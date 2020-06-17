Эмираты врываются в передовую группу космических держав, - Д.Седов

00:29 18.06.2020

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 17.06.2020 |



"Пусть молодые увидят, что после 800 лет отсталости мы пошли вперед"



Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о готовности к старту космического зонда для исследования Марса. Корабль "Марсианская миссия надежда" (Hope Mars Mission) должен стартовать 15 июля. Предполагается, что он достигнет орбиты Марса в феврале 2021 года. "Старт этого необитаемого модуля является сигналом к тому, что в группу сверхдержав, монопольно исследовавших космос, врываются новички или даже частные фирмы", – пишет британская The Guardian.



По словам руководителя проекта Омрана Шарафа, полет готовился с 2014 года и является интеграционным для долгосрочного развития науки и техники в Эмиратах. "Это проект, касающийся нашего будущего, нашего выживания".



Задача зонда – не опуститься на поверхность Марса, а в течение марсианского года (687 земных дней) изучать с орбиты динамику марсианской атмосферы и составить полную картину его климата. Зонд оборудован тремя типами сенсоров для всестороннего изучения атмосферных явлений на "красной" планете.



Одной из главных целей является выяснение механизма утраты Марсом атмосферы, включая исчезновение кислорода и водорода. "Мы изучаем планету, которая была очень похожа на нашу, но испытала изменения, в результате которых исчезла вода – один из важнейших компонентов для существования жизни", – говорит менеджер проекта и министр передовых наук ОАЭ Сара аль-Амири. "Например, как влияют пылевые бури на Марсе на исчезновение кислорода и водорода?" Министр сообщила, что полученные сведения будут направлены в 200 исследовательских центров и станут весомым вкладом в подготовку других миссий, в том числе зондов НАСА.



В июле к Марсу полетят еще два зонда – китайский и американский, но самый большой интерес привлекает аппарат Эмиратов. Эта страна существует всего 50 лет, и совсем недавно она не имела никакой научно-инженерной базы. Быстрое развитие науки и техники в ОАЭ стало результатом долгосрочной политики правительства, а такие задачи, как изучение Марса, и сейчас считаются доступными лишь государствам с самой развитой космической наукой. До сих пор больше половины полетов к Марсу заканчивались неудачей.



Космический зонд Эмиратов стартует в разгар экономического спада, падения цен на нефть, резкого уменьшения потока туристов, и эти обстоятельства придают старту особый смысл – будет продемонстрирована способность страны к реализации крупного национального проекта даже в такой неблагоприятной обстановке. По мнению руководства ОАЭ, этот проект даст толчок развитию диверсифицированных научно-инженерных и трудовых сил, готовых к пост-нефтяной экономике.



"Наша цель – отпраздновать 2 декабря 2021 года 50-летие со дня основания государства большим посланием миру – достижением Марса, – говорит О. Шараф. – Это будет не только обращение к молодому поколению Эмиратов, но и ко всем молодым арабам региона. Сегодня здесь проживает более 1 млн. молодых людей. Пусть они увидят, что после 800 лет отсталости мы пошли вперед".



Ранее Эмираты запустили четыре спутника Земли (первоначально в кооперации с Южной Кореей). В 2017 г. астронавт Хаззаа аль-Мансури участвовал в работах на МКС.



К основным условиям предстоящего полета на Марс относилось требование руководства Эмиратов создать космический аппарат самостоятельно, а не покупать его. С. аль-Амири заявляет, что проект имеет смысл только в том случае, если он создан инженерами и учеными ОАЭ. Сегодня все специалисты в области высоких технологий, подготовленные в вузах ОАЭ, не имеют разрешения на участие в зарубежных проектах. Это также одно из условий создания собственного научно-исследовательского корпуса для изучения космоса.



"Проект вдохновил нас, привил нам дерзость, готовность к риску, – говорит С. аль-Амири. – На очереди развитие фармацевтики, биотехнологии и сельского хозяйства". Везде в этих программах широко привлекаются женщины.



Ученые ОАЭ сотрудничали при подготовке полета с коллегами из США и Японии. Ракета-носитель произведена японской корпорацией "Мицубиси" и будет стартовать в Японском космическом центре Танегасима.



Директор Научной группы музеев Великобритании сэр Иан Блэтчфорд отмечает, что прежние миссии фокусировались на геологии Марса, а эта даст целостную картину марсианского климата. Профессор планетарных и космических наук британского Открытого университета Моника Грэди считает, что миссия Эмиратов станет первым знаком изменений в космической индустрии, где прежде доминировали великие державы.