Старушка Франция... Чеченцы и арабы воюют за ее города

01:10 17.06.2020

Война кланов в Дижоне: на пути арабов-погромщиков встали чеченцы



Во Франции волна уличных мятежей наткнулась на неожиданную стену



ЭДВАРД ЧЕСНОКОВ



Уже несколько суток в пятой республике продолжаются межэтнические столкновения. Сперва, как и в других странах Запада, группы мигрантов и левых активистов начали бузить, выражая солидарность с убитым американской полицией темнокожим Джорджем Флойдом.



Но в Дижоне (Бургундия) эта волна натолкнулась на утес. Началось все с бытового конфликта с другой группой мигрантов - чеченцев (во время войны на Кавказе десятки тысяч из них переехали в Европу и получили убежище).



Кто был прав, а кто виноват, сказать сложно, каждая из сторон называет зачинщицей другую. Но, по версии россиян (многие из осевших здесь чеченцев сохраняют гражданство РФ), несколько их мужчин и женщин гуляли - с детьми и без оружия - по арабскому кварталу. Его обитатели вели себя весьма шумно. Косой взгляд, слово за слово, завязалась драка. Арабов было больше, чеченцев побили (включая 16-летнего подростка).









Выходцы с Кавказа не могли спустить им такое с рук, подтянули единоверцев из соседних городов и контратаковали уже арабские, с позволения сказать, "точки". В субботу, например, разгромили их кальян-бар. Хоть это и неполиткорректно, следует признать: ближневосточная диаспора традиционно занимается здесь торговлей "веществами". А чеченцы, значит, нанесли удар в самое экономическое сердце: стали бить по наркобаргым.



Те тоже перегруппировались - и в Бургундии вспыхнула межэтническая уличная война. Полиция почти не вмешивалась, возможно, потому, что сама с наркоторговцами справиться не может: обидишь "гонимого беженца" - прослывешь фашистом.



Мэр Дижона Франсуа Ребсамен потребовал от Парижа прислать полицейский спецназ. При этом, когда в городах Франции бузили те самые "флойдовцы", столь жесткой реакции местных властей, как правило, не было.