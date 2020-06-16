Американцы создают в Багдаде почву для военного переворота, - А.Веселов

07:59 17.06.2020 АНТОН ВЕСЕЛОВ | 16.06.2020

Никуда уходить из Ирака США не собираются

Американцы создают в Багдаде почву для военного переворота?



11 июня состоялось событие, которое еще в декабре 2019-го было заявлено как "стратегический диалог между Ираком и США для выработки нового рамочного соглашения". Главной интригой остается вопрос о выводе ВС США из Ирака в соответствии с решением, принятым парламентом страны в январе 2020 года после громкого убийства в Багдаде командующего ССО "Кудс" КСИР Ирана генерала К. Сулеймани и видного деятеля иракского "народного ополчения" Абу Махди аль-Мухандиса.



О значимости темы говорит многое: достаточно вспомнить, что нынешний премьер Мустафа аль-Кязыми был утвержден в должности при условии, что будет добиваться ухода американских войск из Ирака. Поскольку Вашингтон и Тегеран придерживаются противоположных точек зрения, подготовка к "диалогу" сопровождалась соответствующим "информационным обеспечением" и иными способами воздействия.



В начале года Белый дом, Пентагон и Госдеп сделали ряд заявлений, смыслом которых было то, что США никуда не собираются уходить. В апреле госсекретарь М. Помпео смягчил риторику и объявил: "В повестку включены все вопросы стратегического характера, в том числе дальнейшее военное присутствие США для поддержки и обеспечения независимости Ирака". Впрочем, тут же добавил, что американскую сторону на переговорах возглавит заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл, то есть чиновник даже не второго эшелона.



19 мая Габриэль Сома, член консультативного совета президента Трампа, заявил, что США и так уже передали иракской стороне 9 из 12 баз, на которых дислоцировались американские войска в Ираке. В этой короткой фразе сразу три лукавства: во-первых, среди объектов, переданных местным военным, лишь один является значимым (военно-воздушная база Хаббания), остальные представляли собой временные полевые лагеря. Во-вторых, ВС США сосредоточились на трех базах (Айн аль-Асад, Баляд и Таджи), которые являются настолько крупными, что далеко не каждая страна НАТО имеет нечто подобное. И главное – Сома вовсе не упомянул две американские базы на территории курдской автономии. Складывается впечатление, что американцы вновь разыгрывают карту курдской независимости, что находит самый горячий отклик в Эрбиле.



30 мая там состоялась встреча главы Иракского Курдистана Нечирвана Барзани с генерал-майором США Эриком Хиллом, командующим силами специальных операций "международной коалиции" в Ираке и Сирии. Курдский лидер подчеркнул "важность соглашений о сотрудничестве между правительством Ирака и Курдистаном в противостоянии террористам [запрещенной в России группировки] ИГ*, особенно на спорных территориях" и выразил готовность "в полной мере сотрудничать с Багдадом, поскольку действия террористических групп серьезно угрожают безопасности Ирака и Курдистана".



2 июня курдскую автономию посетил посол США в Багдаде Мэтью Тюллер. Он был принят руководителем правящей Демократической партии Курдистана (ДПК) Масудом Барзани и премьер-министром Масруром Барзани. По сообщениям местной прессы, состоялось обсуждение отношений между Курдистаном, Ираком и США. Курдская сторона подчеркнула "важность присутствия и участия Курдистана в диалоге и формировании любых дорожных карт" и добилась своего: в состав участников переговоров был включен Фаузи Харири, глава администрации президента Иракского Курдистана.



Иран также не остался безучастным: в начале июня в Багдаде побывал командующий силами "Кудс" КСИР бригадный генерал Исмаил Каани, сменивший в этой должности убитого К. Сулеймани. Он встречался с лидерами основных проиранских группировок, которые в очередной раз подтвердили свою решимость добиваться всеми доступными средствами полного вывода ВС США из Ирака.



Бригадный генерал Исмаил Каани, командующий ССО "Кудс" КСИР Ирана



Бригадный генерал Исмаил Каани, командующий ССО "Кудс" КСИР Ирана



Буквально за несколько часов до начала "диалога" посольство США в Багдаде подверглось очередному ракетному обстрелу – в непосредственной близости разорвался неуправляемый реактивный снаряд калибра 122 мм. Одиозный лидер иракского "шиитского ополчения" и глава крупнейшего парламентского альянса "Фатх" в тот же день заявил, что "иракская переговорная группа должна установить крайний срок для вывода американских войск из Ирака". Спустя три дня, уже после "исторического раунда", две ракеты были выпущены по базе Таджи, а движение "Кятаиб Хезболла" подтвердило: иракское правительство должно установить дату вывода американских войск, а не искать пути узаконить присутствие США на территории Ирака. В заявлении сказано, что "американцам придется заплатить высокую цену, если они откажутся уходить".



Такая реакция Белым домом прогнозировалась. Габриэль Сома ранее заявил: "Присутствие американских войск в Ираке имеет очень важное значение, потому что формирования "народного ополчения", ставшие частью иракской военной организации, получают финансовую поддержку, обучение и оружие со стороны Ирана и подчиняются иранскому, а не иракскому военному командованию. Поэтому данные группировки представляют угрозу безопасности Ирака и безопасности наших сил в Ираке".



"Американо-иракский стратегический диалог" состоялся в форме видеоконференции – под предлогом коронавируса в Белом доме решили не тратить деньги на перелет американской делегации в Багдад, как это планировалось. Такая форма общения привычна для премьера М. аль-Кязыми, руководившего ранее Разведывательной службой.



