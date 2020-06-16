Бишкек возвращает карантин из-за эпидемии и оппозиции, - В.Панфилова

00:47 17.06.2020

Правительство Киргизии ушло в отставку, погорев на продаже радиочастот



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.06.20



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назначил Кубатбека Боронова новым главой кабинета министров и принял отставку премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева и правительства. Причиной падения кабинета министров стал коррупционный скандал на фоне набирающей обороты предвыборной кампании. Выборы в парламент намечены на октябрь, но перегруппировка политических сил уже началась. 29 июля планируется проведение бессрочной гражданской акции "Диалог граждан с президентом – хлеб, работа и безопасность". Власти во избежание беспорядков готовятся снова ввести карантин.



Кубатбек Боронов стал техническим премьер-министром Киргизии на ближайшие четыре месяца, то есть до выборов в парламент.



Мухамедкалый Абылгазиев продержался на этом посту более двух лет. В Киргизии премьер, по сути, ни за что не отвечает. Вся власть у президента. Тем не менее Абылгазиева обвинили в неэффективности управления, экономическом кризисе, неспособности противостоять эпидемии коронавируса, участившихся приграничных конфликтах, в проблемах при прохождении киргизских товаров через казахстанскую границу и коррупции – по инициативе депутатов возбуждено уголовное дело по факту незаконной продажи радиочастот. Еще 20 мая депутат Жанар Акаев заявил, что 200 МГц радиочастот были проданы одному из мобильных операторов Киргизии незаконно, в результате чего государству был нанесен многомиллионный ущерб. По мнению парламентария, продажа не могла осуществиться без разрешения премьера. Генпрокуратура по этому делу задержала пять человек, в том числе сотрудников ГКНБ. Абылгазиев обвинения в свой адрес отверг и, чтобы избежать обвинений в оказании давления на следствие по делу о коррупции, 27 мая ушел в краткосрочный отпуск. Эксперты обращают внимание, что за это время его ни разу не допросили. Однако, выйдя из отпуска, он тут же подал в отставку.



По мнению киргизского эксперта Марса Сариева, информацию о радиочастотах просто слили, чтобы Абылгазиева отправить в отставку. "Сейчас мертвый сезон и лучшее время для кадровой рокировки. Власти нужен технический премьер. На эту роль как нельзя лучше подходит Боронов. Во-первых, он южанин, а значит, свой человек для президента. Во-вторых, он глава республиканского штаба по борьбе с распространением коронавируса. Похоже, что власть решила вновь ввести карантин якобы из-за новой вспышки эпидемии COVID-19. На самом деле в Киргизии обострилась политическая борьба между кланами Жээнбекова и Матраимова. Есть информация, что Раим Матраимов (бывший заместитель начальника таможни. – "НГ") финансирует новое политическое объединение "Жаны дем" ("Новое дыхание"), в которое вошли партии "Ата Мекен" Омурбека Текебаева, "Ак-Шумкар" Темира Сариева и Кыргызская либерал-демократическая партия Жанара Акаева, а также ряд политиков и активистов", – сказал Сариев. Этот блок, по его словам, способен составить серьезную конкуренцию партиям, подконтрольным президенту.



Обострение политической ситуации, несмотря на "мертвый сезон", как считает Сариев, неминуемо. Ожидается, что 29 июня начнется бессрочная акция протеста в форме шествия по улицам Бишкека. Ее организатором выступила Партия зеленых Кыргызстана. У нее 20 требований к президенту, и этот список будет пополняться.



Например, зеленые хотят услышать, что сделано президентом с 2016 по 2020 год для социально-экономического развития страны. Или узнать, куда делась финансовая помощь, поступившая в страну от международных институтов и различных стран мира. В списке также вопросы границы и коррупции на таможне. Что касается выборов в парламент, то Партия зеленых требует установить однопроцентный избирательный порог и залог на участие в выборах – 500 тыс. сомов (около 500 тыс. руб.). (Сегодня в Киргизии семипроцентный избирательный порог и залог – 5 млн сомов – около 5 млн руб.). Много вопросов по коррупции. В частности, зеленые напоминают Жээнбекову об обещании разобраться с одним их бывших премьеров, экс-кандидатом в президенты Омурбеком Бабановым, которого после президентских выборов 2017 года обвинили в разжигании межнациональной и межрелигиозной розни и финансовых махинациях. Было открыто уголовное дело.



Между тем, как стало известно, Омурбек Бабанов впервые после бегства из Киргизии появился в Бишкеке. Не исключено, что он решил вернуться в киргизскую политику. Как сказал Марс Сариев, Бабанова рассматривают на пост премьер-министра Киргизии. "Не исключено, что он заручился поддержкой России. Это может сработать и укрепить российское присутствие в Киргизии. За Бабановым в республику могут прийти крупные инвестиционные проекты, российские капиталы. Не случайно он проводит консультации со всеми политическими силами. Что же касается уголовного дела, то наши законы таковы, что за последнее время совершенно экзотическим образом от уголовной ответственности были освобождены несколько известных заключенных. Приход Бабанова может быть воспринят по принципу "на безрыбье и рак рыба", – отметил политолог.