"Мы теряем контроль за государственными интересами" - глава КазСчеткома Годунова

08:29 18.06.2020

Мы теряем контроль за государственными интересами - глава Счетного комитета о недоимке в бюджет



Снижение недоимки в бюджет обеспечено за счет признания налогоплательщиков банкротами. Об этом в ходе рассмотрения отчета Правительства об исполнении республиканского бюджета 2019 года на пленарном заседании Сената заявила глава Счетного комитета Наталья Годунова, передает корреспондент Kazpravda.kz.



Наталья Годунова констатировала, что позитивные результаты достигнуты в снижении недоимки в бюджет на 17 процентов, однако, уменьшение, преимущественно, обеспечено за счет признания налогоплательщиков банкротами.



"Не проводится оценка эффективности применяемых налоговых льгот и преференций. Главная причина – отсутствие у отраслевых органов информации в разрезе таких льгот, отраслей и показателей деятельности их получателей. Стремясь упросить работу для бизнеса, мы теряем контроль за государственными интересами", - сказала Наталья Годунова.



По ее мнению, необходимо пересмотреть подходы и внести ясность в отчетность получателей льгот и мер государственной поддержки.



"С тем, чтобы бизнес имел встречные обязательства перед государством по результатам своей деятельности", - подчеркнула она.



Лаура Тусупбекова

18 Июня 2020