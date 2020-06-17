 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 17.06.2020
14:12  И швец, и жнец... Аркадаг лично показал в Дашогузе как надо косить пшеницу
14:02  Вспомнил о родине. Казахстанский олигарх Шодиев закупил оборудование для НИИ вирусологии в Ташкенте
13:55  Туркменов массово косит загадочная "пневмония"
13:36  Глава Казминздрава Биртанов, похоже, заразил вирусом весь КазКабМин
12:34  Замглавы Федерации профсоюзов Киргизии Осмонов посажен под домашний арест за рейдерство
12:31  Китай не спешит. Экономика КНР восстанавливается медленнее, чем ожидалось, - Т.Едовина
12:22  Афропротестующие растаскивают экспонаты музея примитивного искусства в Париже

12:19  105 - "за", 2 - "против". КырПарламент утвердил состав нового КырПравительства
11:59  В Англии получена эффективная вакцина от КОВИД, - ВОЗ
11:57  Казахи "нагыз" и "шала": усиление конфронтации или поиск консенсуса? - Кенже Татиля
11:15  Политические репрессии и Казахстан: народ должен знать…, - Ж.Асылбеков
11:09  И 33 богатыря... Удалые красавцы и перспективы ЦА-зийского тотального украдайства. Ч. 2 - В.Хлюпин
10:30  Конфликт Китая и Индии осложнила большая кровь, - Дм.Бавырин
10:27  Украина – централизация под маской децентрализации, - В.Пойманов
10:10  Для подавления чечено-арабского конфликта во французский Дижон переброшен спецназ
09:59  "Когда в унылой камере моей..." - Экс-кыр-през Атамбаев пишет стихи в узилище
09:56  Трамп, под давлением негро-филов и демо-шлепов, согласился "реформировать" АмерПолицию
09:33  Турецкие войска вторглись в Ирак. Бои в районе Хафтанин
08:52  Олигарх Царукян "оставил" Пашиняну на правление всего три месяца, - "НГ"
07:59  Американцы создают в Багдаде почву для военного переворота, - А.Веселов
07:48  Турция перестала закупать российский газ, чтобы отомстить за Сирию, - "СП"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Замглавы Федерации профсоюзов Киргизии Осмонов посажен под домашний арест за рейдерство
12:34 17.06.2020

17 июня 2020, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Скандал в Федерации профсоюзов. Канатбек Осмонов заключен под домашний арест

Свердловский районный суд вынес решение о мере пресечения в отношении заместителя председателя Федерации профсоюзов Канатбека Осмонова. Он получил два месяца домашнего ареста.

Уточняется, что Канатбеку Осмонову предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса КР - "Рейдерство", "Злоупотребление полномочиями в коммерческой или иной организации" и "Подделка документов" УК КР.

Как отмечает его адвокат Анара Кыштобаева, это дело рассматривается в правоохранительных органах по "надуманному заявлению бывшего председателя ФПК Мирбека Асанакунова в целях оказания давления на членов совета, принявших решение о его освобождении на заседании 5 февраля".

Напомним, что Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов 16 января 2017 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша от СДПК и работал губернатором Иссык-Кульской области.

Ранее Асанакунова обвинили в подделке документов, он якобы незаконно вписал в трудовой книжке стаж о работе в профсоюзной организации. Верховный суд прекратил дело по иску. Решение принято в связи с тем, что подобные споры разрешают во внесудебном порядке.

5 февраля на заседании совета ФПК - в высшем органе управления федерации - принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя.

Скандал в профсоюзах длится уже более года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg,
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592386440
Новости Казахстана
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №112
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- Казахи "нагыз" и "шала": усиление конфронтации или поиск консенсуса?
- "Абай вдохнул в пространство души казахское самосознание…"
- Парковая оборона
- Выдвижение кандидата в депутаты Сената
- Акимам объявлены выговоры
- Кадровые перестановки
- О возмещении затрат экспортерам
- Неминуемое повышение тарифов: как KEGOC себя удовлетворяет за наш счет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  