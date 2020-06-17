Осквернение на расовой почве. Как по всему миру развернулась борьба с памятниками

00:02 18.06.2020 Протестующие из движения за права чернокожих вторую неделю подряд оскверняют памятники известным историческим деятелям. Черный список манифестантов при этом становится все длиннее и местами доходит до абсурда. В него попали не только бывшие короли и военные лидеры, но даже мореплаватели эпохи Великих географических открытий и сторонники отмены рабства. "Ъ" разбирался, кто, по мнению протестующих, не заслуживает места в мировой истории и как относятся к ситуации местные власти.



США: от Колумба до Линкольна



Сторонники протестного движения Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), вновь громко заявившего о себе после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, продолжают кампанию по сносу и осквернению памятников деятелям истории. Наиболее активным образом она развернулась в США. Там гнев протестующих главным образом направлен на генералов и солдат конфедерации южных штатов эпохи Гражданской войны 1860-х годов. В Виргинии, например, активисты смогли добиться демонтажа 12-тонного монумента, посвященного генералу Роберту Ли - рабовладельцу и главнокомандующему армией южан. Там же вандалы разрушили памятник первому и единственному президенту Конфедеративных Штатов Америки Джефферсону Дэвису. Третьего президента США Томаса Джефферсона, одного из авторов Декларации независимости, американцы тоже не пощадили и в Орегоне (Портланд) снесли статую с постамента - в частности, за то, что он был рабовладельцем.



Впрочем, возмущают участников акций протеста и некоторые памятники людям, непосредственно способствовавшим отмене рабства. Так, власти Бостона, как сообщает новостной портал Boston.com, рассматривают возможность убрать памятник президенту США Аврааму Линкольну. Речь идет о Мемориале эмансипации, который изображает стоящего генерала и чернокожего человека на коленях со сломанными оковами рядом с ним.



Многим людям кажется, что этот мемориал отождествляет идею свободы, но я, как чернокожий, проходя мимо него, свободы не вижу",- заявил афроамериканец Тори Баллоком - автор петиции за снос памятника, под которой подписались уже 8 тыс. человек.



Атакам вандалов подверглась и фигура первооткрывателя Нового света Христофора Колумба - правда, не за расправу над чернокожим населением, а за колонизацию индейцев. Испанского мореплавателя уже успели обезглавить в Бостоне (штат Массачусетс), а его статую в Ричмонде (штат Виргиния) на прошлой неделе подожгли и сбросили в реку. До статуи Колумба на Колумбус-Серкл на Манхэттене протестующим добраться пока не удалось: ее власти Нью-Йорка тщательно охраняют. А вот в Сент-Луисе (штат Миссури) администрация парка "Тауэр-Гроув" демонтировала памятник мореплавателю добровольно. Он простоял там в течение 140 лет.



В целом мнения американских властей по поводу происходящего разделились. "Грустно видеть, как разрывают на части историю и культуру нашей великой страны со сносом наших красивых статуй и памятников,- сообщил в своем аккаунте в Twitter президент США Дональд Трамп.- Нельзя изменить историю, но можно извлечь из нее уроки". Но с позицией господина Трампа не все солидарны. "Хотя я считаю, что крайне важно, чтобы мы никогда не забывали нашу историю, я также считаю, что в священных залах Капитолия Соединенных Штатов или в почетных местах нет места для торжества насильственного фанатизма мужчин Конфедерации",- заявила 11 июня спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Она также рассказала, что уже направила письмо в Объединенный библиотечный комитет с призывом демонтировать статуи конфедератов, находящиеся в здании Капитолия.



Франция: от Кольбера до де Голля



На линии огня на текущей неделе оказался и национальный герой Франции Шарль де Голль, вернее, белоснежный бюст генерала на севере страны в городе Омоне региона О-де-Франс. О происшествии сообщил в Twitter глава региона Ксавье Бертран. "За несколько дней до годовщины речи 18 июня (произнесенная Шарлем де Голлем 18 июня 1940 года речь дала толчок движению Сопротивления во время Второй мировой войны.- "Ъ"), в то время, когда мы должны помнить, что генерал де Голль зажег пламя сопротивления, произошло возмутительное осквернение его памятника в Омоне. Это требует серьезного наказания",- написал он. К записи господин Бертран прикрепил два фото. На одном запечатлен облитый желтой краской бюст героя, а на другом - постамент с надписью большими красными буквами "сторонник рабства". Еще один памятник де Голлю, в городе Ле-Павийон-Су-Буа, ранее повредили аналогичным способом.



Общественная дискуссия развернулась и насчет других исторических личностей. Среди них: генерал-губернатор Алжира в 1845 году Том Бюжо и генерал-губернатор Мадагаскара в период с 1896 по 1905 год Жозеф Галлиени, а также участвовавший в колонизации Сенегала в середине XIX века генерал Луи Файдерб. Всех их обвинили в убийствах местных жителей и пытках.



Вспомнили и о Жан-Батисте Кольбере - министре финансов и правой руке короля Людовика XIV, при котором был разработан "Черный кодекс", регулировавший во Франции работорговлю. Установленную в его честь статую у Бурбонского дворца в Париже предлагают снести.



Впрочем, реакция французских властей на акты вандализма оказалась однозначной: "стирать следы истории и связанные с ней имена" в республике не будут.



Об этом, в частности, заявил в минувшее воскресенье в телеобращении к нации президент Франции Эмманюэль Макрон. "Мы нация, общность людей, в которой каждый независимо от происхождения и религии должен найти свое место",- сказал он. Проблему глава республики, однако, не проигнорировал и вместо разрушения памятников предложил французам переосмыслить историю, особенно отношения с Африкой.



