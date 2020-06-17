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К месту гибели Флойда в США стали стекаться афро-"паломники" в поисках "чудес"
21:46 17.06.2020

В Миннеаполисе на месте, где полицейским был убит афроамериканец Джордж Флойд, сотни людей собираются, чтобы поучаствовать в так называемых службах возрождения.

По данным американских СМИ, представители христианских конфессий протестантского толка и новых религиозных движений утверждают, что там, где погиб Флойд, якобы происходят "чудеса".

"Место, где был убит Джордж Флойд, превращается в церковь", – заявил лидер христианской организации Global Revival Harvest Джошуа Линдквист, которого цитирует издание The Christian Post, передает "Интерфакс".

Представители религиозных собраний считают, что такие "службы возрождения" представляют собой новую форму протеста.

На месте гибели Флойда установили ванну, где проводят нечто наподобие обряда крещения.

Вы не поверите, что происходит в Миннеаполисе. На месте убийства Джорджа Флойда поставили специальную ванну, и теперь сотни людей приходят туда, чтобы поучаствовать в обряде крещения и "службах возрождения". Говорят, кто-то уже даже от глухоты излечился

Напомним, погромы и протесты, начавшись в США после гибели от действий полиции афроамериканца Джорджа Флойда, охватили другие страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что убийство Флойда стало символом системного расизма.

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https://vz.ru/news/2020/6/17/1045541.print.html
Текст: Елизавета Булкина

Источник - vz.ru
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