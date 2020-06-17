Американская дрессировка: зачем США выделяют гранты журналистам Казахстана?

00:59 18.06.2020 Автор: Марсель Хамитов



США намерены выделить в 2020 году 320 тысяч долларов для поддержки казахстанской журналистики. Как сообщил телеканал RT, первый грант размером до 80 тысяч долларов планируется выделить на "юридическую поддержку журналистов в Казахстане".



Второй грант – до 200 тысяч долларов – направят на обучение казахстанских журналистов английскому языку в семи городах РК. Продолжительность курсов должна быть не меньше полугода. Третий грант – до 40 тысяч долларов – пойдет на "повышение профессионального уровня и конкурентоспособности СМИ. Участники этого проекта будут работать над повышением финансовой устойчивости СМИ. Помимо этого, Госдепартамент США намерен организовать в Казахстане дистанционные курсы медиаграмотности. Стоимость этого проекта составит 60 тысяч долларов.



Зачем США финансировать казахстанские СМИ?



Неужели у американских налогоплательщиков нет других забот, кроме как состояние казахстанской журналистики? Впрочем, не только казахстанской. Так, в мае 2018 года Агентство по международному развитию США (USAID) опубликовало контракт на поддержку "независимых" СМИ в странах Центральной Азии: Казахстане, Таджикистане и Узбекистане.



В документе утверждалось, что в этих странах доступность и возможность создания качественного, общественно релевантного контента остается на низком уровне.



"Местным независимым СМИ сложно соперничать с щедро финансируемым контентом, предоставляемым российскими каналами, которые широко доступны в регионе. Частные и независимые медиакомпании занимаются производством новостных материалов, однако они редко имеют прямой доступ к официальной информации и зачастую ссылаются на финансируемые государством СМИ как на свой единственный источник", – говорилось в документе.



В нем также отмечалось, что подрядчики должны не напрямую противостоять российскому влиянию, а действовать опосредованно. Стоимость контракта, на минутку, составила 15 миллионов долларов.



Денег много не бывает



Если внимательно изучить сайт посольства США в Казахстане, то может сложиться мнение, что Вашингтон относится к Нур-Султану почти как мать Тереза к страждущему.



Вот далеко неполный список того, на что в этом году направляются доллары из Америки:



$750 000 на борьбу со вспышкой кори в Казахстане (через USAID);

более $6 500 000 для поддержки усилий Казахстана по борьбе с пандемией COVID-19 (через USAID);

$2 000 000 – на защиту мигрантов в Центральной Азии во время пандемии COVID-19. Данная поддержка будет оказана в рамках действующего проекта "Безопасная миграция в Центральной Азии", финансируемого "USAID" и реализуемого со стороны Winrock International…



Согласитесь, суммы внушительные.



"За последние 20 лет Соединенные Штаты предоставили Казахстану более 2-х миллиардов долларов, в том числе более 86 миллионов долларов на медицинскую помощь для расширения доступа к услугам, которые предотвращают распространение инфекционных заболеваний, таких как туберкулез и ВИЧ. USAID поддерживает деятельность по улучшению лечения, диагностики и профилактики туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и работает над расширением услуг по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа для уязвимых групп населения с высоким риском заражения", – такое резюме повторяется в конце буквально каждого сообщения посольства об очередном выделении денег Казахстану.



А в опубликованной "Стратегии Соединенных Штатов в Центральной Азии на 2019-2025 годы: укрепление суверенитета и экономического процветания" цифры еще более интересные:



"Соединенные Штаты были в числе первых стран, приветствовавших независимость Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, и последовательно работали в течение последних трех десятилетий, поддерживая безопасность, развитие и процветание каждой из этих стран. С этой целью Соединенные Штаты предоставили прямую помощь на сумму более $9 млрд в поддержку мира и безопасности, демократических реформ и экономического роста, а также для удовлетворения гуманитарных потребностей. Не менее важно то, что под руководством Соединенных Штатов Всемирный банк, Международный валютный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и Азиатский банк развития предоставили более $50 млрд в виде кредитов, займов и технической помощи, предназначенных для поддержки развития региона. Между тем, частный сектор США инвестировал более $31 млрд в коммерческие предприятия в регионе. В глобальном масштабе Соединенные Штаты являются крупнейшим в совокупности акционером ведущих многосторонних банков развития (МБР), включая Всемирный банк, Азиатский банк развития и Европейский банк реконструкции и развития. С момента обретения центральноазиатскими республиками независимости МБР предоставили им гранты, займы и гарантии на сумму свыше $50 млрд", – говорится в стратегии.



