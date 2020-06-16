Глава Казминздрава Биртанов, похоже, заразил вирусом весь КазКабМин

13:36 17.06.2020

О состоянии Биртанова рассказали в Минздраве РК



Фото: kursiv.kz

Министра здравоохранения РК Елжана Биртанова лечат от COVID-2019 и пневмонии. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип, передает Kazpravda.kz.



"Министр здравоохранения Елжан Амантаевич Биртанов с диагнозом КВИ, пневмония проходит стационарное лечение. Врачи оценивают его состояние здоровья как средней степени тяжести. Он получает лечение согласно клиническому протоколу и хорошо переносит противовирусную терапию. Мы очень ждем возвращения в строй Елжана Амантаевича и верим, что после выздоровления он приступит к своим прямым обязанностям. Несмотря на то, что Елжан Амантаевич находится в стационаре и получает лечение, он также координирует всю работу штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией", - сообщил Ахметшарип.



Напомним, 14 июня министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов сообщил, что заразился коронавирусом. Позднее появилась информацию о том, что Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин находится на самоизоляции. 15 июня стало известно, что министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов также находится на самоизоляции.



Позже еще два казахстанских министра отправились на самоизоляцию.



Так, по информации пресс-службы Министерства обороны, в связи с предстоящим участием в мероприятиях в Москве, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, руководитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев с 11 июня 2020 года перешел на режим самоизоляции.



В пресс-службе МСХ РК также сообщили, что министр сельского хозяйства Сапархан Омаров сдал тест на коронавирус, оказавшись контактным лицом. Результат теста отрицательный, но в соответствии с протоколом он должен будет повторно сдать анализы, поэтому пока будет находиться на самоизоляции. Сапархан Омаров продолжает работать удаленно.



Сегодня стало известно о том, что и министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев самоизолировался после контакта с главой Минздрава Елжаном Биртановым.

АВТОР:

Айдана Демесинова

16 Июня 2020