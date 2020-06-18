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"Мы теряем контроль за государственными интересами" - глава КазСчеткома Годунова
08:29 18.06.2020

Мы теряем контроль за государственными интересами - глава Счетного комитета о недоимке в бюджет

Снижение недоимки в бюджет обеспечено за счет признания налогоплательщиков банкротами. Об этом в ходе рассмотрения отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета 2019 года на пленарном заседании Сената заявила глава Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Наталья Годунова констатировала, что позитивные результаты достигнуты в снижении недоимки в бюджет на 17 процентов, однако, уменьшение, преимущественно, обеспечено за счет признания налогоплательщиков банкротами.

"Не проводится оценка эффективности применяемых налоговых льгот и преференций. Главная причина – отсутствие у отраслевых органов информации в разрезе таких льгот, отраслей и показателей деятельности их получателей. Стремясь упросить работу для бизнеса, мы теряем контроль за государственными интересами", - сказала Наталья Годунова.

По ее мнению, необходимо пересмотреть подходы и внести ясность в отчетность получателей льгот и мер государственной поддержки.

"С тем, чтобы бизнес имел встречные обязательства перед государством по результатам своей деятельности", - подчеркнула она.

Лаура Тусупбекова
18 Июня 2020

Источник - Kazpravda.kz
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