Цирк, да и только!



Естественно, финансовая доброта американской стороны не обошла стороной и журналистов Центральной Азии. Это ведь верные союзники - будущие проводники американских интересов, адепты американской политики.



Различные центры в Казахстане, существующие на американские гранты, ежегодно проводят всевозможные тренинги, семинары и вебинары для казахстанских журналистов, распределяют гранты на проведение журналистских расследований, на запуск и раскрутку сайтов, на создание новых медиа, обучают английскому языку и многое другое.



Так, в числе грантов США можно найти финансирование на развитие средств массовой информации (размер гранта от 10 тысяч до 40 тысяч долларов), ежегодный форум создателей казахоязычного контента (80 тысяч долларов), федеральные гранты на финансирование культурных программ и многое другое. И это только гранты, которые выделяются через USAID. А ведь есть еще и другие источники финансирования – тот же фонд Сороса, например...



– Выделение денег нашим журналистам – способ прикормить их для того, чтобы потом эти журналисты вещали то, что нужно американцам, – считает казахстанский политолог, лидер формирующегося коммунистического движения Казахстана "Мемлекет" Альжан Исмагулов. – Деньги выделяются для увеличения информационного влияния мнения американского Госдепа в Казахстане. Будешь говорить то, что выгодно ему. Если не будешь, то и грантов не получишь. Конечно же, гранты выделяются тем, кто близок американской пропаганде. Как вы думаете, дадут грант журналисту, который высказывается об американской политике плохо? Конечно, не дадут. Если в Америке увольняют журналистов с крупных медиаканалов за то, что высказывали иную от Государственного департамента точку зрения, то уж в далеком Казахстане точно не будут терпеть такое.



В нынешнем мире не нужно вторгаться в страну для того, чтобы использовать ее ресурсы. Просто корми нужных людей. Они сами все сделают. По старинке – просто захвати средства массовой информации и делай со страной, что хочешь.



На вопрос "способствуют ли американские гранты развитию независимых СМИ в Казахстане?" Исмагулов ответил, что независимых СМИ в принципе не существует.



– Забудьте слово "независимая" пресса. Кто-то должен платить на регулярной основе журналистам или изданию. На рекламе много не заработаешь. Тем более в маленьком Казахстане, имеющем небольшой рынок сбыта. Я когда-то работал в телекомпании "Рика-ТВ" в Актобе видеотехником, выпускающим в эфир программы. Знаю, как изнутри делаются телепрограммы, сюжеты для новостей, какая техника задействована при этом, сколько это стоит.



Это десятки или сотни миллионов тенге. А деньги падают же не с неба. Их кто-то дает. Думаю, выделение денег американцами способствует развитию зависимой прессы.



Еще думаю, что большая часть денег выделяется для развития "национального самосознания", а это значит, казахоязычных СМИ. Почему я поставил в кавычках эти слова? Потому что, читая в переводе казахоязычную прессу, я вижу, что национальное самосознание почему-то зиждется на противопоставлении всему российскому. Я не встречал статей на казахском языке (опять же, повторю, читаю в переводах, которые иногда доступны в СМИ), которые бы призывали к сотрудничеству с Россией, к усилению взаимодействия, развитию интеграционных процессов. То, что эти статьи пишут на казахском языке, совсем не означает, что это национальное самосознание. Национальное самосознание – это то сознание, которое приносит пользу нации. Приносит ли пользу нации враждебность по отношению к соседу? Нет.



