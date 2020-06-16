|"Когда в унылой камере моей..." - Экс-кыр-през Атамбаев пишет стихи в узилище
09:59 17.06.2020
Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких
Бывший президент поделился своими чувствами после встречи с супругой
Бывший президент Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких. Произведением в социальной сети поделилась депутат Ирина Карамушкина.
"Сегодня были на свидании в СИЗО ГКНБ с Алмазбеком Шаршеновичем Атамбаевым (через стекло), - пояснила она. - Он прочитал свой новый стих, я попросила разрешение опубликовать для всех, кто понимает ситуацию, поддерживает и верит, что рано или поздно, но правда найдет свой путь! Он всем-всем передает привет".
Стихотворение:
Когда в унылой камере моей
Сгущаются тревога и тоска,
И мысли все грустней и тяжелей,
И подлость снова бьет исподтишка,
Могу я, как молитву, прошептать
Моих любимых, близких имена.
На стенах начинают проступать
Родные лица, милые глаза.
И отступает боль. Со мною вы,
Как ангелы-хранители мои.
Как мало я любил вас и берег,
Любимые мои... Храни вас Бог!
фото оригинала тут -
https://vesti.kg/obshchestvo/item/72419-almazbek-atambaev-napisal-stikhotvorenie-dlya-svoikh-blizkikh-foto.html - Алмазбек Атамбаев написал стихотворение для своих близких (фото)