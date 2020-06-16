Китай не спешит. Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось, - Т.Едовина

12:31 17.06.2020

Некоторое увеличение инвестиций и рост производства в Китае в первую очередь связаны с наращиванием вложений в инфраструктуру в рамках плана поддержки экономики



Национальное бюро статистики КНР опубликовало порцию данных об экономике страны за май - от объемов промышленного производства и капвложений до состояния розничных продаж. Почти по всем показателям зафиксирован рост, однако он оказался слабее, чем ожидали аналитики. К тому же стоит учитывать, что увеличение инвестиций и рост производства в определенных секторах связаны в первую очередь с наращиванием вложений в инфраструктуру в рамках государственного плана поддержки экономики.



Объем промышленного производства Китая в мае увеличился на 4,4% по сравнению с тем же месяцем 2019 года (месяцем ранее - плюс 3,9%), в целом же за пять месяцев с начала года наблюдается спад на 2,8%, свидетельствуют данные Нацбюро статистики КНР. Аналитики в среднем ожидали в мае более значительного роста - на 5%. Капвложения в мае год к году выросли на 3,9% после роста на 0,6% в апреле (в том числе вложения в инфраструктуру - на 11,6% против 4,6%). Однако в целом за январь-май к аналогичному периоду прошлого года показатель сократился на 6,3%, аналитики ожидали чуть меньшего снижения - на 5,9%.



В рознице темпы падения продаж в Китае в мае замедлились до минимальных с декабря 2,8% (в апреле было 7,5%). Экспертные ожидания - замедление спада продаж до 2%. На таком общем фоне было зафиксировано повышение продаж товаров долгосрочного пользования, в частности спрос на автомобили вырос на 3,5%.



В целом сектор услуг в КНР в мае впервые показал рост - на 1% год к году, тогда как еще в апреле наблюдался спад на 4,5%.

Уровень безработицы среди городского населения в Китае за месяц опустился до 5,9% с апрельских 6%.



Что касается одного из самых важных внешних показателей, экспорта Китая, то в мае он вновь сократился - на 3,3%, до $206,8 млрд, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт сжался значительно сильнее - на 16,7%, до $143,9 млрд. В итоге профицит в торговле вырос до рекордно высоких $62,9 млрд ($45,34 млрд в апреле), сообщило ранее таможенное ведомство КНР. Отметим, что в апреле объемы торговли несколько восстановились - поставки за рубеж показали тогда рост на 3,5% год к году, но этот эффект оказался кратковременным.



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В Capital Economics указывают, что "в мае активизировалось строительство инфраструктуры в рамках плана по поддержке экономики, что привело к ускорению промпроизводства и росту капвложений, это объясняет половину прироста инвестиций". Рост в секторе услуг также оказался положительным, в итоге общий объем выпуска впервые после начала вспышки COVID-19 оказался выше уровня 2019 года, замечают в центре. Что касается безработицы, то она коснулась в первую очередь рабочих-мигрантов, не учитываемых при подсчете показателя для городского населения. В ING Bank также отмечают ускорение роста в новых отраслях - так, производство промышленных роботов выросло на 16,9%.



Однако в банке ожидают, что в целом по итогам второго квартала ВВП страны может сократиться на 3,1%, а по году - на 1,5%.

По данным госстатистики, ВВП Китая в первом квартале этого года сократился на 6,8% год к году и на 9,8% к четвертому кварталу 2019 года (тогда рост составил 6%, а в целом за прошлый год - 6,5%). Промпроизводство по итогам квартала сократилось на 8,4%. Отметим, что это первый спад экономики КНР с тех пор, как в 1992 году стали публиковаться квартальные данные по ВВП.



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №104 от 16.06.2020, стр. 2