Китай на Памире: переходить реку, ощупывая ногами камни. Ч.1, - С.Мусофир

01:19 17.06.2020

Автор: София Мусофир



С XIX века на северном, южном и восточном рубежах Памира сосредоточились не только российско-британские геополитические интересы, известные в рамках развернувшейся в регионе "Большой игры". Памир был объектом внимания и для Цинской империи.



С давних времен у Китая существовала концепция, согласно которой земли, некогда входившие в состав китайского государства или находившиеся в зависимости от него, считались частью его территории. Если же в процессе исторического развития данные земли приобретали самостоятельность или входили в состав других государств, они рассматривались как "утраченные территории". Территория Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, никогда не входила в состав Китая, но сегодня представляет глубокий интерес для КНР.



Территориальные претензии в XIX-XX вв.



Еще в 1884 г. Мургаб (Восточный Памир) был занят войсками китайской династии Цин, пока 10 июля 1891 г. полковник армии Российской империи М.Е. Ионов не достиг Памира. В течение недели российский отряд прошел территорию юго-восточного Бадахшана, без кровопролитий ликвидируя китайские посты, персонал которых вернулся в Китай. Общая граница в этом регионе была определена к концу XIX века. Однако китайские власти неоднократно выражали несогласие с линией прохождения границы, предъявляя территориальные претензии к Российской империи, а потом уже и к СССР.



К Советскому союзу первые территориальные претензии были выдвинуты в 1964 году после победы Китая в войне с Индией в 1962 году. Общая численность китайских территориальных претензий к СССР составляла 40000 кв.км. – из них 28000 кв.км. приходилось на Памир.



При этом китайская сторона никак не хотела документально обосновать свои претензии, в то же время применяя тактику захвата земель, что привело к пограничным конфликтам на острове Даманский и у озера Жаланашколь в 1969 году. Памир это тоже не миновало, старожилы рассказывали, что была и попытка захвата Мургабского района Горно-Бадахшанской области, тогда в областной больнице лежали несколько раненых пограничников. Однако в напряженное время советские власти ввели на Памир дополнительные войска – современники рассказывали, как за короткий срок в ночное время Хорогский стадион был заполнен вооружением и техникой.



Два Душанбе отдали Китаю



С распадом Советского Союза, Китай выдвинул целый ряд территориальных претензий центральноазиатским государствам. У Таджикистана из-за гражданской войны решение погранично-территориальных проблем с Китаем оказалось долгим.



Только в 1999 году между двумя странами было подписано соглашение "О таджикско-китайской госгранице", где Таджикистан уступил КНР 200 кв.км. территории у реки Маркансу, но сохранил территорию перевала Карзак.



В мае 2002 было подписано дополнительное соглашение "О демаркации границы и урегулировании территориальных споров", согласно которому Таджикистан согласился передать Китаю более 1 тысяч кв.км спорных территорий в ГБАО, по мнению таджикских экспертов – это две территории города Душанбе.



Уже в мае 2004 года, в соответствии с подписанным правительствами Китая и Таджикистана соглашением, открылся первый контрольно-пропускной пункт на китайско-таджикистанской границе в районе Кульма.



Передача земли долгое время нигде не обсуждалась. Экс-глава МИД Амрохон Зарифи, мотивировал закрытость темы секретностью процессов регулирования спорных территорий. Спустя семь лет, 12 января 2011 года, нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение о делимитации и демаркации границы с КНР. Немногочисленная таджикская парламентская оппозиция пыталась помешать утверждению документа.



Однако, как тогда говорил тогдашний лидер таджикских коммунистов Шоди Шабдолов, ратификация "положит конец почти 130-летнему территориальному спору с Китаем. Мы не должны оставить этот спор нашим потомкам" – и документ поддержали 99% депутатов. Как известно, в Конституции РТ есть статья 81, которая гласит, что изменять границы территории Горно-Бадахшанской автономной области без согласия Маджлиса народных депутатов области запрещается, но спросили ли об этом парламентариев ГБАО – история умалчивает...



Пока окончательной и полной делимитации и демаркации границы на Мургабско-китайском направлении нет, а потому китайцы под предлогом выравнивания границы метр за метром отодвигают границу до сих пор. Сегодня уже заняты те территории, которые в соглашение когда-то не вошли, в частности, территория заставы Тохтамыш.



Продолжение следует…