 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.06.2020
01:39  "Голодомор" в Казахстане устроили не чекисты-коммунисты, а сами казахские баи. Ч. 1, - Д.Верхотуров
00:59  Американская дрессировка: зачем США выделяют гранты журналистам Казахстана?
00:58  Пир после чумы: не рано ли открывается Таджикистан? - Наргис Арабова
00:48  Таджикистан и коронавирус: что будет с экономическим развитием?
00:42  Решатся ли в Бишкеке покинуть Евразийский союз? Конечно, нет - И.Джорбенадзе
00:40  США ударят по Китаю религиозной свободой, - "НГ"
00:29  Эмираты врываются в передовую группу космических держав, - Д.Седов

00:14  В Минобороны Узбекистана два новых зама - автомобилист Нарбаев и пехотинец Базарбаев
00:02  Осквернение на расовой почве. Как по всему миру развернулась борьба с памятниками
Среда, 17.06.2020
23:19  Абдулазиз Хайдаров возглавил Пенсионный фонд Узбекистана
23:16  БПЛА КазахКНБ выследил и задержал на каз-киргизской границе "12 граждан Афганистана в пешем порядке" топавших в Казахстан
21:46  К месту гибели Флойда в США стали стекаться афро-"паломники" в поисках "чудес"
21:10  Пакистан вмешался в схватку Индии и Китая, - В.Скосырев
17:25  Ташкентский университет транспорта возглавил Одил Абдурахманов
16:55  "На латиницу будем переходить без ускорения", - КазПрезидент Токаев (интервью "КП", полный текст)
16:53  Феномен Елбасы. Мышление - глобального масштаба..., - М.Касымбеков (ода)
16:51  "Настоящая казашка" в истории и сегодня, - Инга Стасевич
14:12  И швец, и жнец... Аркадаг лично показал в Дашогузе как надо косить пшеницу
14:02  Вспомнил о родине. Казахстанский олигарх Шодиев закупил оборудование для НИИ вирусологии в Ташкенте
13:55  Туркменов массово косит загадочная "пневмония"
13:36  Глава Казминздрава Биртанов, похоже, заразил вирусом весь КазКабМин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   |   КАДРЫ   | 
В Минобороны Узбекистана два новых зама - автомобилист Нарбаев и пехотинец Базарбаев
00:14 18.06.2020

Назначены заместители министра обороны
Заместителями министра обороны назначены Алишер Нарбаев и Заирджан Базарбаев, командующим войсками Северо-Западного военного округа - Фарходжон Шерматов. Высшее военное авиационное училище возглавил Абдулла Хамраев.

Полковник Алишер Тухтаевич Нарбаев назначен заместителем министра обороны по вооружению и оснащению, сообщила пресс-служба Минобороны Узбекистана.

До этого назначения он служил командующим артиллерией - начальником управления артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил.

Алишер Нарбаев (1979 г. р.) окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командно-инженерное училище (2000), Академию Вооруженных сил Узбекистана (2009) и курсы повышения квалификации в Михайловской артиллерийской академии (Россия, 2018).

Полковник Заирджан Гулимматович Базарбаев назначен заместителем министра обороны по материально-техническому обеспечению. Ранее он работал начальником Главного управления материально-технического обеспечения Минобороны.

Заирджан Базарбаев (1974 г. р.) - выпускник Ташкентского высшего общевойскового командного училища (1995) и Академии Вооруженных Сил Узбекистана (2011).

Командующим войсками Северо-Западного военного округа назначен полковник Фарходжон Ортикович Шерматов. До этого назначения он возглавлял Главное управление кадров Минобороны.

На этом посту Фарходжон Шерматов сменил Дильшода Чориева, работавшего командующим войсками Северо-Западного военного округа с 2019 года .

Фарходжон Шерматов (1969 г. р.) окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное училище (1991), Академию Вооруженных Сил Узбекистана (1997) и Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил России (2006).

Полковник Абдулла Адхамович Хамраев возглавил Высшее военное авиационное училище Узбекистана. Ранее был командиром одной из воинских частей Войск противовоздушной обороны и Военно- воздушных сил Минобороны.

Абдулла Хамраев (1976 г. р.) окончил Джизакское высшее военное авиационное училище (1998), Академию командования Генерального штаба Бундесвера (Германия, 2006), центральные курсы по обучению военных летчиков боевым заданиям Военно-воздушных сил России (2007) и высшие курсы по переподготовке и повышению квалификации офицеров командного состава Академии Вооруженных Сил Узбекистана (2014).

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592428440
Новости Казахстана
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №112
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- Казахи "нагыз" и "шала": усиление конфронтации или поиск консенсуса?
- "Абай вдохнул в пространство души казахское самосознание…"
- Парковая оборона
- Выдвижение кандидата в депутаты Сената
- Акимам объявлены выговоры
- Кадровые перестановки
- О возмещении затрат экспортерам
- Неминуемое повышение тарифов: как KEGOC себя удовлетворяет за наш счет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  