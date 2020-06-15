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Дни генерала Хафтара сочтены, но гражданская война в Ливии далеко не закончена, - Neue Zurcher Zeitung
14:08 16.06.2020

15 июня 2020 г.
Андреа Шпалингер | Neue Zürcher Zeitung

"Сегодня в Ливии задают тон Турция и Россия. Миру они предпочитают кипящую на слабом огне войну. Также глубокий раскол ливийского общества препятствует политическому примирению", - пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

"Недавние поражения Хафтара, к сожалению, вовсе не означают окончания гражданской войны. Но они могут положить начало кончине неоднозначного генерала, который, как некогда Каддафи, мечтал завладеть всей Ливией в качестве военного диктатора. К нему примкнули многие племена и деревни на востоке и юге, больше из страха, чем из убеждения. Теперь же фронт распадается. Многие уже перешли на другую сторону, другие требуют автономии своих территорий", - отмечает журналистка Андреа Шпалингер.

"Из страха перед хаосом и боями за власть на востоке Ливии важнейшие союзники - Египет, ОАЭ и Россия - пока еще поддерживают 76-летнего военного диктатора. Но непредсказуемость Хафтара уже давно переполнила чашу терпения его покровителей, и его предпочли бы сменить. Но на настоящий момент никто другой, кажется, не в состоянии сплотить за собой восток", - говорится в статье.

"Ливия - лоскутный ковер из племен и этнических групп. Эта неоднородность и глубокие раны страшной гражданской войны усложняют достижение политического мира. К тому же иностранные кукловоды не заинтересованы в стабильности", - указывает издание.

"Недавними успехами правительство Сараджа обязано усиленному военному участию Турции, - поясняет автор статьи. - Египет и Эмираты с беспокойством наблюдают, как Анкара расширяет свое влияние у них на пороге. Они сделают все, чтобы сдержать наступление на восток".

"Однако сильнейшим игроком на востоке Ливии сегодня, бесспорно, является Россия, а президент Путин следует малопрозрачной стратегии. Он никогда не поддерживал Хафтара с тем же убеждением, что и своего союзника Асада в Сирии. Хотя он и хочет принимать участие в происходящем в Ливии, он не желает идти на риск открытого конфликта с Эрдоганом. Прежде чем правительственные войска с помощью Турции смогли "освободить" Триполи, окрестности покинули печально известные российские наемники из группы Вагнера, оставив войска Хафтара на произвол судьбы".

"Как и в Сирии, Путин и Эрдоган, кажется, готовы к сделкам, чтобы расширить сферу своего влияния. При создании сильного правительства единства обе стороны потеряют влияние, и поэтому они предпочитают гражданскую войну, кипящую на слабом огне. Но Каир и Абу-Даби вряд ли допустят, чтобы Ливия стабилизировалась под верховенством России и Турции. Они продолжат скрыто принимать участие в войне и разжигать локальные бои за власть".

"Пассивность США и разобщенность ЕС привели к тому, что Запад потерял влияние в богатой нефтью североафриканской стране. Об этом свидетельствуют безуспешные мирные переговоры и неудачные попытки реализовать оружейное эмбарго ООН. Сегодня в Ливии главную роль играют те, кто участвует в военных действиях", - констатирует Neue Zürcher Zeitung.

Источник: Neue Zürcher Zeitung

Источник - Инопресса
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