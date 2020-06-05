В России создадут единую базу данных мигрантов

21:10 16.06.2020

В РОССИИ СОЗДАДУТ ЕДИНУЮ БАЗУ ДАННЫХ МИГРАНТОВ



5.06.2020



В России создадут информационную платформу, содержащую сведения об иностранных гражданах, прибывающих в страну.



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Это предусмотрено Планом мероприятий по реализации в 2020-2022 годах Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы, который 30 мая утвердило российское правительство.



Об этом сообщается на сайте МВД России, которое его и разработало.



В сообщении отмечается, что единая база данных об иностранных гражданах обеспечивает предоставление госуслуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяет внедрить персонализированные информационные сервисы (личный кабинет, рассылка уведомлений в мобильном приложении).



План разработан "в целях реформирования миграционных режимов и института гражданства РФ, которые являются результатом совместной деятельности всех органов государственной власти в рамках рабочей группы по реализации Концепции".



"В ходе исполнения плана предусмотрено совершенствование институтов постоянного проживания и гражданства Российской Федерации. Планируется создание нового правового режима для долгосрочного пребывания иностранных граждан в России, модернизация механизмов регулирования трудовой миграции, обеспечения безопасности и правопорядка в миграционной сфере, а также комплексная информатизация системы государственного управления в сфере миграции", - отмечено в сообщении.



Предполагается сформировать государственную систему планирования и управления миграционными процессами, предназначенную для решения задач сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, прогнозирования социально-экономических и инвестиционных потребностей субъектов Российской Федерации, учета и перераспределения кадрового потенциала по отраслям экономики и предприятиям.



Россия ужесточит медицинский контроль для трудовых мигрантов

Ранее эксперты МВД предложили рассмотреть возможность создания мобильного приложения, устанавливать которое обяжут всех трудовых мигрантов, приезжающих в Россию. Соответствующее предложение содержится в прогнозе развития ситуации в миграционной сфере, подготовленном экспертами.



К приложению "Мигрант" планируется привязать цифровой профиль приехавшего на работу в Россию. В профиле будет содержаться вся информация о социально-правовом статусе мигранта, биометрические данные, сведения о здоровье, криминальное прошлое или его отсутствие, а также "рейтинг социального доверия мигранта".



Эксперты в области миграции же усомнились в том, что такая инициатива действительно может оказаться рабочей, особенно в части рейтинга.



"Я думаю, что мигранты это легко переживут, никто ставить ничего не будет, и работать система не будет, потому что это никому не надо", - сказал президент организации Вадим Коженов в комментарии радиостанции "Говорит Москва"



В конце мая в СМИ появилась также информация о том, что в России могут объявить правовую амнистию для мигрантов.



Источник в правоохранительных органах России сообщил РИА Новости, что МВД РФ предложили инициировать правовую амнистию для нелегальных и полулегальных мигрантов.



По словам собеседника агентства, в министерстве подготовлен прогнозный анализ развития ситуации в миграционной сфере с учетом "форс-мажорных факторов из-за пандемии коронавируса". И эксперты ведомства, в частности, предлагают выделить краткосрочный (до конца текущего года) и среднесрочный периоды (ближайшие два-три года) с вариантами развития "оптимистический" и "пессимистический". Они также предложили несколько путей решения возможного обострения миграционной ситуации в России.



"Эксперты в аналитическом обзоре пояснили, что в числе социально уязвимых групп населения оказалась беспрецедентно многочисленная армия мигрантов", - сказал собеседник агентства.



По его словам, в России, по различным оценкам, во время пандемии коронавируса оказались от 4-5 млн до 12 млн иностранцев. Из них лишь 2,5 млн - официально зарегистрированные трудовые мигранты.



"Аналитики предложили официально объявить правовую амнистию мигрантов, находящихся на нелегальном или полулегальном положении, которые не совершали преступлений, чтобы вывести их, так скажем, из тени и провести массовую государственную регистрацию", - сказал собеседник агентства.



Авторы исследования полагают, что в России к уже действующим в условиях пандемии "беспрецедентно гибким миграционным процедурам" можно добавить и меры социальной поддержки.