 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Когда в унылой камере моей..." - Экс-кыр-през Атамбаев пишет стихи в узилище
09:59 17.06.2020

Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких

Бывший президент поделился своими чувствами после встречи с супругой

Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких. Произведением в социальной сети поделилась депутат Ирина Карамушкина.​

"Сегодня были на свидании в СИЗО ГКНБ с Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым (через стекло), - пояснила она. - Он прочитал свой новый стих, я попросила разрешение опубликовать для всех, кто понимает ситуацию, поддерживает и верит, что рано или поздно, но правда найдет свой путь! Он всем-всем передает привет".

Стихотворение:​

Когда в унылой камере моей
Сгущаются тревога и тоска,
И мысли все грустней и тяжелей,
И подлость снова бьет исподтишка,
Могу я, как молитву, прошептать
Моих любимых, близких имена.
На стенах начинают проступать
Родные лица, милые глаза.
И отступает боль. Со мною вы,
Как ангелы-хранители мои.
Как мало я любил вас и берег,
Любимые мои... Храни вас Бог!

фото оригинала тут -
https://vesti.kg/obshchestvo/item/72419-almazbek-atambaev-napisal-stikhotvorenie-dlya-svoikh-blizkikh-foto.html - Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких (фото)

Источник - VESTI.KG
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