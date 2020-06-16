В Кыргызстане учредили "Координационный совет по развитию сферы туризма"

21:50 16.06.2020

16 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА

В Кыргызстане создали Координационный совет по развитию сферы туризма



В Кыргызстане создали Координационный совет по развитию сферы туризма. Об этом сообщает департамент туризма при Министерстве культуры, информации и туризма.



Отмечается, что совет создан для усиления сотрудничества с представителями турбизнеса, определения краткосрочных и среднесрочных шагов развития по всем секторам сферы. В его состав вошли как представители департамента, так и туристических бизнес-ассоциаций.



"Координационный совет является общественным, экспертно-консультативным и совещательным органом", - отметили в департаменте.



Первое заседание намечено на 23 июня. Далее их планируют проводить еженедельно для разработки и утверждения плана мероприятий до конца 2020 года.