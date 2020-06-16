Трамп, под давлением негро-филов и демо-шлепов, согласился "реформировать" АмерПолицию

09:56 17.06.2020

В Белом доме утверждали, что указ о полиции разрабатывался в контакте с широкими слоями общественности, но в момент его подписания вокруг Дональда Трампа стояли лишь представители правоохранительных органов



Если копы кое-где у нас порой

Дональд Трамп предложил реформу американской полиции



№105 от 17.06.2020, стр. 4



Президент США Дональд Трамп обнародовал указ, который должен был, с одной стороны, реформировать полицию, удовлетворив тем самым требования протестующих, а с другой - не вызвать раздражения у стражей порядка. "Ъ" изучил президентскую инициативу.



"Лишить полицию финансирования!" - такой лозунг все чаще звучит на протестных акциях, развернувшихся в США после смерти чернокожего американца Джорджа Флойда. Новый указ, подписанный Дональдом Трампом, словно в пику протестующим должен полицейских денег не лишить, а, наоборот, выделить дополнительные средства тем департаментам в правоохранительных органах, которые руководствуются "лучшими практиками".



Без полиции настает хаос",- кратко, но емко обозначил свою позицию по вопросу охраны правопорядка президент.



"Нам надо найти компромисс, но я выступаю решительно против радикальных и опасных попыток лишить денег или расформировать наши полицейские департаменты",- заявил глава государства, пообещав стране "безопасное будущее для американцев всех рас, религиозных предпочтений, цветов кожи и убеждений". "Американцы уверены, что мы должны поддержать наших храбрых мужчин и женщин в синей форме, которые берегут наши улицы и нашу безопасность",- сказал Трамп.



В соответствии с предложениями главы государства, в США будут созданы федеральный реестр жалоб на служащих правопорядка и, соответственно, реестр полицейских с неоднозначной репутацией.

Это позволит избежать ситуаций, когда сотрудник переходит из одного департамента в другой, начиная карьеру "с чистого листа". Кроме того, полицейским настоятельно рекомендуют брать с собой социальных работников на вызовы, связанные с наркопотребителями, бездомными или душевнобольными людьми.



Указ разрабатывался в тесном контакте с представителями полиции, мэрами, консервативными афроамериканцами, религиозными деятелями и семьями жертв полицейского насилия. Во время подписания, правда, из всего этого внушительного списка президента окружали лишь полицейские. Примечательно, что в указе Дональда Трампа не говорится о разном подходе полицейских к работе с белыми и чернокожими жителями США, что несколько расходится с демократическим видением ситуации. То есть президент считает, что проблема не в системе, в основе которой лежат расовые предубеждения, а в том, что убийства невинных людей - дело рук недобросовестных сотрудников.



Глава государства, по словам собеседников издания Politico в окружении Дональда Трампа, ставил целью сохранить политическую поддержку со стороны полицейских, которых он считает своей электоральной основой.

Заканчивая речь, президент призвал законодателей продолжить работу и заняться более глубокой реформой правоохранительной системы страны.



Такая работа уже идет: неделю назад американские демократы представили законопроект "О правосудии в полицейской работе-2020". В нем предложено не только создать национальную базу полицейских проступков, но также запретить удушающие захваты (об этом же, впрочем, упомянул и Дональд Трамп) и обыски без предупреждения по делам о наркотиках, а также положить конец так называемому расовому профилированию - задержаниям, обыскам и отнесению к числу подозреваемых исключительно по признаку расы или этнического происхождения. Налицо отличный от президентского подход: демократы считают виновной в эксцессах именно систему, а не "плохих копов".



Предусматривался даже пункт, ликвидирующий "условный иммунитет" полицейских: сейчас им могут быть предъявлены обвинения, если их действия были направлены на "умышленное" нарушение конституционных прав гражданина. В законопроекте предлагается использовать другую формулировку: "осознаваемое (нарушение.- "Ъ") или допущенное из-за грубой халатности".



"Мученическая смерть Джорджа Флойда вынудила американское общество испытать момент национального горя, и сегодня мы скорбим о чернокожих американцах, павших жертвами полицейской жестокости. Этот момент перерастает в движение, движение национального действия",- заявила неформальный лидер Демократической партии Нэнси Пелоси.



Акции протеста движения Black Lives Matter















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Представляя свой законопроект, демократы, однако, не то что не консультировались с республиканцами - они их даже не уведомили о своих намерениях. Критика из рядов консерваторов в основном касалась именно ликвидации "условного иммунитета": эта мера виделась враждебной по отношению к стражам порядка. "Демократы хотят лишить вас финансирования, но республиканцы никогда не предадут вас",- написал в Twitter лидер республиканского меньшинства Палаты представителей Кевин Маккарти.



Стоит отметить, что республиканцы и Дональд Трамп продолжают утверждать, что Демократическая партия хочет лишить полицию финансирования, однако эта позиция высказывается лишь радикальными левыми из числа протестующих, и ни Нэнси Пелоси, ни Джо Байден - наиболее вероятный демократический кандидат в президенты - ее не поддерживают.

Сами республиканцы вскоре также обещают представить свой собственный законопроект, призванный исправить ситуацию с полицейским насилием. Он, как и указ, в первую очередь отдает приоритет в решении проблем на уровень штатов. "Именно поэтому мы постарались найти лучшие практики по всей стране и дать соответствующие рекомендации департаментам, которым необходима более качественная перспектива по вопросу применения силы. В законе это будет, но я не думаю, что мы когда-либо запишем в законе четкий стандарт применения силы",- обещал единственный чернокожий сенатор-республиканец Тим Скотт, критикуя предложение демократов.



Алексей Наумов