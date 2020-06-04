"Голодомор" в Казахстане устроили не чекисты-коммунисты, а сами казахские баи. Ч. 1, - Д.Верхотуров

01:39 18.06.2020 "Не смейте оскорблять казахов": историк назвал виновных в "голодоморе" в Казахстане (часть I)



"Коммунисты хотели больше зерна, больше скота и, соответственно, больше казахов - рабочие руки им были очень нужны. Отсюда и следует, что приписывать им уничтожение казахского хозяйства и геноцид казахов - это бред и абсурд", - историк Дмитрий Верхотуров в интервью StanRadar.com рассказал свою версию событий, происходивших в 30-х - 40-х годах прошлого века в Казахстане.



StanRadar.com: Какие исторические мифы существуют вокруг трагедии голода 30-х - 40-х годов в Казахстане?



- Я бы изменил суть вопроса. Дело-то не в том, что исторические мифы существуют, а в том, какие они. По моему мнению, общество без исторических мифов, в сущности, кратких рассказов об истории, обойтись не может.



Если взять человека обычного, который работает, занят личными и семейными делами, то он вряд ли будет читать пухлые тома исторических трудов, не говоря уже о целых библиотеках. Его мнение об истории формируется кратким пересказом, который обычно и называется историческим мифом.



Учебник истории в школе есть сборник исторических мифов. Это я к тому, что исторический миф - далеко не всегда плохо.



Миф плох, когда он пересказывает историю криво, неверно, а то и заменяет ее чистым вымыслом. Вот миф о голоде в Казахстане 1930-х годов именно такой. Это бред, абсурд, причем оскорбительный для казахов.



StanRadar.com: Почему?



- Как это обычно рассказывается в книгах "голодоморщиков": "приехал в аул уполномоченный, наставил на казахов револьвер и отобрал у них весь скот, да еще и заставил поселиться в месте без воды и кормов, в результате казахи скот отдали и умерли с голоду".



Ну, слушайте, аул в десять юрт - это полсотни человек населения, 15 - 20 взрослых мужчин. В больших аулах и того больше. Что же, они не смогли схватить этого уполномоченного? Не догадались напоить аракой, придушить и закопать в степи? Ведь казахи-то прекрасно понимали, что без скота им смерть, это был вопрос выживания.



Если во все это верить всерьез, то получается, что казахи - это такие робкие люди, что ограбить их подчистую легче легкого, раз плюнуть. Беззащитные, не способные за себя постоять. Это с какой ненавистью и презрением нужно относиться к казахам, чтобы такое о них рассказывать и еще требовать официально это признать на государственном уровне!



Поскольку у меня такой ненависти и презрения к казахам нет, то я и пришел к выводу, что версия "голодоморщиков" - именно что бред и абсурд, оскорбление целой нации, а в действительности все было совсем по-другому.



StanRadar.com: Что же в таком случае происходило по вашему мнению?



Недавно я провел новое исследование этого вопроса, всегда меня интересовавшего. Я нашел некоторые важные документы в московских архивах, собрал ранее мне неизвестные материалы в библиотеках. Многие знают мою предыдущую книгу "Ашаршылык. История Великого голода". Теперь я ее полностью отверг и опроверг; она была неправильной. Теперь я написал другую книгу, в которой выдвигаю свою версию, коренным образом отличную от всех других, уже имеющихся.



StanRadar.com: Расскажите Вашу версию событий.



- Во-первых, советские планы по поводу казахов не только не предусматривали никакого геноцида, а, наоборот, ставили планы размножения казахов. Мне удалось найти в архиве тот смятый листок папиросной бумаги, на котором этот план был напечатан для Наркомзема СССР.



В нем указывалось, что если в 1929/30 году было 861,1 тысяча казахских хозяйств, то в 1932/33 году их должно было стать 907,3 тысячи.



В то время на казахское хозяйство приходилось в среднем 4,8 человека, так что в 1929/30 году было 4 млн 133,2 тысячи казахов в Казакской АССР, а в 1932/33 году должно было стать 4 млн 355 тысяч.



Причина проста. На казахов возлагались большие задания: запахать 4,9 млн гектаров земли (40% от всех посевов в КАССР) и содержать порядка 28,5 млн голов из планируемого на 1932/33 год стада в 53,3 млн голов скота. На каждого взрослого работника должно было приходится 1,8 гектара посевов и 10,5 голов скота в среднем.



Во-вторых, союзный центр вложил в Казахстан за 1931-1934 годы более 2 млрд рублей, из которых почти 750 млн рублей в сельское хозяйство.



