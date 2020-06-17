105 - "за", 2 - "против". КырПарламент утвердил состав нового КырПравительства

12:19 17.06.2020

17 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА

105 депутатов за. Парламент утвердил новое правительство



Сегодня в Жогорку Кенеше обсуждали кандидатуру Кубатбека Боронова на должность премьер-министра.



За новый состав кабинета министров во главе с Кубатбеком Бороновым проголосовало 105 депутатов.



Два депутата - Наталья Никитенко и Жанар Акаев выступили против.



Спикер Дастанбек Джумабеков поздравил нового премьер-министра и пожелал ему удачи. Он отметил, что главе кабмина оказано большое доверие и возложена надежда на слаженную работу.



"Я желаю вам успехов. На вас возложена большая ответственность. Вы должны провести честные выборы - демократическим путем - и окажете равное отношение ко всем депутатам", - сказал Дастанбек Джумабеков.



Сам Кубатбек Боронов поблагодарил депутатов за доверие. "Мы приложим все усилия на то, чтобы работать честно. Мы будем выполнять все требования народа", - сказал Кубатбек Боронов.