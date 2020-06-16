 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.06.2020
01:19  Китай на Памире: переходить реку, ощупывая ногами камни. Ч.1, - С.Мусофир
01:10  Старушка Франция... Чеченцы и арабы воюют за ее города
00:49  Кремль зажрался. РФ выделит более $21 млн. "для развития системы школьного питания в Таджикистане"
00:47  Бишкек возвращает карантин из-за эпидемии и оппозиции, - В.Панфилова
00:30  American Conservative: в драке за Тайвань США могут остаться без союзников
00:14  Китай нашел экономически безопасные методы борьбы с пандемией, - А.Комраков
Вторник, 16.06.2020
22:09  Индия и Китай снова в рукопашную воюют в Гималаях - 36 погибших с обоих сторон

21:55  Новый премьер Киргизии "должен играть по правилам и знать свое место", - Г.Михайлов
21:50  В Кыргызстане учредили "Координационный совет по развитию сферы туризма"
21:10  В России создадут единую базу данных мигрантов
14:50  Бишкек. По делу "О радиочастотах" задержан еще один зампред КырГоскоминформа - Джылышбаев
14:08  Дни генерала Хафтара сочтены, но гражданская война в Ливии далеко не закончена, - Neue Zurcher Zeitung
14:06  США выбрали неверный путь борьбы с Китаем - National Interest
14:04  Вместо Турции может появиться новая Византийская империя, - Ст.Тарасов
14:02  Красный комкор Виталий Примаков - "революционизатор" Китая и Афганистана (история)
14:01  Пандемия страха: Вакцины не помогут, коронавирус не уйдет
13:58  Судьба Донбасса: России пора вернуться к реальности, - А.Топоров
13:36  Америку уничтожают дети элиты, - В.Никифорова
13:24  Демократическое движение в Гонконге находится на распутье, - С.Фалетти
13:22  Причина американских погромов – в сексе, - Г.Садулаев
12:49  Второй вдруг: откуда в Пекине вновь появился коронавирус, - Н.Портякова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Таджикистан   | 
Китай на Памире: переходить реку, ощупывая ногами камни. Ч.1, - С.Мусофир
01:19 17.06.2020

Автор: София Мусофир

С XIX века на северном, южном и восточном рубежах Памира сосредоточились не только российско-британские геополитические интересы, известные в рамках развернувшейся в регионе "Большой игры". Памир был объектом внимания и для Цинской империи.

С давних времен у Китая существовала концепция, согласно которой земли, некогда входившие в состав китайского государства или находившиеся в зависимости от него, считались частью его территории. Если же в процессе исторического развития данные земли приобретали самостоятельность или входили в состав других государств, они рассматривались как "утраченные территории". Территория Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, никогда не входила в состав Китая, но сегодня представляет глубокий интерес для КНР.

Территориальные претензии в XIX-XX вв.

Еще в 1884 г. Мургаб (Восточный Памир) был занят войсками китайской династии Цин, пока 10 июля 1891 г. полковник армии Российской империи М.Е. Ионов не достиг Памира. В течение недели российский отряд прошел территорию юго-восточного Бадахшана, без кровопролитий ликвидируя китайские посты, персонал которых вернулся в Китай. Общая граница в этом регионе была определена к концу XIX века. Однако китайские власти неоднократно выражали несогласие с линией прохождения границы, предъявляя территориальные претензии к Российской империи, а потом уже и к СССР.

К Советскому союзу первые территориальные претензии были выдвинуты в 1964 году после победы Китая в войне с Индией в 1962 году. Общая численность китайских территориальных претензий к СССР составляла 40000 кв.км. – из них 28000 кв.км. приходилось на Памир.

При этом китайская сторона никак не хотела документально обосновать свои претензии, в то же время применяя тактику захвата земель, что привело к пограничным конфликтам на острове Даманский и у озера Жаланашколь в 1969 году. Памир это тоже не миновало, старожилы рассказывали, что была и попытка захвата Мургабского района Горно-Бадахшанской области, тогда в областной больнице лежали несколько раненых пограничников. Однако в напряженное время советские власти ввели на Памир дополнительные войска – современники рассказывали, как за короткий срок в ночное время Хорогский стадион был заполнен вооружением и техникой.

Два Душанбе отдали Китаю

С распадом Советского Союза, Китай выдвинул целый ряд территориальных претензий центральноазиатским государствам. У Таджикистана из-за гражданской войны решение погранично-территориальных проблем с Китаем оказалось долгим.

Только в 1999 году между двумя странами было подписано соглашение "О таджикско-китайской госгранице", где Таджикистан уступил КНР 200 кв.км. территории у реки Маркансу, но сохранил территорию перевала Карзак.

В мае 2002 было подписано дополнительное соглашение "О демаркации границы и урегулировании территориальных споров", согласно которому Таджикистан согласился передать Китаю более 1 тысяч кв.км спорных территорий в ГБАО, по мнению таджикских экспертов – это две территории города Душанбе.

Уже в мае 2004 года, в соответствии с подписанным правительствами Китая и Таджикистана соглашением, открылся первый контрольно-пропускной пункт на китайско-таджикистанской границе в районе Кульма.

Передача земли долгое время нигде не обсуждалась. Экс-глава МИД Амрохон Зарифи, мотивировал закрытость темы секретностью процессов регулирования спорных территорий. Спустя семь лет, 12 января 2011 года, нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение о делимитации и демаркации границы с КНР. Немногочисленная таджикская парламентская оппозиция пыталась помешать утверждению документа.

Однако, как тогда говорил тогдашний лидер таджикских коммунистов Шоди Шабдолов, ратификация "положит конец почти 130-летнему территориальному спору с Китаем. Мы не должны оставить этот спор нашим потомкам" – и документ поддержали 99% депутатов. Как известно, в Конституции РТ есть статья 81, которая гласит, что изменять границы территории Горно-Бадахшанской автономной области без согласия Маджлиса народных депутатов области запрещается, но спросили ли об этом парламентариев ГБАО – история умалчивает...

Пока окончательной и полной делимитации и демаркации границы на Мургабско-китайском направлении нет, а потому китайцы под предлогом выравнивания границы метр за метром отодвигают границу до сих пор. Сегодня уже заняты те территории, которые в соглашение когда-то не вошли, в частности, территория заставы Тохтамыш.

Продолжение следует…

Источник - © ИАЦ МГУ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592345940
Новости Казахстана
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №112
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- Казахи "нагыз" и "шала": усиление конфронтации или поиск консенсуса?
- "Абай вдохнул в пространство души казахское самосознание…"
- Парковая оборона
- Выдвижение кандидата в депутаты Сената
- Акимам объявлены выговоры
- Кадровые перестановки
- О возмещении затрат экспортерам
- Неминуемое повышение тарифов: как KEGOC себя удовлетворяет за наш счет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  