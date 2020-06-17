Пакистан вмешался в схватку Индии и Китая, - В.Скосырев

21:10 17.06.2020

Исламабад напомнил, что у Пекина есть давний "всепогодный союзник"

Владимир Скосырев



17.06.2020



Кашмир может стать новой горячей точкой планеты. Опасность состоит в том, что в этот горный район, из-за которого более 70 лет враждуют Дели и Исламабад, перебросила подкрепления КНР. Она тоже претендует на часть Кашмира. И в долине, которая стратегически важна для Индии, прошли столкновения индийских и китайских солдат. Огнестрельное оружие не применялось, все же погибли 20 индийцев. Пекин данных о потерях не сообщал. Тем не менее впервые за 45 лет на недемаркированной границе между двумя державами пролилась кровь. Индийцы разгневаны и предупреждают, что отношения с Китаем не вернутся в нормальное русло.



События в Гималаях грозят перерасти в большую войну. После нескольких недель рукопашных схваток сотни военнослужащих Китая и Индии вступили в понедельник в жестокую баталию друг с другом. В ход шли камни, железные прутья, биты. Дели опубликовал свой отчет, а Пекин признал, что инцидент действительно имел место и его сторона понесла потери. По сведениям индийской прессы, по меньшей мере 43 китайских солдата погибли или были ранены. Детали событий, учитывая удаленность региона и невозможность проверить информацию из независимых источников, остаются неясными. Граница между двумя самыми большими по численности населения странами мира, к тому же ядерными державами, была источником напряженности в течение десятилетий. Но в прошлом вспышки удавалось гасить благодаря тому, что стороны отводили свои воинские подразделения назад, а дипломаты улаживали конфликты на своем уровне. А теперь есть жертвы. Как передает Reuters, ссылаясь на индийских чиновников, китайские солдаты вторглись в долине Галван на индийскую сторону линии контроля, то есть границу де-факто. Когда командиры китайских и индийских подразделений спорили о том, как избежать эскалации, на индийского полковника напали. Он стал первым из погибших.



Это стало фитилем, воспламенившим индийское общественное мнение. "Индия должна ответить. Пекин не может убивать наших солдат и получать выгоды от нашего рынка", – написала газета Times of India, призывая наложить на китайский импорт санкции. Рахул Ганди, лидер ведущей оппозиционной партии, сказал: "С нас довольно. Мы должны знать, что случилось. Как смеет Китай убивать наших солдат?" Политик намекал, что премьер-министр Нарендра Моди в течение двух дней хранит молчание и не дает разъяснений. И вот глава правительства выступил по ТВ. "Мы никого никогда не провоцируем. Не должно быть сомнений, что Индия хочет мира. Но если ее спровоцируют, Индия даст соответствующий ответ", – заявил он. Моди и председатель КНР Си Циньпин дважды за последние годы наносили визиты друг другу и договорились разрешать разногласия в духе доброжелательности, и комментарий индийского премьера представляется весьма взвешенным. Еще большую сдержанность демонстрирует Пекин. На первой странице официального информационного агентства Синьхуа к вечеру 17 июня не было ни одного сообщения о конфликте с Индией. А официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь сказал, что стычка произошла после того, как индийские солдаты "пересекли линию, действовали незаконно, провоцировали и атаковали китайцев. В результате есть раненые и убитые". Потерь могло бы быть куда больше, если бы не соглашение сторон от 1996 года о том, что на расстоянии двух километров от линии контроля не должно применяться огнестрельное оружие и взрывчатка. По словам Чжао, в целом ситуация на границе стабильная.



Проблема Дели – в том, что у Индии споры о границе есть не только с Китаем, но и с Пакистаном. Пекин называет Исламабад своим "всепогодным союзником", щедро снабжает оружием, предоставляет экономическую помощь и инвестиции. Возможно, далеко не случайно в момент вспышки на китайско-индийской границе Пакистан счел нужным напомнить Индии о своих претензиях. Как передало индийское Министерство обороны, пакистанские войска нарушили режим прекращения огня вдоль линии контроля в Джамму и Кашмире. В этом регионе, как и в случае с Китаем, нет госграницы. К тому же на подконтрольной Индии части Кашмира действуют группировки мятежников, связанных с Пакистаном.



В беседе с "НГ" руководитель Центра индийских исследований Института востоковедения РАН Татьяна Шаумян отметила: "Индия и Китай имеют несколько уровней отношений, причем то, о чем договариваются в верхнем эшелоне, не всегда выполняют нижестоящие чиновники. Произошли столкновения, несмотря на договоренности между лидерами. Не ясно, кто несет ответственность за это. Военачальники? В западной прессе пишут, будто Китай хочет наказать Индию за сближение с США. Но это домыслы журналистов. У Китая и Индии сильные лидеры. Вопрос в том, не выходят ли военные или чиновники на местном уровне из-под контроля. Это создает дополнительный риск конфликта".