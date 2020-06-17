Замглавы Федерации профсоюзов Киргизии Осмонов посажен под домашний арест за рейдерство

12:34 17.06.2020

17 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест



Свердловский районный суд вынес решение о мере пресечения в отношении заместителя председателя Федерации профсоюзов Канатбека Осмонова. Он получил два месяца домашнего ареста.



Уточняется, что Канатбеку Осмонову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса КР - "Рейдерство", "Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации" и "Подделка документов" УК КР.



Как отмечает его адвокат Анара Кыштобаева, это дело рассматривается в правоохранительных органах по "надуманному заявлению бывшего председателя ФПК Мирбека Асанакунова в целях оказания давления на членов совета, принявших решение о его освобождении на заседании 5 февраля".



Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.



Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.



5 февраля на заседании совета ФПК - в высшем органе управления федерации - принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.



Скандал в профсоюзах длится уже более года.