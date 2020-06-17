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Ташкентский университет транспорта возглавил Одил Абдурахманов
17:25 17.06.2020

Назначен ректор Ташкентского университета транспорта
Заместитель советника президента по науке, образованию и здравоохранению Одил Абдурахманов назначен ректором нового Ташкентского государственного университета транспорта.
Вчера, 11:19 Общество
Постановлением правительства от 16 июня Одил Каландарович Абдурахманов назначен ректором Ташкентского государственного университета транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.

Одил Абдурахманов (1978 г. р.) с апреля прошлого года занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта. В 2018-2019 годах был первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.

В разные годы работал главным консультантом в Администрации президента, а также возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.

Ташкентский государственный университет транспорта образован указом президента в начале мае на базе Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентского института проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и факультета авиакосмических технологий Ташкентского государственного технического университета.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592403900
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