"Манипуляция статистикой". Как каз-вузы занимают высокие места в международных рейтингах

09:49 18.06.2020

Ербол Казистаев, 17 июня



Казахский национальный университет имени аль-Фараби вошел в топ-200 лучших вузов мира по версии QS. В тысячу лучших вошли еще девять казахстанских университетов. Однако эксперты полагают, что столь высокое положение отечественных вузов не является показателем высокого качества обучения. ИА "NewTimes.kz" разбиралось, как казахстанские университеты попадают в списки лучших и что нужно сделать для повышения уровня.

Всего в мире существует два наиболее авторитетных рейтинга лучших вузов мира – QS World university rankings и Times higher education. Ежегодно они обновляют списки ведущих университетов со всей планеты. При этом методика у составителей несколько разная.

Большинство показателей, по которым оценивается тот или иной вуз, похожи. Однако есть отличия в удельном весе каждого показателя на общую оценку.

Недавно QS World university rankings опубликовал обновленный рейтинг. Десять казахстанских вузов вошли в тысячу лучших. Наивысшее место - у Казахского национального университета имени аль-Фараби (165). Также в список вошли:

- Евразийский национальный университет имени Л. Гумилева – 357-е место;

- Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова – 490-е место;

- Satbayev University – 541-550-е место;

- Казахский национальный аграрный университет – 591-600-е место;

- Казахский национальный педагогический университет имени Абая – 601-650-е место;

- Казахстанско-британский технический университет – 751-800-е место;

- Университет КИМЭП – 751-800-е место;

- Карагандинский государственный технический университет – 801-1000-е место;

- Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана – 801-1000-е место.

Для сравнения: в предыдущую версию рейтинга также попали десять отечественных вузов. Однако в прошлом году многие из них располагались на порядок ниже своих нынешних позиций.

Несколько иная ситуация у отечественных вузов в рейтинге Times higher education. Их составители пока не обновляли результаты. Последняя версия выпущена в сентябре прошлого года. В этот рейтинг вошли лишь два отечественных вуза (КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Гумилева). При этом оба не попали в тысячу лучших.



Методология

QS World university rankings оценивает вузы по шести критериям. У каждого критерия есть свой удельный вес на общую оценку:

- академическая репутация – 40%;

- репутация в глазах работодателей – 10%;

- соотношение количества ППС к количеству студентов – 20%;

- индекс цитируемости в научных изданиях – 20%;

- доля иностранных ППС – 5%;

- доля иностранных студентов – 5%.

У Times higher education параметры несколько отличаются, так же как и их удельный вес. Критерии, описанные в предыдущем рейтинге, могут присутствовать и в рейтинге Times, но быть частью других, более обобщенных критериев:

- преподавание – 30%;

- исследования – 30%;

- уровень цитирования – 30%;

- международное влияние – 7,5%;

- внедрение технологий в производство – 2,5%.



Вузы играют со статистикой

Консультант BTS-Education Бауыржан Абуов считает, что данным рейтингам доверять можно, но лишь отчасти. Их составители иногда заинтересованы в продвижении тех или иных вузов, поэтому некоторые могут получить незаслуженно высокие места. А некоторые вузы сами начинают играть со статистикой, чтобы подняться в рейтинге.

"Некоторые университеты в Казахстане начинают судорожно собирать иностранный профессорско-преподавательский состав (ППС) и выдавать необоснованные гранты иностранным студентам или же играть со статистикой. Например, этнический казах из России приезжает в Казахстан и получает гражданство РК. Пусть даже и не сразу, но его запишут как иностранца. Также есть тот фактор, что некоторые из организаций, проводящих рейтинги, заинтересованы в продвижении отдельных вузов или целых стран", – полагает эксперт.

Он отметил, что, взглянув на стратегии ряда отечественных вузов, можно обнаружить задачу попадания в топ-1000 или улучшения позиции в этих рейтингах. Поэтому некоторые вузы Казахстана уже приспособились добывать максимум баллов.

"Например, рейтинг Times. Они первыми включили импакт вузов на 17 целей устойчивого развития ООН (ЦУР) в подсчете баллов, в частности по исследованиям, пропаганде-влиянию и управлении-исполнении (research, outreach and stewardship). Соответственно, картина лучших вузов мира кардинально изменилась. В топ попало много вузов Австралии и Океании, а вузы США потеряли свои позиции. Можно просто брать методику подсчета и адаптировать работу вузов в этих направлениях", – говорит Бауыржан Абуов.

Чтобы вузы поднимались в рейтингах, необходимо изучать каждый критерий и поднимать конкретные показатели. Практически всем вузам РК такая работа пойдет только в пользу.

Педагог, магистр образования Кембриджского университета Нурмухаммед Досыбаев считает, что рейтинг Times более объективен. Дело в удельном весе критериев при составлении этих списков. К примеру, QS уделяет большое внимание соотношению количества студентов к количеству преподавателей.

"По всем показателям, кроме соотношения ППС к количеству студентов, у отечественных вузов низкие показатели. При этом никакой международный рейтинг не сможет проверить реальное соотношение. То есть составители рейтинга берут ту информацию, которую предоставляет вуз, или из открытых источников. У ряда вузов соотношение 1:5 (на одного преподавателя приходится пять студентов). Это очень высокий показатель. Поэтому в рейтинге QS казахстанские вузы расположились на высоких позициях", – говорит эксперт.

Он отметил, что в развитых странах министерства образования не заботятся о таком вопросе, как положение их вузов в этих мировых рейтингах. Там ведомства не имеют большого влияния на университеты. Западные вузы независимы и общественно регулируемые. А государство со своей стороны принимает всевозможные попытки по части увеличения финансирования.

"А у нас до сих пор деление на частный и государственный вуз. Поэтому и прогресс в высшем образовании проходит медленно. Как пример - НПП "Атамекен" опубликовала свой рейтинг вузов. Там в первой пятерке нет государственных вузов. Причина в том, что частники более свободны. То есть нужно дать такую же свободу государственным вузам", – считает Нурмухаммед Досыбаев.

Еще одной причиной медленного роста качества высшего образования в Казахстане эксперт видит большое количество общеобразовательных кредитов в учебной программе. По его словам, порядка 25% предметов не имеют никакого отношения к той или иной специальности.