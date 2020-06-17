Украина – централизация под маской децентрализации, - В.Пойманов

10:27 17.06.2020

ВЛАДИМИР ПОЙМАНОВ | 17.06.2020 |



Забота властей о народе сравнима с объятиями удава



Сравнение с удавом особенно напрашивается после появления новой инициативы правительства, которое в рамках децентрализации ликвидировало существующие на Украине 490 районов, создав из них 129 новых, в том числе десять – в Крыму и семь – в неподконтрольном украинским властям Донбассе.



Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал административно-территориальную реформу "самой успешной, понятной и поддерживаемой людьми". Местные выборы в октябре 2020 года пройдут по новому делению, "чтобы страна могла двигаться дальше в части улучшения сервиса государства для граждан".



По словам Шмыгаля, районно-административное деление Украины возникло в СССР и не отвечают "современным стандартам". Мол, есть районы, где проживает 5 тыс. человек, а есть с населением более 180 тыс., ответственность одинаковая, а нагрузка разная, возникают большие перекосы, сложности в управлении. Реформа с этим покончит и гражданам станет лучше.



Однако Ассоциация городов Украины (АГУ) придерживается противоположного мнения. В своем обращении к президенту, кабмину и парламенту она обратила внимание на то, что укрупнение районов "приведет к изъятию из бюджетов городов и общин значительной части доходов, необходимых для предоставления жизненно необходимых услуг жителям". Возникнут двоевластие, безответственность на местах, многочисленные конфликты по определению новых районных центров, а более половины чиновников райгосадминистраций и работников бюджетных учреждений потеряют работу.



По мнению специалистов АГУ, "процесс укрупнения районов происходил без широкого общественного обсуждения, что может привести к социальному взрыву из-за неприятия в обществе нового районного деления". Чтобы этого избежать, нужно принять целый ряд новых законов, распределить полномочия между органами местного самоуправления и государственной властью, сформировать достаточную финансовую базу.



Нововведения кабмина уже привели к международным скандалам. В мае правительство и парламент Болгарии резко осудили попытку разделить Болградский район Одесской области, в котором проживает большинство этнических болгар. В результате район не только сохранили, но и укрупнили, что вызвало негодование жителей присоединенных к нему Тарутинского и Арцизского районов. Жителей нынешнего райцентра Арциз можно понять: за любой справкой или медпомощью им придется ехать теперь не 40 км, а 200, пересекая два пункта пропуска на украинско-молдавской границе.



На Западной Украине ситуация не лучше. Здесь шок от административно-территориальной реформы затмил эпидемию коронавируса. Расширение Береговского района Закарпатской области, большинство населения в котором составляют венгры, возмутило украинских "патриотов", которые сочли это первым шагом к созданию венгерской национальной автономии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба принялся оправдываться: "Нет никакого венгерского сепаратизма и никаких договоренностей с Венгрией". Это венгерского-то сепаратизма нет?!



Наказали даже гуцулов: они остались без своих районов не только в Закарпатской, но и в Черновицкой области.



Объясняя упражнения украинской власти с этнической картой, политолог Руслан Бортник не исключает, что Киеву удалось договориться с Болгарией, Венгрией и Румынией в обмен на уступки по языковому вопросу; имеется в виду, что принятый Радой закон о языках, ущемляющий права нацменьшинств, не будет больше в этих страна-членах Евросоюза подвергаться остракизму.



Исполнительный директор АГУ Александр Слобожан на примере Харькова объясняет, в чем хитрость нового районирования. В новом самом крупном на Украине Харьковском районе население составит 1,7 млн. человек. И если раньше 60% налога на доходы физических лиц оставались в областном центре, то после реформы эти деньги начнут поступать в районный бюджет. А поскольку район, в отличие от Харькова, лишен очень большого спектра полномочий, огромные суммы перекочуют в госбюджет, тогда как местное самоуправление останется ни с чем.



Существует и политический аспект нового районирования. Нарезка районов постоянно подвергалась коррекции – в преддверии осенних местных выборов учитывались бизнес-интересы региональных верхушечных групп, лояльных к власти. Согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, рейтинг партии "Слуга народа" составил 28%, тогда как в июле 2019 года эту партию поддержало 43% избирателей. Есть вероятность, что на местных выборах "народные служаки", среди которых каждый второй является миллионером, проиграют. Реформа должна это поправить.



Кроме того, ликвидация действующих областных и районных администраций позволит внедрить институт префектов, назначаемых из Киева. "Это не децентрализация, а совсем наоборот, централизация. Создаются префектуры, сокращается количество чиновников, расходы на госаппарат, происходит оптимизация (по сути, сокращение) объектов социальной сферы. И местные элиты будут вынуждены договариваться с префектами", – объясняет политобозреватель Руслан Бизяев.



По словам народного депутата Анны Скороход, новое районирование ускорит гибель малых сел и поселков, где люди благодаря реформе Супрун и так перестали получать медпомощь. А теперь там будут закрыты и так называемые бесперспективные школы.



"Бездумное обрезание советского прошлого ведет к полному уничтожению провинциальной жизни", – говорит Руслан Бортник. Рабочие места потеряют сотни тысяч людей.



"Самая успешная" на Украине административно-территориальная реформа – это очередная сдача национальных интересов Международному валютному фонду, потребовавшему от Киева "ужесточить налогово-бюджетную политику".