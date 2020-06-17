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|Абдулазиз Хайдаров возглавил Пенсионный фонд Узбекистана
23:19 17.06.2020
Исполнительным директором Пенсионного фонда стал Абдулазиз Хайдаров, работавший начальником Управления Министерства финансов.
Постановлением Кабинета Министров Абдулазиз Абдулахадович Хайдаров назначен исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов, сообщило УзА.
До назначения Абдулазиз Хайдаров работал начальником Управления финансового обеспечения деятельности судебной системы, прокуратуры и государственных органов Минфина.
Должность главы Пенсионного фонда оставалась вакантной с 30 марта после ухода Бахрома Ашрафханова. В середине апреля он стал послом Узбекистана в Азербайджане.