Турецкие войска вторглись в Ирак. Бои в районе Хафтанин

09:33 17.06.2020

Турция ввела войска в северную часть Ирака

17 июня 2020 Антон Никитин

Турецкие военные вошли в иракский регион Хафтанин на севере страны в рамках новой антитеррористической операции "Коготь тигра", которая проводится против Рабочей партии Курдистана (РПК), говорится заявлении министерства национальной обороны Турции.



В министерстве обороны Турции сообщили, что в операции задействованы силы специального назначения, боевые вертолеты T129 ATAK и ударные БПЛА, передает ТАСС.



Накануне Турция объявила о начале операции "Коготь орла" против Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. По данным телеканала "Аль-Арабия", ВВС Турции сбросили порядка 20 бомб на объекты РПК в горах Синджар на северо-западе Ирака.



В октябре 2019 года Анкара объявила о проведении против РПК операции "Источник мира" на севере Сирии. В конце октября президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип договорились о разрешении ситуации на севере Сирии без кровопролития. По итогам переговоров операция турецких войск в Сирии была приостановлена.