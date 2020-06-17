Решатся ли в Бишкеке покинуть Евразийский союз? Конечно, нет - И.Джорбенадзе

00:42 18.06.2020 Кажется, что Киргизия не бог весть какая сила и ценность для ЕАЭС, однако в свои разборки с Казахстаном она втягивает Россию, ставя под угрозу стабильность блока.



Кто бы мог подумать, что "протащенная" в ЕАЭС Киргизия будет доставлять неудобства важному для РФ проекту.



Киргизия грозится "подложить свинью" Евразийскому экономическому союзу на почве своих разногласий с Казахстаном. Если это не шантаж, остается гадать, в какой еще форме Бишкек может навредить блоку.



Конфликт, связанный с прохождением большегрузных фур на киргизо-казахской границе, набрал силу зимой, но с наступлением лета он достиг угрожающе высокого градуса. Бишкек обвинил казахских таможенников в умышленном затягивании процедур, необходимых для транспортировки грузов, в результате чего на границе своей очереди ждут сотни фур со скоропортящимися фруктами, овощами, иной продукцией, реализуемой на рынках России и других государств Евразийского экономического союза. Фермеры, водители, владельцы товара - в убытке. Ситуация усугубилась и тем, что пять из семи КПП на границе Казахстан закрыл.



Реально решить проблему с Нур-Сулатном на двустороннем уровне киргизам не удалось, и они в очередной раз обратились за помощью в коллегию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), предварительно заявив, что, во-первых, она всегда берет сторону Казахстана. Во-вторых, предупредив: если адекватные меры приняты не будут, Киргизия прибегнет к "последнему механизму воздействия" - отзовет своих министров, и "тогда не будет кворума и принятия каких-либо решений". Более того, Минэкономики КР заявило, что республика вообще может выйти из ЕАЭС.



Казахстанцев решили отвлечь от коронавируса "русофобией"

Прежде чем проанализировать, насколько серьезно "последнее киргизское предупреждение", приведем претензии Нур-Султана к Бишкеку. Минфин РК считает, что соседняя страна грешит подделкой статистических данных - а иначе, отчего показатели киргизского экспорта в 10 раз ниже данных казахского импорта? В РК также придерживаются мнения, что часть грузов, идущих из Киргизии, относится к реэкспортным, и если их сбывают на казахском рынке, бизнес не платит за них НДС. Соответственно, это отражается на поступлениях в бюджет республики. Словом, казахи утверждают, что место имеет "серый импорт", в результате которого их бюджет не досчитался нескольких миллионов долларов. Кстати, на днях казахстанские пограничники предотвратили контрабанду из Киргизии 400 тыс. пачек сигарет, сокрытых под грузом куриных окорочков: дружба дружбой, а контрабандный табачок врозь.



В общем, ЕЭК рассмотрела претензии Киргизии и, по данным министерства экономики этой республики, признала, что меры, принимаемые Казахстаном на границе, являются "барьером" на внутреннем рынке ЕАЭС. Комиссия, кроме того, призвала Нур-Султан отменить практику избыточного контроля товаров, ввозимых из Киргизии; упростить процедуры прохождения транспортных средств на границе; создать "зеленые коридоры" для скоропортящихся продуктов. Принято решение сформировать рабочую группу высокого уровня из представителей стран ЕАЭС - она должна разработать мероприятия для предотвращения препятствий по перемещению товаров через границы государств ареала союза. Но пока чиновники заняты "перекладыванием бумажек", ситуация на границе к лучшему не меняется.



Вернемся к угрозе Киргизии. Начнем с того, что Минэкономики этой республики сделало, фактически, политическое заявление, не входящее в его компетенцию. Скорее, Бишкек блефует, пытаясь втянуть в свой конфликт с Нур-Султаном Москву, которую, естественно, не порадовала перспектива отзыва Киргизией своих представителей в ЕЭК, что сорвет работу этого органа. С одной стороны, от угроз Бишкека попахивает шантажом - он вынуждает Россию вмешаться в "разборку" и поддержать Киргизию, пострадавшую от, как считает Минэкономики этой республики, от целенаправленного блокирования Казахстаном киргизского экспорта. Между тем Москве не с руки портить отношения с Казахстаном как ближайшим торгово-экономическим партнером. И вообще этот вопрос для нее не столько экономический, сколько политический. А от его обострения стоит воздержаться.



В общем, Россия попала в довольно сложную ситуацию с решением, кому ей выгоднее делать реверансы: ведь в обеих республиках есть противники евразийской интеграции. В основном, это группировки, занятые в теневой экономике, и пытающиеся, среди прочего, придать своему евразийскому "фе" националистический окрас. Это в равной степени касается и Киргизии, и Казахстана. К слову, по данным китайской таможенной статистики, за прошлый год из КНР в Казахстан было экспортировано товаров почти на 13 млрд долларов, в то время как последний зафиксировал половину от этой суммы. То есть криминальный теневой сектор успешно развивается, значительно облегчая государственный бюджет, в данном случае, Казахстана.



Ташкент решил сблизиться с ЕАЭС, но соблюдая дистанцию

Ни ему - инициатору создания ЕАЭС, ни Киргизии нет резона выходить из блока, который при всем своем несовершенстве за пять лет существования сумел увеличить ВВП государств союза на 12% на душу населения, и в первые три года работы в разы нарастить уровень инвестиций.



Так выйдет ли Киргизия из ЕАЭС? Вряд ли, поскольку ей, со всей очевидностью, это невыгодно. Но заблокировать, для "острастки", работу ЕЭК она может. Другое дело - посмеет ли нанести удар по репутации союза, а фактически - России. Пока же Бишкек пытается переманить ее на свою сторону. Но факт остается фактом: ни Киргизия, ни Казахстан не готовы следовать единым правилам ЕАЭС. Между тем без тотального контроля на совместной границе ситуация не изменится, склоки и угрозы останутся прежними, обстановка не разрядится.



И вот что парадоксально: на внутренних границах ЕАЭС ситуация хуже, чем на внешних, и это отражается на всей "цепочке" взаимодействия государств блока. Это особенно тревожно сейчас, в условиях пандемии. Потому как союз должен быть, по сути, единым организмом, который, в идеале, и особенно в трудные времена, может опереться на финансовую базу Евразийского банка развития и одноименного фонда стабилизации. В том числе, и для развития в каждой из стран медицинской отрасли и аграрного сектора. Это актуально не только для Казахстана и Киргизии, но и любой другой страны ЕАЭС. Вопрос: кто же от этого откажется? И кому не нужен "костыль" для посткоронного развития, невозможного без снятия разумных барьеров и ограничений.



Словом, эгоизм и эгоцентризм государств ЕАЭС, их низкая способность или отсутствие политической воли противостоять контрабанде и интересам "теневиков", представляют серьезную угрозу для экономик государств блока. Тем более, что развитие ситуации в контексте пандемии COVID-19 непрогнозируемо. А экономическая нестабильность, как правило, тянет за собой нестабильность политическую.



Ирина Джорбенадзе

17.06.2020 Источник - rosbalt.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1592430120

Новости Казахстана

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 8 июня 2020 года №112

- Н.Нигматулин подписал Распоряжение о созыве совместного заседания палат Парламента РК

- Казахи "нагыз" и "шала": усиление конфронтации или поиск консенсуса?

- "Абай вдохнул в пространство души казахское самосознание…"

- Парковая оборона

- Выдвижение кандидата в депутаты Сената

- Акимам объявлены выговоры

- Кадровые перестановки

- О возмещении затрат экспортерам

- Неминуемое повышение тарифов: как KEGOC себя удовлетворяет за наш счет

