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Афропротестующие растаскивают экспонаты музея примитивного искусства в Париже
12:22 17.06.2020

Протест дошел до примитивов
В Париже атакован музей на набережной Бранли

Газета "Коммерсантъ" №105 от 17.06.2020, стр. 8
Сразу после открытия Музея примитивного искусства на набережной Бранли пять человек попытались вынести из музея африканскую скульптуру, громогласно обвиняя Францию в колониальном грабеже. Рассказывает корреспондент "Ъ" во Франции Алексей Тарханов.

Пятеро неизвестных, проникнув в Музей примитивного искусства, отодрали от постамента скульптуру и понесли ее к выходу. Прижимая к груди надгробный столб народа бари, руководитель нападавших кричал по пути: "Это наше наследие! Я увезу его на родину! Вы - воры!", а за ним бежали в полной растерянности служители и охранники. Дело происходило как раз перед массовыми выступлениями против расизма и полицейского насилия, и работники музея явно не понимали, не проявят ли они расизм и насилие, отняв у субъекта музейную вещь, которой он потрясал.

Группа поддержки снимала все происходящие, чтобы немедленно выложить в YouTube. Начинается ролик с того, что высокий чернокожий с бородкой, одетый как на модном показе - в черном берете и длинном черном балахоне, говорит в камеру: "Все это принадлежит нам, все 90 тысяч произведений. Девять тысяч из Чада, девять с лишним из Нигерии и Камеруна, 1428 из Конго, из Бенина... У входа в музей есть имена, это имена колонизаторов, которые все это награбили... Чтобы войти сюда, мы должны были уплатить €8! А раньше это стоило €12! Видите, сколько миллионов и миллиардов мы принесли музеям Франции, Бельгии, Англии, Соединенных Штатов".

Последовал триумфальный проход со статуей в обнимку по музею и постоянное повторение обвинений в адрес европейских правительств и французских президентов.
Когда служитель (кстати, чернокожий) попытался преградить импровизированной демонстрации дорогу, человек в берете напустился на него: "Вы соучастник грабежа! Вы соучастник Макрона! Соучастник Соединенных Штатов! Не трогайте меня!" Камера фиксировала его крики: "Все африканцы имеют право прийти в музеи Европы и забрать все, что им принадлежит. Бельгия, жди меня! Америка, жди меня! Лондон, Германия, ждите меня!"

Поскольку никто не собирался выпускать его на улицу с экспонатом в руках, пятерка начала бродить по музею: "Де Голль, выйди из могилы! Наполеон, выйди из могилы! Проснись, Лумумба! €12 с человека!" Вместо де Голля с Лумумбой явилась полиция. Человек, державший статую, заявил полицейским, что в качестве коренного африканца он имеет куда большее право на коллекции музея, чем французское правительство, и их прямая обязанность - покарать настоящих воров и вернуть экспонаты ему. По его словам (документов при нем не оказалось), он родился в Киншасе в 1979-м и проживает в восточном пригороде Парижа.

Как протесты против полицейского произвола в Париже переросли в беспорядки
Все нападавшие были арестованы, потом отпущены под полицейское наблюдение и в сентябре должны предстать перед судом по обвинению "в попытке кражи движимого объекта наследия в составе организованной группы". Скульптура народа бари немного пострадала, когда активисты отламывали ее от пьедестала, но работники музея считают, что дело обойдется минимальной реставрацией.

Хотя дебаты о реституции произведений с африканского континента совершенно законны, это никоим образом не может оправдать такого рода действия",- прокомментировал происшедшее министр культуры Франк Риестер.

Говоря о дебатах, он имел в виду специальное поручение президента Франции Эмманюэля Макрона вернуть на родину многие предметы, принадлежавшие африканским народам. Еще в 2018 году эксперты по его поручению представили "Доклад о реституции африканского наследия", предлагающий вернуть все произведения национального искусства, привезенные во Францию в период до обретения африканскими странами независимости,- как захваченные силой, так и купленные у местных жителей в порядке заведомо неравноправного обмена (см. "Ъ" от 5 декабря 2018 года).

Как Эмманюэль Макрон настаивал на реституции
В любом случае речь не велась о тотальном возвращении всех произведений, хранящихся в музее Бранли: привезенных французскими военными из колониальных походов, купленных на легальном рынке или даже полученных в дар от коллекционеров примитивного искусства и их наследников. Предполагалось, что это будет делаться в процессе двусторонних переговоров с теми или иными странами.

Демонстративные грабители музея явно знали об этих планах и воспользовались политической ситуацией, чтобы провести свою operation recuperation ("операцию возвращения"). Власти же со своей стороны, не желая подогревать страсти, постарались, чтобы известие не обсуждалось широко в национальных СМИ.

Дикий поступок активистов нельзя назвать из ряда вон выходящим. Без сомнения, на суде всплывут подобные примеры из истории искусства.
Александр Бренер, нарисовавший в 1997 году знак доллара на картине Малевича в амстердамском Стеделейк-Мюсеуме, тоже в известном смысле апроприировал экспонат из России. В 1911 году итальянец вынес из Лувра "Джоконду", чтобы вернуть ее на родину. Неприятный случай в Бранли, однако, не столько выглядит художественным жестом, сколько укладывается в логику насильственной "борьбы с расизмом": в сети под роликом уже множатся призывы африканцев явиться в музей Бранли за своей долей.

Авторы: Алексей Тарханов

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592385720
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