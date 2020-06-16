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|Индия и Китай снова в рукопашную воюют в Гималаях - 36 погибших с обоих сторон
22:09 16.06.2020
В Индии назвали потери в результате конфликта на границе с Китаем
Жертвами приграничного конфликта между военными Индии и Китая в Восточном Ладакхе стали с индийской стороны 20 человек, передает 16 июня NDTV.
Уточняется, что три человека были убиты в ходе столкновения с китайской стороной, а еще 17 скончались от полученных ранений уже после инцидента.
Как отметил телеканал, эти военные "подверглись воздействию низких температур в высокогорной местности", и их не удалось спасти.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным индийских СМИ, с китайской стороны в ходе рукопашного столкновения на границе в ночь на 16 июня погибли и были ранены 43 человека.