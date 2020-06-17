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МИД Китая ответил на решение США о санкциях из-за уйгуров
08:19 18.06.2020

Принятие Соединенными Штатами закона о введении санкций в отношении китайских граждан и организаций за нарушения прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) на северо-западе страны противоречит нормам международного права и означает грубое вмешательство во внутренние дела страны. Соответствующее заявление размещено на сайте МИД КНР.

"Правительство и народ КНР выражают в связи с этим решительное недовольство и категорический протест", - говорится в заявлении.

В министерстве отметили, что проблемой СУАР является не ущемление прав национальных меньшинств, а терроризм. Закон США "преднамеренно дискредитировал" ситуацию с правами человека в регионе, подчеркнули в ведомстве.

Источник - rbc.ru
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