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Кремль зажрался. РФ выделит более $21 млн. "для развития системы школьного питания в Таджикистане"
00:49 17.06.2020

Россия выделяет Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП) $11,2 млн. для развития системы устойчивого школьного питания Таджикистана. Эти средства будут направлены на реализацию третьей, заключительной фазы одноименного проекта России и ВПП в 2020-2023 годах. В частности, на программы ремонта и переоснащения столовых, повышения квалификации сотрудников таджикских школ, а также проведение информационной кампании по продвижению здорового питания.

Кроме того, Россия дополнительно предоставит $10 млн. на закупку в 2020-2021 годах российских продовольственных товаров для нужд школьников Таджикистана.

"Уже шесть лет Россия совместно с ВПП поддерживает усилия правительства Таджикистана по созданию эффективной и самодостаточной национальной системы школьного питания, – подчеркнул посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов. – Это один из наших крупнейших проектов в республике, суммарный бюджет которого вплотную приблизился к $80 млн. Содействие гармоничному и здоровому развитию нынешних таджикских школьников – это важный вклад России в будущее всего Таджикистана".
Проект по развитию системы устойчивого школьного питания Таджикистана был запущен ВПП при финансовой поддержке России в 2013 году.

"Благодаря тесному сотрудничеству с правительством Таджикистана и непрерывной поддержке со стороны России, ВПП помогает молодому поколению республики полностью раскрыть свой потенциал. Здоровая еда способствует не только улучшению самочувствия таджикских школьников, но и их успехам в обучении, а также расширению доступа к образованию в целом", - сказал представитель и страновой директор ВПП в Таджикистане Алберто Коррея Мендес.

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Благодаря тесному сотрудничеству с Министерством здравоохранения и соцзащиты населения, Министерством образования и науки Республики Таджикистан, а также экспертами российского НПО "Институт отраслевого питания" (SIFI), в ходе первых двух фаз проекта (2013-2015 и 2016-2019 годы, суммарный бюджет – $17,1 млн.) были отремонтированы пищеблоки и проведены тренинги для сотрудников около 60 таджикских школ, построены или реконструированы 7 школьных пекарен (снабжают хлебом 61 школу), созданы 10 теплиц на пришкольных участках и издана Книга рецептов школьного питания.

Кроме того, таджикским властям оказана экспертная поддержка при подготовке Концепции совершенствования школьного питания в общеобразовательных учреждениях Таджикистана и национальной Стратегии устойчивого развития школьного питания на период до 2027 года.

В 2013-2019 годах Россия дополнительно выделила ВПП $41 млн. на приобретение продовольственных товаров российских производителей для таджикских школьников. Благодаря этому, в частности, в 2019 году более полумиллиона учащихся 1-4 классов двух тысяч школ, расположенных в 52 сельских районах Таджикистана, регулярно получали питательный суп или другие местные блюда, а также традиционные таджикские лепешки.

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С 2021 года реализация указанных инициатив по поддержке национальной системы школьного питания будет постепенно переходить в сферу ответственности компетентных властей Таджикистана.

Проект по развитию системы устойчивого школьного питания является крупнейшим проектом ВПП в Таджикистане и демонстрирует ее твердую приверженность изменению жизни людей в лучшую сторону и укреплению национального потенциала в данной сфере. ВПП сотрудничает с правительством республики с целью внедрения программ школьного питания с 1999 года.

Россия является ключевым партнером Таджикистана и ВПП в сфере укрепления продовольственной безопасности республики. Российская поддержка на данном направлении не ограничивается реализацией упомянутого проекта. В частности, в 2005-2012 годах правительство России выделило $36,5 млн. по линии ВПП на закупку продовольствия для нуждающихся жителей Таджикистана.

Источник - asiaplustj.info
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