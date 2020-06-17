 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 18.06.2020
01:39  "Голодомор" в Казахстане устроили не чекисты-коммунисты, а сами казахские баи. Ч. 1, - Д.Верхотуров
00:59  Американская дрессировка: зачем США выделяют гранты журналистам Казахстана?
00:58  Пир после чумы: не рано ли открывается Таджикистан? - Наргис Арабова
00:48  Таджикистан и коронавирус: что будет с экономическим развитием?
00:42  Решатся ли в Бишкеке покинуть Евразийский союз? Конечно, нет - И.Джорбенадзе
00:40  США ударят по Китаю религиозной свободой, - "НГ"
00:29  Эмираты врываются в передовую группу космических держав, - Д.Седов

00:14  В Минобороны Узбекистана два новых зама - автомобилист Нарбаев и пехотинец Базарбаев
00:02  Осквернение на расовой почве. Как по всему миру развернулась борьба с памятниками
Среда, 17.06.2020
23:19  Абдулазиз Хайдаров возглавил Пенсионный фонд Узбекистана
23:16  БПЛА КазахКНБ выследил и задержал на каз-киргизской границе "12 граждан Афганистана в пешем порядке" топавших в Казахстан
21:46  К месту гибели Флойда в США стали стекаться афро-"паломники" в поисках "чудес"
21:10  Пакистан вмешался в схватку Индии и Китая, - В.Скосырев
17:25  Ташкентский университет транспорта возглавил Одил Абдурахманов
16:55  "На латиницу будем переходить без ускорения", - КазПрезидент Токаев (интервью "КП", полный текст)
16:53  Феномен Елбасы. Мышление - глобального масштаба..., - М.Касымбеков (ода)
16:51  "Настоящая казашка" в истории и сегодня, - Инга Стасевич
14:12  И швец, и жнец... Аркадаг лично показал в Дашогузе как надо косить пшеницу
14:02  Вспомнил о родине. Казахстанский олигарх Шодиев закупил оборудование для НИИ вирусологии в Ташкенте
13:55  Туркменов массово косит загадочная "пневмония"
13:36  Глава Казминздрава Биртанов, похоже, заразил вирусом весь КазКабМин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эмираты врываются в передовую группу космических держав, - Д.Седов
00:29 18.06.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 17.06.2020 |

"Пусть молодые увидят, что после 800 лет отсталости мы пошли вперед"

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о готовности к старту космического зонда для исследования Марса. Корабль "Марсианская миссия надежда" (Hope Mars Mission) должен стартовать 15 июля. Предполагается, что он достигнет орбиты Марса в феврале 2021 года. "Старт этого необитаемого модуля является сигналом к тому, что в группу сверхдержав, монопольно исследовавших космос, врываются новички или даже частные фирмы", – пишет британская The Guardian.

По словам руководителя проекта Омрана Шарафа, полет готовился с 2014 года и является интеграционным для долгосрочного развития науки и техники в Эмиратах. "Это проект, касающийся нашего будущего, нашего выживания".

Задача зонда – не опуститься на поверхность Марса, а в течение марсианского года (687 земных дней) изучать с орбиты динамику марсианской атмосферы и составить полную картину его климата. Зонд оборудован тремя типами сенсоров для всестороннего изучения атмосферных явлений на "красной" планете.

Одной из главных целей является выяснение механизма утраты Марсом атмосферы, включая исчезновение кислорода и водорода. "Мы изучаем планету, которая была очень похожа на нашу, но испытала изменения, в результате которых исчезла вода – один из важнейших компонентов для существования жизни", – говорит менеджер проекта и министр передовых наук ОАЭ Сара аль-Амири. "Например, как влияют пылевые бури на Марсе на исчезновение кислорода и водорода?" Министр сообщила, что полученные сведения будут направлены в 200 исследовательских центров и станут весомым вкладом в подготовку других миссий, в том числе зондов НАСА.

В июле к Марсу полетят еще два зонда – китайский и американский, но самый большой интерес привлекает аппарат Эмиратов. Эта страна существует всего 50 лет, и совсем недавно она не имела никакой научно-инженерной базы. Быстрое развитие науки и техники в ОАЭ стало результатом долгосрочной политики правительства, а такие задачи, как изучение Марса, и сейчас считаются доступными лишь государствам с самой развитой космической наукой. До сих пор больше половины полетов к Марсу заканчивались неудачей.

Космический зонд Эмиратов стартует в разгар экономического спада, падения цен на нефть, резкого уменьшения потока туристов, и эти обстоятельства придают старту особый смысл – будет продемонстрирована способность страны к реализации крупного национального проекта даже в такой неблагоприятной обстановке. По мнению руководства ОАЭ, этот проект даст толчок развитию диверсифицированных научно-инженерных и трудовых сил, готовых к пост-нефтяной экономике.

"Наша цель – отпраздновать 2 декабря 2021 года 50-летие со дня основания государства большим посланием миру – достижением Марса, – говорит О. Шараф. – Это будет не только обращение к молодому поколению Эмиратов, но и ко всем молодым арабам региона. Сегодня здесь проживает более 1 млн. молодых людей. Пусть они увидят, что после 800 лет отсталости мы пошли вперед".

Ранее Эмираты запустили четыре спутника Земли (первоначально в кооперации с Южной Кореей). В 2017 г. астронавт Хаззаа аль-Мансури участвовал в работах на МКС.

К основным условиям предстоящего полета на Марс относилось требование руководства Эмиратов создать космический аппарат самостоятельно, а не покупать его. С. аль-Амири заявляет, что проект имеет смысл только в том случае, если он создан инженерами и учеными ОАЭ. Сегодня все специалисты в области высоких технологий, подготовленные в вузах ОАЭ, не имеют разрешения на участие в зарубежных проектах. Это также одно из условий создания собственного научно-исследовательского корпуса для изучения космоса.

"Проект вдохновил нас, привил нам дерзость, готовность к риску, – говорит С. аль-Амири. – На очереди развитие фармацевтики, биотехнологии и сельского хозяйства". Везде в этих программах широко привлекаются женщины.

Ученые ОАЭ сотрудничали при подготовке полета с коллегами из США и Японии. Ракета-носитель произведена японской корпорацией "Мицубиси" и будет стартовать в Японском космическом центре Танегасима.

Директор Научной группы музеев Великобритании сэр Иан Блэтчфорд отмечает, что прежние миссии фокусировались на геологии Марса, а эта даст целостную картину марсианского климата. Профессор планетарных и космических наук британского Открытого университета Моника Грэди считает, что миссия Эмиратов станет первым знаком изменений в космической индустрии, где прежде доминировали великие державы.

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592429340
Новости Казахстана
- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №112
- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК
- Казахи "нагыз" и "шала": усиление конфронтации или поиск консенсуса?
- "Абай вдохнул в пространство души казахское самосознание…"
- Парковая оборона
- Выдвижение кандидата в депутаты Сената
- Акимам объявлены выговоры
- Кадровые перестановки
- О возмещении затрат экспортерам
- Неминуемое повышение тарифов: как KEGOC себя удовлетворяет за наш счет
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  