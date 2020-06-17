Вспомнил о родине. Казахстанский олигарх Шодиев закупил оборудование для НИИ вирусологии в Ташкенте

14:02 17.06.2020

Фонд миллиардера Фаттаха Шодиева закупил оборудование для НИИ вирусологии в Ташкенте



Международный фонд уроженца Узбекистана Фаттаха Шодиева (ICF) закупил медицинское оборудование для НИИ вирусологии Министерства здравоохранения РУз в рамках поддержки государственных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщило издание Forbes.uz.

Фонд передал в НИИ медицинское оборудование и средства персональной защиты для врачей. Программа гуманитарной помощи институту вирусологии, организованная совместно с Министерством здравоохранения, является очередным этапом обширной благотворительной программы ICF по поддержке населения страны в условиях глобальной пандемии.



Предыдущие этапы программы были осуществлены совместно с Министерством юстиции и включали обеспечение продовольствием и дезинфицирующими средствами людей преклонного возраста и малообеспеченных семей по всей стране, передачу гуманитарной помощи в Единый центр координации помощи малоимущим в Ташкенте, а также помощь пострадавшим во время наводнения в Сырдарьинской области.



Фаттах Шодиев - уроженец Узбекистана, ныне гражданин Бельгии, бизнесмен, кандидат политических наук, меценат. Совладелец компании Eurasian Resources Group. В 1996 году основал неправительственную благотворительную организацию - Международный фонд Шодиева для продвижения академических достижений, творческого потенциала и инноваций в Евразии.



Деятельность фонда включает в себя стипендиальные и учебные программы, издательство научной литературы, вклад в проведение научных исследований, проекты в сфере культуры и искусства, развитие международных отношений, а также ряд гуманитарных проектов, среди которых поддержка школ, детских домов и детских медицинских центров на территории России, Узбекистана, Казахстана и Украины.