забытые имена: три ареста комкора Примакова



Комкора Виталия Примакова, заместителя командующего Ленинградским военным округом, арестуют в августе 1936 года.



Первые несколько дней его не допрашивали, сидел в одиночке. Было время подумать обо всем, вспомнить.



Что вспоминал комкор Примаков? Быть может свой первый арест? Когда он, гимназист черниговской гимназии был пойман в 1915 году с поличным, во время расклейки революционных листовок на тумбах города?



Как там в полицейском протоколе было написано: "5 и 15 февраля сего года было обнаружено в Чернигове разбрасывание гектографированных прокламаций от имени объединенной группы социалистов-революционеров и социал-демократов, озаглавленной "Товарищи солдаты!"



...В ночь на 15 февраля были задержаны на месте разбрасывания ученик 7 класса Черниговской гимназии Примаков, ученик Черниговской земской школы Темкин, заготовщик обуви Цимберг и швея Гольденберг..."



Из гимназии выгнали. При обыске дома нашли оружие (старый наган со сломанным курком) и запрещенную литературу. Был суд, взял всю вину на себя, осужден на пожизненное поселение в Сибири. Вот так и становятся революционерами.



Или Гражданскую? Когда его красный полк перерос в бригаду, а потом в кавалерийскую дивизию червонного казачества, а затем и в конный корпус отважно громил белых, не зная поражений? Примаков тогда был награжден двумя орденами Красного Знамени.



Или службу в Китае, где он служил военным советником от СССР и обучал китайскую арию бороться с японскими милитаристами?



Нет, тут нужно сосредоточиться на возможном обвинении. Наверняка снова обвинят в связи с троцкистами. Да, действительно, в 1925-27гг на партийных дискуссиях он поддерживал Льва Троцкого. Было дело, ошибался. Но потом от троцкистов отошел и даже официально заявил об этом.



И позже, во время секретной работы в Афганистане, где он числился военным атташе при посольстве, он писал своему товарищу Серго Орджоникидзе, которого хорошо знал еще по Гражданской:



"С 1923г. я активно участвовал во фракционной борьбе внутри партии, разделяя взгляды троцкистской оппозиции....В течение всей борьбы мы, оппозиционеры, считали себя группой внутрипартийной реформы, но фракционная борьба, которая имеет свою логику, так обострилась, что еще накануне съезда явилась опасность создания второй партии.



Но вторая партия в стране, осуществляющей диктатуру пролетариата - это прямая угроза диктатуре пролетариата. Оставаться же вне партии в выжидательной позиции - значит перестать быть коммунистом. Остается одно, принять условия, предложенные партией..."



Может причиной ареста послужило все то же злосчастное дело, по которому его вместе с В.Путной арестовали в 1934 году? Тогда все обошлось, благодаря К.Ворошилову. Их выпустили, все вернулось на круги своя. Что же теперь? Почему и за что арестовали сейчас?



В мае 1937 года подследственный В.Примаков признал себя виновным в участии в антисоветском троцкистском военно-фашистском заговоре. Он подписал показания, в которых утверждал, что в этом заговоре участвовали Маршал СССР Тухачевский (организатор), командармы И.Якир, И.Уборевич.



Если бы он знал, что вслед за этим признанием полетят с ежовской плахи сотни голов командиров и военачальников РККА. Если бы знал... Но в душной камере 1937 года было совсем другое измерение истерзанного сознания.



11 июня 1937 года комкор РККА Примаков вместе с другими подсудимыми был приговорен к ВМН, исполнено 12 июня 1937г.