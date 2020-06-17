Ташкентский университет транспорта возглавил Одил Абдурахманов

17:25 17.06.2020

Назначен ректор Ташкентского университета транспорта

Заместитель советника президента по науке, образованию и здравоохранению Одил Абдурахманов назначен ректором нового Ташкентского государственного университета транспорта.

Вчера, 11:19 Общество

Постановлением правительства от 16 июня Одил Каландарович Абдурахманов назначен ректором Ташкентского государственного университета транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана.



Одил Абдурахманов (1978 г. р.) с апреля прошлого года занимал должность заместителя советника президента по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта. В 2018-2019 годах был первым заместителем министра высшего и среднего специального образования.



В разные годы работал главным консультантом в Администрации президента, а также возглавлял Республиканский научный центр занятости, охраны труда и социальной защиты населения.



Ташкентский государственный университет транспорта образован указом президента в начале мае на базе Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта, Ташкентского института проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог и факультета авиакосмических технологий Ташкентского государственного технического университета.