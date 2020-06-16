США ударят по Китаю религиозной свободой, - "НГ"

00:40 18.06.2020 Трамп вызвал дух великого антикоммуниста

Андрей Мельников

Заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

16.06.2020



Дональд Трамп посетил мемориал папы Войтылы вместе с первой леди – католичкой и уроженкой Восточной Европы. Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп издал указ о продвижении религиозной свободы во всем мире. Свобода совести в документе названа "императивом морали и национальной безопасности" и объявлена приоритетом внешней политики США. В своей директиве Трамп утверждает, что право исповедовать религию предоставляют людям не государства, а сам Господь Бог. Отсюда можно сделать вывод, что глобальная миссия американской дипломатии в области мировоззрения не признает границ и распространяет свою "божественную" юрисдикцию повсеместно.



Накануне публикации указа о религиозной свободе Трамп вместе с супругой Меланией, которая по своему происхождению считается дщерью Римско-католической церкви, посетил мемориал папы Римского Иоанна Павла II в Вашингтоне. Почему вдруг такой интерес к еще недавно позабытому мемориальному комплексу? Когда-то это был музей понтифика, сыгравшего важную роль в крушении коммунистических режимов Восточной Европы. Однако затем память о некогда зловещем восточном блоке постепенно стиралась из сознания американцев и музей приходил в запустение. Попечение о мемориале взял на себя католический орден "Рыцари Колумба" – одна из тех консервативно-клерикальных организаций, которые никогда не отступятся от цели созидания богобоязненной Восточной Европы. Сейчас, например, "Рыцари" поглощены поддержкой украинских националистов в западном мире.



Итак, зачем вдруг понадобился образ папы-антикоммуниста? Конечно, можно это объяснить и 100-летием Иоанна Павла II, которое католический мир отметил в мае. Только Трамп почтил память понтифика с заметным опозданием.



Дональд Трамп и первая леди пробыли у огромной статуи папы всего несколько минут. Они молча созерцали венок с надписью "От мистера президента", а затем так же безмолвно удалились под щелчки фотокамер.



Если понадобилось возродить политический капитал папы Войтылы, то против кого Белый дом намерен обратить его мощь? Вряд ли против России, где давно восторжествовали консервативные, связанные с традиционной религиозностью ценности. Против Москвы у республикацев есть другие приемы вроде обвинения в спонсировании терроризма, которое прозвучало на прошлой неделе в Конгрессе США.



На острие "морального императива" – скорее всего Китай с его коммунистическим правлением. Заявления президента прозвучали незадолго до презентации доклада Комитета республиканских исследований, самой крупной внутрипартийной фракции республиканцев в Палате представителей Конгресса. Документ, опубликованный 9 июня, называется "Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам". Главными недругами США названы Китай, Россия и Иран, но анализ текста показывает, что наибольшего внимания авторов удостоилась именно КНР.



При этом Коммунистическая партия Китая проводит курс на ущемление верующих – как представителей христианских конфессий, так и ислама. Мишень есть, нужно лишь безотказное оружие. К такому способу борьбы с главным геополитическим соперником прибегал 35 лет назад президент Рональд Рейган, когда объявил "крестовый поход" на Советский Союз и использовал в отношении Кремля евангелистскую метафору "империя зла". Видимо, к этой цепочке ассоциаций обращается и Трамп, на фоне статуи польского папы позируя вместе с супругой, уроженкой социалистической Югославии.



Подобное впечатление от президентской фотосессии укрепил госсекретарь США Майкл Помпео, 10 июня представивший очередной доклад Госдепартамента о свободе вероисповедания в разных странах мира. Чиновник сослался на хозяина Белого дома: "На прошлой неделе президент Трамп подписал первый в истории указ, предписывающий всему правительству США рассматривать религиозную свободу как приоритет".



"В Китае поддерживаемые государством репрессии против всех конфессий продолжают усиливаться", – заявил при этом госсекретарь. "Коммунистическая партия Китая теперь приказывает религиозным организациям слушаться руководства КПК и включать коммунистические догмы в свои учения и религиозную практику", – добавил он. Вслед за Помпео посол США по вопросам религиозной свободы Сэм Браунбек говорил о "практике подавления религиозной свободы в Китае".



