Олигарх Царукян "оставил" Пашиняну на правление всего три месяца, - "НГ"

08:52 17.06.2020 Армянские депутаты сдали коллегу прокуратуре

Юрий Симонян

Обозреватель "Независимой газеты"

16.06.2020



Депутаты Национального собрания (парламента) Армении 87 голосами лишили иммунитета неприкосновенности лидера оппозиционной фракции "Процветающая Армения" (ПА), олигарха Гагика Царукяна по ходатайству генпрокурора республики. Две оппозиционные фракции парламента бойкотировали голосование, два депутата из правящей партии "Мой шаг" в голосовании не участвовали, но это на ситуацию не повлияло. Следующий вопрос, который будут обсуждать депутаты, – второе ходатайство генпрокурора о заключении Царукяна под стражу.



Обсуждение вопроса о депутатском иммунитете Гагика Царукяна прошло на фоне уличных акций его сторонников. По словам источников из Еревана, в основном это работники предприятий олигарха. К полудню полиция Еревана задержала более 100 человек, среди которых оказались еще и известные спортсмены. В частности, приводу был подвергнут двукратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, призер Олимпийских игр Роман Амоян. Участие в акции в поддержку Царукяна спортсменов объясняется просто – олигарх является президентом Национального олимпийского комитета (НОК) и нередко лично финансировал сборы и участие армянских атлетов в различных соревнованиях.



Пока сторонники шумели на улице, сам Царукян в выступлении с парламентской трибуны акцентировал внимание на том, что правительство в полном составе провалилось и ради настоящего и будущего Армении должно уйти в отставку. Таким образом, он повторил свое заявления, с которого и начались его неприятности. Царукян заявил, что требование об отставке правительства не является следствием эмоций, а тем более не предъявляется с чьей-то подачи, а стало выводом после тщательного изучения происходящего в социальной, политической, экономической, производственной, сельскохозяйственной и здравоохранительной сферах.



"Нельзя руководить страной посредством Facebook, публикуемых в нем фейков и постов специально нанятых людей. Нужно сделать шаг в реальную жизнь и увидеть, что происходит, как живет народ. Обещания были даны два года назад… и нет ничего сделанного. А то, что было, уже разрушено, провалено", – заявил Царукян, подчеркнув, что нынешней власти осталось месяца два-три, не больше.



Олигарх напомнил, что поначалу поддерживал революцию, подписал совместный с Николом Пашиняном меморандум, хотел помочь и молодой власти, и народу. "Но теперь я разочарован. И когда выразил публично разочарование, против меня возбудили уголовные дела. Намекнули, что могут это сделать и против моего сына. Он-то при чем?!" – сказал Царукян, призвав оппонентов не терять человеческое достоинство. Лидер ПА, как и накануне, подчеркнул, что ему безразлично, какие дела будут против него состряпаны, в чем его обвинят, и как проголосуют коллеги по вопросу аннулирования иммунитета. "Единственное, что меня заботит, – судьба Армении, в которой из-за пандемии, отсутствия денег, кредитов, продовольствия вот-вот начнется голод", – заявил он, отправляясь на новый допрос, "как обещал накануне следователям".



Решение в парламенте, похоже, было принято загодя, как и предполагала "НГ" (см. номер от 16.06.20). Эмоциональные выступление депутатов фракции ПА, призывы опомниться, не забывать, сколько полезного для Армении сделал Царукян хотя бы в плане создания рабочих мест, на настрой большинства не повлияли – депутатской неприкосновенности он лишился.



Против Гагика Царукяна Службой национальной безопасности (СНБ) возбуждены три уголовных дела: о незаконном игорном бизнесе, в результате чего государству нанесен ущерб в более 60 млн долл.; подкуп избирателей в кампании 2017 года; махинации с земельными наделами. По различным данным, олигарху светит как минимум колоссальный штраф либо даже лишение свободы.



Комментируя происходящее, политолог Андраник Теванян написал на своей странице в Facebook, что нынешняя политическая борьба связана с масштабным перераспределением собственности и капитала. "В 2018 году власть толпы или улицы пришла на смену олигархическому режиму. Их проблемой стало разбогатеть, чему объективно препятствует крупный капитал. Если премьер-министру Армении Николу Пашиняну удастся с ним справиться, то он переключится на средний и мелкий. Бедные начнут жить хуже и будут "кормиться" лишь непрерывными "лайвами" (выступления Пашиняна в Facebook. – "НГ"). Пашинян на государственные деньги подкупает своих товарищей по команде и распределяет премии, а атака на Царукяна уже направлена на захват частного капитала. Власти манипулируют (популярным мнением. – "НГ"), что собственность (особенно крупная) в Армении является незаконной. Они пытаются перераспределить собственность, называя это борьбой с коррупцией. Пашинян идет на общественные потрясения ради накопления капитала. Все это может привести к потере территорий и даже государственности, а это значит, что оппозиционное поле должно консолидироваться. Формирование нового правительства уже становится необходимым для обеспечения безопасности страны", – считает Теванян.



Аналитик Борис Навасардян представляет иную картину. "Вряд ли кто-то сомневается в том, что такой видный представитель олигархата, как Гагик Царукян, не имеет серьезных проблем с законом. Вместе с тем время для привлечения его к ответственности, безусловно, выбрано с учетом политической конъюнктуры. Выдвижению против Царукяна официальных обвинений предшествовала дискредитирующая его информационная кампания. Возглавляемая им партия "Процветающая Армения" – единственная на оппозиционном поле, имеющая не только материальные ресурсы, но и реальный электорат (как он формировался – это отдельная тема). И в условиях многочисленных социально-экономических вызовов, усугубленных пандемией, участие Царукяна в процессе консолидации оппозиции не могло не вызвать резкую реакцию властной команды", – сказал "НГ" Навасардян. По его словам, подобная тактика принесла бы Николу Пашиняну и его соратникам бесспорный успех полтора-два года назад, когда он пользовался огромной поддержкой общества. Сегодня оценка действий в отношении лидера ПА неоднозначна. "Кто-то видит в них давно ожидаемую решительность и бескомпромиссность в борьбе со старой системой, но другая часть граждан, даже не испытывающих симпатий к Царукяну, оценивает происходящее как усиление репрессивной составляющей государства в целях сохранения власти правящей политической силой", – считает Борис Навасардян.



Ко времени подписания номера в печать депутаты парламента удовлетворили и второе ходатайство генпрокурора – Царукяна можно приговорить к предварительному заключению, чтобы своими связями и возможностями не мешал следствию. Источник - ng.ru

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