Премьер-министр Ирака регулярно проводит видеоконференции с американскими друзьями и партнерами



Премьер-министр Ирака регулярно проводит видеоконференции с американскими друзьями и партнерами



По словам американского посла в Багдаде, были затронуты "все аспекты, включая политические, экономические, научно-культурные и образовательные, а не только ограниченные сферой безопасности". Оглашая достигнутые результаты, премьер М. аль-Кязыми сделал упор на том, что "США и Ирак подписали совместное заявление о продолжении вывода американских войск с территории Ирака", а их статус должен стать предметом обсуждения на заседании Высшего координационного комитета по стратегическому диалогу в Вашингтоне, вероятно, в июле. А пока правительство Ирака будет выполнять обязательства по "защите военнослужащих международной коалиции, а также иракских объектов, где они размещены, в соответствии с международным правом и отдельными договоренностями об их присутствии, которые будут определены сторонами".



Вашингтон немного подсластил пилюлю, объявив о готовности вернуть Ираку часть "важных политических архивов" и артефактов, а также направить в Багдад экономических советников "для работы непосредственно с правительством Ирака в целях содействия международной поддержке усилий Ирака в области реформ". Однако в главном вопросе – о выводе ВС США – никакой ясности не наступило. И это чревато серьезными проблемами. Помимо того что у проиранских группировок большинство в парламенте, они легко могут организовать новые массовые протесты, вновь парализовав работу правительства, которое только-только приступило к решению накопившихся проблем (Кабинет министров был полностью укомплектован лишь 6 июня).



У главы иракского правительства не было иного выбора, кроме как объявить о продолжении курса на вывод американских войск. США также были вынуждены признать новую реальность в Ираке, но это не означает, что Пентагон собирается вернуть джи-ай домой. Вместе с тем возможностей для маневра у Белого дома остается не так много, особенно с учетом того, что Тегеран будет наращивать давление на парламент и правительство Ирака.



Соединенные Штаты будут стремиться выиграть время и максимально затянуть процесс. Они по-прежнему настаивают на том, что решение иракского парламента не обнуляет прежние договоренности о размещении войск. Кроме того, согласно соглашению от 2009 года, у США есть 12 месяцев до начала фактического вывода войск от момента договоренности с правительством Ирака, а целый год в условиях иракской политической нестабильности – это очень много: с ноября 2019 г. по май 2020 г. в стране сменились три премьер-министра и американцы рассчитывают, что удастся заблокировать практическую реализацию решения парламента о выводе войск. А в идеале – добиться его отмены или пересмотра.



Кроме того, Пентагон и НАТО пытаются выдать своих солдат и офицеров за военных инструкторов, которые обучают иракских военных и курдские формирования "пешмерга", а потому не могут рассматриваться в рамках вопроса о выводе войск. США намерены сохранить в Ираке большой контингент на постоянной или ротационной основе, используя простейший трюк. В конце 2020 года миссию НАТО в Ираке возглавит Дания; глава МИД этой страны Джеппе Кофод объявил, что в Ирак будут отправлены до 285 датских военнослужащих, обосновав это следующим образом: "Усиливая наш вклад в стабилизацию Ирака, мы снижаем риск возникновения новых кризисов беженцев и в то же время усиливаем защиту от угроз со стороны террористических групп, таких как ИГ".



Настораживает то, что ряд экспертов в последние месяцы рассматривают сценарий, по которому США пытаются создать в Багдаде почву для военного переворота с целью привести к власти режим, который возьмет курс на демонтаж проиранских формирований и их изгнание из иракских силовых структур. В пользу такой версии говорит резкое усиление влияния националистически настроенных армейских генералов, а также то, что в иракской армии совсем немного сторонников идей Исламской республики. Большинство командного и рядового состава армии Ирака – шииты, а это плохой знак для боевиков "народного ополчения". Кадровые армейские генералы недавно возглавили не только министерство обороны, но и МВД. В мае новым начальником Генерального штаба назначен генерал-лейтенант Абдель Амир Рашид Яралла, в политических дрязгах и коррупционных скандалах не замеченный. Всей своей успешной карьерой он обязан американцам и с 2003 года постоянно поддерживал с ними рабочие контакты, не скрывая своих прозападных симпатий.



Абдель Амир Рашид Яралла ал-Лами



Справка. Генерал-лейтенант Абдель Амир Рашид Яралла ал-Лами родился в 1964 году, шиит. Окончил военное училище и штабной колледж в Багдаде, курсы спецвойск в Египте и Иордании. Командовал взводом и ротой, в 2003 году имел звание майор. После оккупации Ирака стал сотрудничать с американцами, что немедленно отразилось на карьере – вскоре он стал командиром бригады и генералом. Затем командовал пехотной дивизией, был начальником штаба Сухопутных войск. До недавнего времени возглавлял Главное оперативное управление Генштаба и одновременно являлся заместителем командующего Совместными операциями ВС Ирака и США. Один из основных планировщиков операции по освобождению Мосула – после 8 месяцев осады, артиллерийских обстрелов и авиационных бомбо-штурмовых ударов город был почти полностью разрушен, погибло много мирных жителей, хотя значительная часть боевиков ИГ смогла уйти в Сирию.



В случае развития событий по наихудшему для американцев варианту – если Багдад под давлением Ирана будет продолжать настаивать на скорейшем выводе американских войск, США без проблем сохранят свое военное присутствие на базах в Иракском Курдистане. Руководство автономии ни при каких условиях не сможет отказать, напротив, там заинтересованы в наращивании помощи и поддержки Вашингтона, благодаря которым Багдад с 1991 года почти полностью утратил контроль над этой частью страны. Источник - fondsk.ru

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