Американские политики не упоминают о конкретных мерах, которые намерены принять в борьбе с новой "империей зла". Известно только, что администрация будет выделять 50 млн долл. ежегодно на программы, связанные с продвижением свободы религии в мире. Представляется, что это всего лишь верхушка айсберга, который Трамп может двинуть на строптивые режимы. В его указе говорится, что "религиозные общины и организации и другие институты гражданского общества являются жизненно важными партнерами в усилиях правительства Соединенных Штатов по продвижению свободы вероисповедания во всем мире". Госсекретарю предписано в течение 180 дней с даты подписания президентского указа разработать "план определения приоритетов международной свободы во внешней политике США и программах помощи Государственного департамента и USAID". В страны, которые определены как "вызывающие особую озабоченность", Госдеп будет направлять специальных представителей, а дипломатов ждут регулярные тренинги в области защиты свободы совести.



Напомним, что в феврале с.г. Помпео объявил об образовании Международного альянса за свободу вероисповедания. Первая встреча альянса состоялась в Вашингтоне. Идея создания подобного объединения была высказана госсекретарем еще в июле 2019 года во время второй министерской конференции по продвижению свободы вероисповедания, в которой приняли участие религиозные лидеры и представители правительств 106 стран. Затем Трамп "прорекламировал" инициативу в ООН на мероприятии "Глобальный призыв к защите религиозной свободы", где охарактеризовал новый орган как "альянс единомышленников, приверженных борьбе с религиозными преследованиями во всем мире". Ранее, 23 сентября 2019 года, Трамп неожиданно появился на саммите ООН по климату, на совместном с генсеком международной организации Антониу Гутерришем заседании, посвященном религиозной свободе. Американский лидер зачитал "глобальный призыв" к странам мира. "Ни одно право не является более фундаментальным для мирного и процветающего общества, чем свобода вероисповедания, хотя оно встречается редко. Многие верующие подвергаются тюремному заключению, погибают, часто от рук своих правительств", – заявил Трамп. "Около 80% населения мира живут в странах, где свобода вероисповедания подвергается угрозам, ограничивается или даже запрещается, – продолжил президент. – Соединенные Штаты призывают страны мира прекратить преследование на религиозной почве. Прекратить преступления в отношении верующих. Освободить узников совести. Отменить законы, ограничивающие свободу вероисповедания. Защитить уязвимых, беззащитных и угнетенных".



Главной целью дипломатического наступления Трампа уже тогда называли Китай. В зале, где делал свое заявление американский президент, присутствовала беженка из Синьцзян‑Уйгурского автономного района. Говорили и о преследовании христиан в КНР. "Коммунистическая партия в Китае арестовала христианских пасторов, запретила продажу Библии, разрушила церкви и заключила в тюрьму более миллиона уйгуров среди мусульманского населения", – заявил вице‑президент США Майкл Пенс. Посол Браунбек дал понять, что Соединенные Штаты, которые ведут торговую войну с Китаем, могут принять дополнительные меры. "Мы не задумываем каких‑то санкций, но если Китай продолжит вести эту войну с верой, это вызовет озабоченность США и необходимость как‑то действовать", – сказал он.



На какие же общины будет опираться американская дипломатия в своем крестовом походе против врагов религиозной свободы? Вряд ли на Католическую церковь. В 2018 году Ватикан заключил соглашение с КНР о легализации католических структур в этой стране. Мало того, что Святой престол не заинтересован терять хорошие отношения с Пекином ради умозрительного "морального императива" Госдепа, он закрывает глаза на злоупотребления коммунистов и по более конкретным и вопиющим поводам. Так, совсем не слышно было голосов князей церкви на протяжении всей драматической борьбы Гонконга за свою относительную независимость. Помалкивают в Ватикане и по поводу процессов "коммунизации" религий, которую проводят в согласии с решениями последнего съезда Коммунистической партии Китая.



Кроме того, нынешний папа Франциск заигрывает с левыми политическими силами. Он неоднократно выступал за социальную справедливость, а в одном из интервью заявил, что "коммунисты украли флаг бедных христиан". "Бедность стоит в центре Евангелия", – сказал папа, цитируя слова Нового Завета о необходимости помогать нищим, больным и нуждающимся. "Коммунисты убеждены, что все это коммунизм. Несомненно – только двадцать веков спустя. Поэтому, когда они такое говорят, можно сказать им: "Но вы же тогда христиане!" – отметил понтифик. В других выступлениях он критиковал капитализм и политику Трампа. "Человек, думающий только о строительстве стен, где бы они ни были, а не о наведении мостов, не является христианином", – сказал папа по поводу планов нынешней администрации США построить стену на границе своей страны и Мексики.



Тем, кто боится американского доминирования на планете, еще предстоит с параноидальным рвением отыскивать тайных союзников Госдепа. Вопрос лишь в том, какие плоды на самом деле принесет новая дипломатическая стратегия администрации Трампа, решительно заявленная на фоне планетарного кризиса. Источник - ng.ru

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