В 1931 году весь доход от сельского хозяйства оценивался в 35,6 млн. рублей, то есть эти вложения были эквивалентны доходу всех сельских работников, и казахов, и русских, за 21 год. Москва дала Казахстану, а не взяла - вот что показала статистика.



Так что, коммунисты хотели больше зерна, больше скота и, соответственно, больше казахов - рабочие руки им были очень нужны. Отсюда и следует, что приписывать им уничтожение казахского хозяйства и геноцид казахов - это бред и абсурд.



Возникает вопрос, а кто хотел подрыва и уничтожения казахского хозяйства?



StanRadar.com: И кто же хотел уничтожения?



- Байство! Казахское байство очень хотело уничтожить коллективизированный казахских аул и кое-чего в этом добилось.



Это заявление, думаю, вызовет взрыв негодования и возмущения. Мол, как же, бай был такой хороший, такой благодетельный. Однако, мне удалось найти интересную работу - социально-экономическое обследование киргизского аула , проведенное летом 1927 года в отдаленном районе Киргизской АССР, еще не испытавшем ни влияния рынка, ни влияния советизации, так сказать, кочевой аул в его первозданном виде.



Авторы исследования, товарищи Погорельский и Батраков, провели много бесед, опросов, описей хозяйств и скота, сделали подсчеты. Они проводили полную аналогию между киргизском и казахским аулами, вплоть до того, что использовали казахские термины (такие как аткамнер, сасык-бай и другие) для описания некоторых явлений в киргизском ауле.



Что они говорили? Во-первых, то, что родовые отношения - это россказни баев, ими же сочиняемые для прикрытия свирепой эксплуатации рядовых кочевников и для их разобщения. Во-вторых, то, что киргизский манап был сказочно богат и самые богатые из них владели скотом и имуществом более чем на 30 тысяч рублей.



Для сравнения, русский кулак, владевший имуществом на 5 - 6 тысяч рублей, считался очень богатым. Кулаки с капиталом 20 - 30 тысяч рублей были до революции и уже фактически были хлеботорговцами. Богатейшие манапы в год делали 14 - 15 тысяч рублей дохода, тратили 6 - 7 тысяч рублей в год, в том числе деньгами более чем 600 рублей. Аульный пролетариат тратил 37 рублей в год деньгами.



В-третьих, между баями-манапами и рядовыми кочевниками была колоссальная пропасть. Положение рядовых кочевников Погорельский и Батраков определяли как крепостничество. Но если русские крепостные могли хотя бы теоретически пожаловаться Государю Императору, то киргизский манап вершил весь суд и расправу сам. Казахские баи были такие же.



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Советская власть рассудила просто: трудящиеся должны работать на советское государство, а не на всякий контрреволюционный элемент. Вот на этой почве и возникла острая борьба коммунистов и баев, борьба за господство над трудящимися. Байство, поначалу полагавшееся на помощь басмачей, открытую фазу борьбы быстро проиграло.



Коммунисты рубились шашкой и стреляли из винтовок и пулеметов несравненно лучше байских джигитов. Поняв, что на коммунистов переть им кишка тонка, байство обратило свой гнев на рядовых казахов, которые в основной массе поддержали коллективизацию. Еще бы не поддержали! Советская власть им дала землю и скот, отчасти отобранные у баев, потом трактора, комбайны, автомобили, стала их учить грамоте и научным методам хозяйства.



Байство убивало этих поддержавших Советскую власть казахов разными способами: прямым террором и расправами, грабежом, иногда под видом скотозаготовок, а также своего рода бактериологической войной - заражением скота заразными болезнями.



Вот последнее - как раз и есть причина резкого сокращения поголовья скота в Казахстане, и мне удалось найти тому прямые подтверждения. Коммунисты, столкнувшись с последствиями всего этого, провели против еще оставшихся баев серию тайных карательных операций, с использованием агентов, и истребили их почти полностью, так, что примерно с 1934 года байство исчезает из анналов казахской истории совершенно.



Я также подсчитал, что жертвами этой борьбы стало около 650 тысяч казахов, а никакие ни миллионы. Подсчет был сделан по корректной методике и весь он приведен в моей новой книге, со всеми другими положенными ссылками и фактами.



Справка StanRadar.com: Дмитрий Верхотуров - историк и писатель. Автор более 20 книг: "Ашаршылык. История Великого голода", "Сталинская индустриализация", "Сталинская коллективизация. Борьба за хлеб", "Подземные заводы Третьего Рейха", "Группа советских войск в Германии. 50 лет на грани ядерной войны". Занимается военно-политическим анализом современной международной политики. Специализируется на изучении плановой и военной экономики ХХ века.



04.06.2020 Источник - stanradar.com

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