По законам Пентагона



В свою очередь политолог, главный редактор биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев полагает, что американские гранты не дают того эффекта (развитие демократии, независимых СМИ и т.д.), на который рассчитывает заказчик.



– Вокруг этих денег возникла грантоедская мафия, которая может усваивать миллионы и миллиарды, но при этом не давать никакого эффекта.



КПД они показывают довольно низкий. Тот же мониторинг свободы слова в стране можно сделать, в принципе, за сутки. Просто посмотреть какие были нарушения, привести ссылки на нарушенные законы – вот мониторинг и готов.



Второй канал, который используется США в Казахстане – это радио "Азаттык" (ред. – Казахская Служба международной медиа компании Радио Свободная Европа/Радио Свобода).



По их публикациям очень четко просматривается линия заказчика – они поднимают темы национализма, пантюркизма, антикитайской пропаганды и т.д.В принципе, понятно, что информационная политика США не изменилась с 1940-х годов. Тогда, если помните, США разрабатывали концепции третьей мировой войны – как наносить превентивные удары, какова должна быть стратегия оборонительной войны…



Но поскольку военный потенциал советского блока был высок и результаты такой войны было трудно спрогнозировать, акцент делался на идеологическую войну: разжигание антисоветчины, вражды между этническими, социальными и региональными группами. И мы все эти годы видели, как работали радио "Свобода" и "Голос Америки". Провозилась всевозможная диссидентская литература и т. д.



И вся эта работа осталась после падения советского режима. Мы видели, как ситуация развивалась на Украине и в других республиках. У нас же интересы американского бизнеса очень хорошо соблюдены. И поэтому основная задача американской информполитики – это разжигание и поддержка антироссийских настроений, раскачка советской тематики в сторону национального дискурса, выявление синдромов "тяжелого колониального наследия", встраивание Казахстана в какие-то блоки пантюркистской направленности с целью выхода из-под российского влияния"



При этом, отмечает Ашимбаев, немалую часть информационной политики США в Казахстане занимает антикитайская пропаганда.



– Задача американцев вполне понятна: в Казахстане должно быть устойчивое антикитайское и антироссийское лобби, – поясняет Д. Ашимбаев, – Естественно, поддержка либеральных настроений, поскольку не исключено, что эта тема может в любой момент рвануть. Ничего другого я не вижу. Уже неоднократно писалось и говорилось, что подобного рода проекты по поддержке демократии и национального возрождения в постсоветских странах шли по программам Пентагона, ЦРУ и прочих служб. И я думаю, что подобная политика (вне зависимости от того, кто будет у власти в США – республиканцы или демократы) будет продолжаться.



В ответ на вопрос "должно ли государство в лице казахстанских властей как-то противостоять этому внешнему воздействию" Ашимбаев напомнил, что такие попытки в стране уже предпринимались.



– Но каков бы ни был закон, всегда находится масса вариантов его обойти, – подчеркивает эксперт. – Какие-то ограничительные меры по внешнему информационному влиянию в стране принимались и будут приниматься. Но проблема в том, что возможности влияния государства достаточно ограничены. Возьмите, к примеру, те же социальные сети – у нас наиболее политизированным является Facebook, американская сеть. А те же "Вконтакте" или "Одноклассники" являются российскими площадками и менее политизированы.



В условиях отсутствия национальной социальной сети поле, априори, находится под внешним контролем. Здесь повлиять на общественное мнение достаточно легко. Любые ограничения деятельности таких соцсетей будут на том же Западе восприняты как ограничение свободы слова.



Какие-то формы регулирования в Казахстане вводить надо. Сейчас этим занимаются спецслужбы и идеологический блок. Но пора уже выходить на экспертно-общественное обсуждение этих проблем с целью обеспечения хотя бы контроля национальных интересов от воздействия внешнего дурного влияния. Но эта работа, насколько я знаю, находится в зачаточном состоянии. На данный момент наша власть контролирует информационное поле очень слабо. Источник - Ia-centr.ru

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