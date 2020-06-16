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|Бишкек. По делу "О радиочастотах" задержан еще один зампред КырГоскоминформа - Джылышбаев
14:50 16.06.2020
16 июня 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
Продажа радиочастот. В Бишкеке задержали зампредседателя ГКИТС
В Бишкеке задержали заместителя председателя Госкомитета информационных технологий Максата Джылышбаева. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.
"Максат Джылышбаев задержан в рамках уголовного дела о продаже радиочастот Военной прокуратурой. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения", - сообщили редакции.
Напомним, межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ расследует уголовное дело по факту коррупции в Госагентстве связи. В рамках дела задержана и водворена в СИЗО ГКНБ экс-глава ведомства Наталья Черногубова. По версии следствия, руководство госагентства в сговоре с одним из сотовых операторов и ответственными лицами Госкомитета информационных технологий и связи в нарушение законодательства в области связи и лицензирования переоформило лицензию оператора в связи с изменением стандартов. Это нанесло ущерб интересам государства. Позже в рамках дела задержали сотрудников ГКНБ.