Великобритания: от Дрейка до Черчилля



Похожего мнения придерживаются и власти Великобритании. Там протестующие уже успели изуродовать памятник бывшему премьер-министру Уинстону Черчиллю, расположенный в Лондоне на площади у британского парламента. Вандалы оставили на постаменте надпись "Он был расистом". Ущерб был нанесен и другим историческим фигурам. В Бристоле демонстранты сорвали с постамента и сбросили в реку статую мецената и работорговца Эдварда Колстона, установленную в конце XIX века. В Лондоне администрация Музея Доклендс демонтировала статую судовладельца Роберта Миллигана, а ряд зданий на правительственной улице Уайтхолл оказались покрыты граффити. В их число попал Кенотаф - памятник павшим в Первой мировой войне британским солдатам. Его вместе с памятником Уинстону Черчиллю, а также статуей Джорджа Вашингтона и короля Джеймса II на Трафальгарской площади власти Лондона уже взяли под охрану.



Участники протестов потребовали убрать и статую лидера индийского национально-освободительного движения Махатмы Ганди в городе Лестер. Соответствующая петиция уже набрала свыше 5 тыс. подписей.



Причиной неудовольствия послужили некоторые выдержки из писем Махатмы Ганди, которые он писал из Африки на раннем этапе своей политической деятельности. В интернет-петиции он назван "фашистом" и "сексуальным хищником".



В целом же британских активистов не удовлетворили более полусотни фигур, в чью честь установлены памятники по всей территории страны. Они представили проект "Свергнуть расистов" и даже создали в этих целях отдельный сайт с интерактивной картой расположения монументов. В нем, например, фигурируют памятники премьер-министру Британии в 1830-х и 1840-х годах Роберту Пилу и мореплавателю XVI века Фрэнсису Дрейку.



Британский премьер Борис Джонсон назвал нападки на исторические памятники "абсурдными и позорными".



"Снести их - значит солгать по поводу нашей истории и сделать более скудным процесс образования будущих поколений",- выразил мнение глава правительства страны в колонке для газеты The Telegraph. За Уинстона Черчилля господин Джонсон отдельно заступился, назвав его "величайшим британцем в истории" и противником "расистской тирании".



Одними лишь словами руководство Соединенного Королевства ограничиться не намерено. Как сообщила в воскресенье газета The Telegraph, британские власти планируют ужесточить наказание за вандализм. Обещанные поправки к закону будут представлены в Палате общин 23 июня. По сведениям газеты, вандалам будет грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Согласно нынешнему законодательству, за осквернение монументов можно получить три месяца тюрьмы и штраф на сумму не более ?5 тыс. (около 440 тыс. руб.).



Бельгия: Леопольд II



Основной гнев манифестантов в Бельгии направлен на фигуру короля Леопольда II, при котором в 1885–1908 годах проходил процесс колонизации бассейна реки Конго. После того как вандалы облили памятник короля бензином и подожгли, власти Антверпена демонтировали монумент и забрали на реставрацию. На место, однако, Леопольда II не вернут, а перенесут в Музей Африки в Тервюрене.



Аналогичные случаи осквернения памяти бывшего короля произошли также в Халле, Остенде и Генте.



"Нет сомнений, что корни расизма в нашем обществе кроются в колониальном периоде, однако история ускоряется, и я хочу внести свою лепту в этот процесс",- заявила бургомистр брюссельской коммуны Моленбек Катрин Муро в интервью газете Soir. Она, в частности, выступила в поддержку инициативы переименовать одну из крупнейших магистралей города - бульвар Леопольда II.



Нидерланды: адмирал и вице-адмирал



Ряд статуй осквернили и в Нидерландах. Пострадал памятник голландскому адмиралу Вест-Индской компании Питу Питерсону Хайну: его обвиняют в перевозке рабов из Африки через Атлантический океан. По этой же причине в Роттердаме были запачканы краской стены арт-центра, названного в честь голландского вице-адмирала Витте де Витта.



Снос статуй не ответ,- заявил журналистам голландский премьер Марк Рютте.- Наша история имеет свои плюсы и минусы. И если существуют какие-то части нашей истории, которыми мы больше не гордимся, тогда мы должны иметь возможность говорить о них… Но нельзя заставить историю исчезнуть".



Впрочем, в муниципалитете Амстердама уже пообещали, что инвентаризацию связанных с колониальным прошлым статуй, зданий и названий улиц проведут и при необходимости разместят на них соответствующие таблички.



Африка, Австралия, Новая Зеландия



Борьба с монументами все больше начинает выходить за пределы США и Европы. Во вторник едва удалось уберечь памятник первому премьер-министру Южно-Африканского Союза Луису Боте в Кейптауне (ЮАР).



Ужесточить законы, направленные на защиту памятников, уже планируют в Австралии. Там мишенью активистов стал еще один мореплаватель, совершивший ряд географических открытий,- Джеймс Кук. В частности, уже испорчены два памятника в Сиднее. Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Бережиклян заявила, что соответствующие поправки к законодательству ей вносить не хотелось бы. По ее мнению, осквернение памятников - это "совершенно не австралийское поведение и лишь очень малый процент людей способен на такое".



Волна американских протестов дошла также до Новой Зеландии. Из-за жалоб жителей в городе Гамильтон демонтировали статую британского колонизатора Джона Гамильтона, которого обвиняют в убийстве коренного населения маори. "Мы не можем игнорировать то, что происходит по всему миру, и мы не должны,- сказала мэр города Паула Саутгейт. Но, по сообщению городских властей, переименовывать город пока не собираются.



Марина Коваленко Источник - Коммерсант

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