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Новый премьер Киргизии "должен играть по правилам и знать свое место", - Г.Михайлов
21:55 16.06.2020

Новый глава правительства Киргизии должен знать свое место и быть готовым играть по уже заданным правилам.

ЕВГЕНИЯ КИМ, 16 июня 2020,

"Премьер должен решать тактические задачи под плотным контролем аппарата президента. Роль "громоотвода", оттягивающего критику от главы государства, идет в комплекте", - шеф-редактор ИА REGNUM Григорий Михайлов рассказал о последствиях кадровых перестановок в правительстве Киргизии.

ИА REGNUM: Как назначение нового премьер-министра Кубатбека Боронова отразится на решении текущих социальных и экономических проблем Киргизии?

Практически никак. Смена руководства не связана с попытками решить накопившиеся в стране проблемы. Перестановки в правительстве, включая отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева, продиктованы иными соображениями, в том числе желанием самого экс-премьера покинуть пост главы правительства, чтобы стать депутатом следующего созыва парламента в составе одной из партий.

Ожидать серьезного изменения ситуации в Киргизии с приходом нового главы правительства не стоит - действующая в стране система управления не дает премьер-министру всерьез влиять на происходящие в стране процессы.

ИА REGNUM: За какие качества на должность премьер-министра назначили Кубатбека Боронова?

Кандидатуру главы правительства определяет президент и его команда. Ключевое требование - личная лояльность к главе государства. Новый глава правительства Киргизии должен знать свое место и быть готовым играть по уже заданным правилам. Политические амбиции, намерения провести глубокие реформ или яркая публичная деятельность, как правило, не приветствуются.

Премьер должен решать тактические задачи под плотным контролем аппарата президента. Роль "громоотвода", оттягивающего критику от главы государства, идет в комплекте.

ИА REGNUM: Чем вам запомнился экс-премьер Абылгазиев?

Мухаммедкалый Абылгазиев не запомнился ни крупными провалами, ни серьезными достижениями. В то же время он является одним из рекордсменов на посту главы правительства - Абылгазиев занимал пост главы правительства почти с самого начала президентства Сооронбая Жээнбекова.

Бывший премьер-министр проработал на своем посту два года. Его недоброжелатели неоднократно предпринимали попытки добиться отставки Абылгазиева. Все они завершились неудачей.

Столь долгое пребывание главы кабинета министров на своем посту - наглядно демонстрировали один из характерных принципов президента Жээнбекова - глава Киргизии старается не разбрасываться кадрами, которые ранее лично отобрал. Для сравнения - предыдущие президенты Киргизии меняли своих премьер-министров каждые полгода-год.

16 июня 2020
Евгения Ким

Источник - regnum.ru
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